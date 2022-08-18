Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности разоблачили злоумышленников, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины с поддельными документами, где основанием является "непригодность к военной службе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Организатор схемы - начальник одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, а ее сообщниками были работники медучреждения.

За $1300 чиновница гарантировала изготовление "справок", входящих в акт осмотра Медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности. Такие "документы" являются основанием для мужчин призывного возраста на выезд за границу в условиях военного положения.

Чиновница была задержана в соответствии со ст. 208 УПК Украины после передачи подделок клиенту. Ей уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

документацию, подтверждающую организацию указанной преступной схемы;

два автомобиля премиум класса стоимостью свыше $75 тысяч США;

более 8 млн. грн. в гривневом эквиваленте.

В настоящее время установлены лица, успевшие воспользоваться противоправными услугами. В их отношении будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

Разоблачение схемы осуществляли оперативники СБУ Львовщины совместно со следователями полиции при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры".

