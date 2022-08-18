Чиновниця Львівської міськради із спільниками підозрюється у нелегальному переправленні призовників за кордон. Вилучено 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки викрили зловмисників, які "допомагали" військовозобов’язаним виїхати з України за підробленими документами, де підставою є "непридатність до військової служби".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У повідомленні зазначається: "Організатор схеми – начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, а її спільниками були працівники медустанови.
За $1300 чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.
Чиновницю було затримано відповідно до ст. 208 КПК України після передачі підробок клієнту. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;
два автомобілі преміум класу вартістю понад $75 тисяч США;
понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.
Наразі встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.
Викриття схеми здійснювали оперативники СБУ Львівщини спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури".
Причина проста: занадто багато людей захоче виїхати через злидні та безробіття.
Їхня кількість - навіть не сотні тисяч
думай-ТЕ..
Тобто чоловіки в нас це люди другого сорту, які повинні віддати життя, щоб ті що залишились були рабами для жінок і маленького відсотка альфа самців? Оце такі рівні права, чого ж ти не кажеш щоб право голоса відбирали у тих хто ЗАКОННО тікає з країни і не боронить її як клас? У нас привілейована прошарка - це 1% альфа-самців і ВСІ жінки (крохотульна частина жінок займає цивільні посади в армії, де були витіснені чоловіки на передок, і просто мікроскопічна на передку хто (дійсно показавши мужність) дав згоду на відправку на передову).
Отаке рівноправне рівноправ"я, отакі права людини, отаке у нас і майбутне. Нема ***** - нема прав, є ***** - тобі всі винні а ти нікому і нічого і ніколи.
ПС хай кацапи виздихають...
на жаль так хотіли 73% виборців України...
вибрали навінскіх, бужанскіх, медведчуків, дубінскіх, мураєвих, шуфричів, льовочкіних, рабіновичів, деркачів...та інший біомусор....а потім кричать: "мнє нада івакуацію"....
нагреблимобилизировали.
Ну хотят люди за дикое бабло выехать из Украины.
Так пусть платят в казну и скатертью дорога.
А так эти деньги уходят разной корумпированной киздоте и они всё равно выезжают.
Где логика?
ЇЇ вартість у такому "продвинутому стані" - оцінили ?