7 685 19

Двоє працівників військкоматів Донеччини затримані на хабарях за уникнення мобілізації. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі двох представників військкоматів, які допомагають уникати мобілізації за гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Донеччині затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська та його посередника - правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку.

За 2 тис. доларів військовозобов’язаному мешканцю Краматорська пообіцяли надати довідку про непридатність до військової служби із виключенням його з військового обліку. Правоохоронця затримали у місті Дніпро під час передачі військовозобов’язаному довідки про непридатність до військової служби.

Цього ж дня у Краматорську затримано начальника одного з районних військкоматів, який оформлював цю довідку. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, а також зброю та боєприпаси, походження яких з’ясовується. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у Дніпрі затримали на хабарі військовослужбовця одного з відділів Дніпровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За 130 тис. грн він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації.

Знайомий вже кілька разів не з’являвся по повістці й працівник військкомату обіцяв поговорити з "потрібними людьми" і таким чином допомогти уникнути мобілізації. Затримали спритника "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронцю з Краматорська та військовослужбовцю з Дніпра повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донеччини повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Максимальна санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

хабар (4773) Дніпро (3355) Краматорськ (754) військкомат (433) ДБР (3700)
Топ коментарі
+10
Краще чотири рази відкосити, потім можна стати головнокомандувачем, якому всі гкнерали будуть честь віддавати.
показати весь коментар
03.08.2022 17:09 Відповісти
+6
А мене цікавлять, як виїзали мордаті кварталівці.
показати весь коментар
03.08.2022 17:31 Відповісти
+5
Як коарталівці покинули Україну? А це просто показуха. Зробіть вфльний виїзд закордон, а не Північну Корею.
показати весь коментар
03.08.2022 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо апять???
показати весь коментар
03.08.2022 17:04 Відповісти
никогда такого не было, и вот
показати весь коментар
03.08.2022 17:17 Відповісти
03.08.2022 17:09 Відповісти
відкосив -- а Англіі ніяк не можна виманити артилериста - офіцера Порошенка - молодшого
показати весь коментар
03.08.2022 17:17 Відповісти
почем за высер, рашотроллик?
показати весь коментар
03.08.2022 17:30 Відповісти
пробии
показати весь коментар
04.08.2022 07:58 Відповісти
03.08.2022 17:31 Відповісти
Гуськом -- друг за другом
показати весь коментар
04.08.2022 08:00 Відповісти
03.08.2022 17:11 Відповісти
Хрін тобі, а не вільний виїзд
показати весь коментар
04.08.2022 14:21 Відповісти
відкрутити їм голови
показати весь коментар
03.08.2022 17:17 Відповісти
Идёт война а санкция статьи до 10 лет да ещё начальник из прифронтового города. Не знаю смеяться или плакать.
показати весь коментар
03.08.2022 17:33 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 19:21 Відповісти
Проще было ввести официальную отсрочку скажем на год за 12000 долларов (по штуке за месяц). И пусть сдают на армию те кто не хотят или боятся служить. Лучше будет, чем военкомам и врачам взятки провоцировать.
показати весь коментар
03.08.2022 17:35 Відповісти
Самое интересное наблюдать как сепары друг друга нагибают в украинских военкоматах. Я даже не знаю кому из них плюс поставить. Хотя может их отправить номинантами на премию Дарвина?
показати весь коментар
03.08.2022 17:37 Відповісти
Наплявать, наплявать, надоело воявать!

показати весь коментар
03.08.2022 18:34 Відповісти
Тут мужики не знають, як до ЗСУ влізти, правдами й неправдами вигризають місце десь, штурмуючи ТЦК, а хтось тисячі баксів за відкос несе. Таке відчуття, що діє принцип - "не хочеш служити - плати, хочеш служити - теж плати."
показати весь коментар
03.08.2022 19:02 Відповісти
99% з тих що "наші люди",залишилися там на посадах чи так не просто,а для наживи або зради держави,котру ненавидять зі школи,училища,університету,з почутих розмов на кухні від батьків,з телевізора москалів.
показати весь коментар
03.08.2022 20:07 Відповісти
в едыных новинах крутять ролики байрактар ньюс два бугая з дешевими виступами их ***** в широкоформатний телевизор не влазять . потрибно ще ширший --- хлопци з 95 кварталу мабуть довидки купили . а може в них менструация хто их тепер розбере якои вони стати
показати весь коментар
04.08.2022 15:10 Відповісти
 
 