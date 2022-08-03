РУС
Двое работников военкоматов Донетчины задержаны на взятках за избежание мобилизации. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке двух представителей военкоматов, помогающих избегать мобилизации за деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое работников военкоматов Донетчины задержаны на взятках за избежание мобилизации 01

В Донецкой области задержали начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорска и его посредника - правоохранителя, которые требовали взятку у призывника за снятие его с военного учета.

За 2 тыс. долларов военнообязанному жителю Краматорска пообещали предоставить справку о непригодности к военной службе с исключением его из военного учета. Правоохранителя задержали в городе Днепр при передаче военнообязанному справки о непригодности к военной службе.

Двое работников военкоматов Донетчины задержаны на взятках за избежание мобилизации 02

В этот же день в Краматорске задержан начальник одного из районных военкоматов, который оформлял эту справку. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили деньги, а также оружие и боеприпасы, происхождение которых выясняется. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Двое работников военкоматов Донетчины задержаны на взятках за избежание мобилизации 03

Смотрите: ГБР проводит обыски на телеканале депутата-предателя Ковалева. ВИДЕО

Также в Днепре задержан на взятке военнослужащий один из отделов Днепровского территориального центра комплектования и социальной поддержки. За 130 тыс. грн он обещал своему знакомому призывнику помочь избежать мобилизации.

Двое работников военкоматов Донетчины задержаны на взятках за избежание мобилизации 04

Знакомый уже несколько раз не появлялся по повестке и работник военкомата обещал поговорить с "нужными людьми" и таким образом помочь избежать мобилизации. Задержали ловкача "на горячем" при извлечении неправомерной выгоды.

Правоохранителю из Краматорска и военнослужащему из Днепра поставлено в известность о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донетчины уведомлен о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Также смотрите: Бывшему командиру боевой части корвета "Тернополь" Походощуку, в 2014 году перешедшему на сторону РФ, сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

+10
Краще чотири рази відкосити, потім можна стати головнокомандувачем, якому всі гкнерали будуть честь віддавати.
03.08.2022 17:09 Ответить
+6
А мене цікавлять, як виїзали мордаті кварталівці.
03.08.2022 17:31 Ответить
+5
Як коарталівці покинули Україну? А це просто показуха. Зробіть вфльний виїзд закордон, а не Північну Корею.
03.08.2022 17:11 Ответить
Шо апять???
03.08.2022 17:04 Ответить
никогда такого не было, и вот
03.08.2022 17:17 Ответить
Краще чотири рази відкосити, потім можна стати головнокомандувачем, якому всі гкнерали будуть честь віддавати.
03.08.2022 17:09 Ответить
відкосив -- а Англіі ніяк не можна виманити артилериста - офіцера Порошенка - молодшого
03.08.2022 17:17 Ответить
почем за высер, рашотроллик?
03.08.2022 17:30 Ответить
пробии
04.08.2022 07:58 Ответить
А мене цікавлять, як виїзали мордаті кварталівці.
03.08.2022 17:31 Ответить
Гуськом -- друг за другом
04.08.2022 08:00 Ответить
Як коарталівці покинули Україну? А це просто показуха. Зробіть вфльний виїзд закордон, а не Північну Корею.
03.08.2022 17:11 Ответить
Хрін тобі, а не вільний виїзд
04.08.2022 14:21 Ответить
відкрутити їм голови
03.08.2022 17:17 Ответить
Идёт война а санкция статьи до 10 лет да ещё начальник из прифронтового города. Не знаю смеяться или плакать.
03.08.2022 17:33 Ответить
03.08.2022 19:21 Ответить
Проще было ввести официальную отсрочку скажем на год за 12000 долларов (по штуке за месяц). И пусть сдают на армию те кто не хотят или боятся служить. Лучше будет, чем военкомам и врачам взятки провоцировать.
03.08.2022 17:35 Ответить
Самое интересное наблюдать как сепары друг друга нагибают в украинских военкоматах. Я даже не знаю кому из них плюс поставить. Хотя может их отправить номинантами на премию Дарвина?
03.08.2022 17:37 Ответить
Наплявать, наплявать, надоело воявать!

03.08.2022 18:34 Ответить
Тут мужики не знають, як до ЗСУ влізти, правдами й неправдами вигризають місце десь, штурмуючи ТЦК, а хтось тисячі баксів за відкос несе. Таке відчуття, що діє принцип - "не хочеш служити - плати, хочеш служити - теж плати."
03.08.2022 19:02 Ответить
99% з тих що "наші люди",залишилися там на посадах чи так не просто,а для наживи або зради держави,котру ненавидять зі школи,училища,університету,з почутих розмов на кухні від батьків,з телевізора москалів.
03.08.2022 20:07 Ответить
в едыных новинах крутять ролики байрактар ньюс два бугая з дешевими виступами их ***** в широкоформатний телевизор не влазять . потрибно ще ширший --- хлопци з 95 кварталу мабуть довидки купили . а може в них менструация хто их тепер розбере якои вони стати
04.08.2022 15:10 Ответить
 
 