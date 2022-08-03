Двоє працівників військкоматів Донеччини затримані на хабарях за уникнення мобілізації. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі двох представників військкоматів, які допомагають уникати мобілізації за гроші.

На Донеччині затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська та його посередника - правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку.

За 2 тис. доларів військовозобов’язаному мешканцю Краматорська пообіцяли надати довідку про непридатність до військової служби із виключенням його з військового обліку. Правоохоронця затримали у місті Дніпро під час передачі військовозобов’язаному довідки про непридатність до військової служби.

Цього ж дня у Краматорську затримано начальника одного з районних військкоматів, який оформлював цю довідку. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, а також зброю та боєприпаси, походження яких з’ясовується. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у Дніпрі затримали на хабарі військовослужбовця одного з відділів Дніпровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За 130 тис. грн він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації.

Знайомий вже кілька разів не з’являвся по повістці й працівник військкомату обіцяв поговорити з "потрібними людьми" і таким чином допомогти уникнути мобілізації. Затримали спритника "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронцю з Краматорська та військовослужбовцю з Дніпра повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донеччини повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Максимальна санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

