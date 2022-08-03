Двоє працівників військкоматів Донеччини затримані на хабарях за уникнення мобілізації. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі двох представників військкоматів, які допомагають уникати мобілізації за гроші.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
На Донеччині затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська та його посередника - правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку.
За 2 тис. доларів військовозобов’язаному мешканцю Краматорська пообіцяли надати довідку про непридатність до військової служби із виключенням його з військового обліку. Правоохоронця затримали у місті Дніпро під час передачі військовозобов’язаному довідки про непридатність до військової служби.
Цього ж дня у Краматорську затримано начальника одного з районних військкоматів, який оформлював цю довідку. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, а також зброю та боєприпаси, походження яких з’ясовується. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також у Дніпрі затримали на хабарі військовослужбовця одного з відділів Дніпровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За 130 тис. грн він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації.
Знайомий вже кілька разів не з’являвся по повістці й працівник військкомату обіцяв поговорити з "потрібними людьми" і таким чином допомогти уникнути мобілізації. Затримали спритника "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди.
Правоохоронцю з Краматорська та військовослужбовцю з Дніпра повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донеччини повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Максимальна санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
