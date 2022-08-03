Двое работников военкоматов Донетчины задержаны на взятках за избежание мобилизации. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке двух представителей военкоматов, помогающих избегать мобилизации за деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Донецкой области задержали начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорска и его посредника - правоохранителя, которые требовали взятку у призывника за снятие его с военного учета.

За 2 тыс. долларов военнообязанному жителю Краматорска пообещали предоставить справку о непригодности к военной службе с исключением его из военного учета. Правоохранителя задержали в городе Днепр при передаче военнообязанному справки о непригодности к военной службе.

В этот же день в Краматорске задержан начальник одного из районных военкоматов, который оформлял эту справку. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили деньги, а также оружие и боеприпасы, происхождение которых выясняется. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в Днепре задержан на взятке военнослужащий один из отделов Днепровского территориального центра комплектования и социальной поддержки. За 130 тыс. грн он обещал своему знакомому призывнику помочь избежать мобилизации.

Знакомый уже несколько раз не появлялся по повестке и работник военкомата обещал поговорить с "нужными людьми" и таким образом помочь избежать мобилизации. Задержали ловкача "на горячем" при извлечении неправомерной выгоды.

Правоохранителю из Краматорска и военнослужащему из Днепра поставлено в известность о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донетчины уведомлен о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

