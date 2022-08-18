УКР
Чиновниця Львівської міськради із спільниками підозрюється у нелегальному переправленні призовників за кордон. Вилучено 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки викрили зловмисників, які "допомагали" військовозобов’язаним виїхати з України за підробленими документами, де підставою є "непридатність до військової служби".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ. 

У повідомленні зазначається: "Організатор схеми – начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, а її спільниками були працівники медустанови.

За $1300 чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Також читайте: Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про "інвалідність", - СБУ

Чиновницю було затримано відповідно до ст. 208 КПК України після передачі підробок клієнту. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;

два автомобілі преміум класу вартістю понад $75 тисяч США;

понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.

Також читайте: У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Викриття схеми здійснювали оперативники СБУ Львівщини спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старший лейтенант намагався дати 3 тис. дол. хабаря за визнання непридатним до військової служби, - прокуратура. ФОТО

Чиновниця Львівської міськради із спільниками підозрюється у нелегальному переправленні призовників за кордон. Вилучено 8 млн грн, - СБУ 01
Чиновниця Львівської міськради із спільниками підозрюється у нелегальному переправленні призовників за кордон. Вилучено 8 млн грн, - СБУ 02
Чиновниця Львівської міськради із спільниками підозрюється у нелегальному переправленні призовників за кордон. Вилучено 8 млн грн, - СБУ 03
Чиновниця Львівської міськради із спільниками підозрюється у нелегальному переправленні призовників за кордон. Вилучено 8 млн грн, - СБУ 04

хабар (4789) призов (435) Львівська область (2555)
