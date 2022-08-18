РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6091 посетитель онлайн
Новости Фото Взяточники
17 212 39

Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности разоблачили злоумышленников, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины с поддельными документами, где основанием является "непригодность к военной службе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Организатор схемы - начальник одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, а ее сообщниками были работники медучреждения.

За $1300 чиновница гарантировала изготовление "справок", входящих в акт осмотра Медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности. Такие "документы" являются основанием для мужчин призывного возраста на выезд за границу в условиях военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд приговорил к 7 годам лишения свободы судью-взяточника из Харькова, - САП

Чиновница была задержана в соответствии со ст. 208 УПК Украины после передачи подделок клиенту. Ей уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

документацию, подтверждающую организацию указанной преступной схемы;

два автомобиля премиум класса стоимостью свыше $75 тысяч США;

более 8 млн. грн. в гривневом эквиваленте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое работников военкоматов Донетчины задержаны на взятках за избежание мобилизации. ФОТО

В настоящее время установлены лица, успевшие воспользоваться противоправными услугами. В их отношении будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

Разоблачение схемы осуществляли оперативники СБУ Львовщины совместно со следователями полиции при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры".

Также смотрите: Милованов отозвал свои обвинения в адрес Львовской таможни в вымогательстве взятки. ВИДЕО

Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ 01
Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ 02
Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ 03
Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ 04

взятка (6229) призыв (746) Львовская область (3016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
давай попробуй Мальдивы июль 2022
показать весь комментарий
18.08.2022 18:53 Ответить
+7
Мене позбавте і випустіть -я за"бався жити в країні з дурнями які не то зека виберуть не то клоуна...за ЩО БОЖЕ ти мене нагородив жити тут з ідіо тами?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:49 Ответить
+5
Всіх хто втік з країни в найважчий для неї час позбавити громадянства або хоча б права голосу
показать весь комментарий
18.08.2022 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх хто втік з країни в найважчий для неї час позбавити громадянства або хоча б права голосу
показать весь комментарий
18.08.2022 18:44 Ответить
Сейчас стоит вопрос: кто останется в стране, особенно после открытия границы, которое уже остро назреет осенью. Поэтому чем-то пугать сваливающих слегка смешно. Нет людей, нет денег, нет будущего. И ответов на эти вопросы мы все почему-то не слышим от наших дежурных балаболов-чиновников-блоХеров, которые дают свои никчемные ежедневные "интервью"
показать весь комментарий
18.08.2022 18:53 Ответить
ніхто не лякає, громадянство на стіл і на всі чотири сторони, другими циганами по Європі. Там половина потім захоче повернутись коли побаить в яких умовах живуть "свалівшиє"
показать весь комментарий
18.08.2022 18:59 Ответить
Раніше через 3(три) роки після припинення військових дій виїзд чоловікам 18-60 років не дозволять. Навіть якщо замінять військовий стан на надзвичайний - у надзвичайно у також передбачена заборона зміна місця перебування без узгодження з РВК.
Причина проста: занадто багато людей захоче виїхати через злидні та безробіття.
Їхня кількість - навіть не сотні тисяч
показать весь комментарий
18.08.2022 19:01 Ответить
будуть проривати кордони- іншого виходу я не бачу- ніхто не буде жити в злиднях...не жити а точніше виживати тут уже 32 рік... скільки можна???? я за це не голосував в 2019
показать весь комментарий
18.08.2022 19:24 Ответить
ой не пи зди - вкого є голова на плечах щоб вивчити мову -живуть усюди...і я в Україні ном сеье чухаю.Але жити у економічній дупі 10 років разом з73% довбнів мені не хочеться....тим паче я не хочу щоб кловуножиди мене стьригли як гусака...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:09 Ответить
Навіщо до такого простого питання приплітати,та ще з таким пафосом про ображеного країною?Ви що пане Заболотний,Дмітрій і інші,всіх за дурнів маєте?Ще й 73% приплели.13 тисяч доларів за виїзд?Це більше року зарплата по 1тисячі долларів в місяць?Та в Європі не в кожній країні така зарплата.І вдома за житло не треба платити.Кому ви ******** про вашу безправність?Треба в окоп,хоча б його рити,і конфіскацію майна-як злодія...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:24 Ответить
на жаль так хотіли 73% виборців України...
думай-ТЕ..
показать весь комментарий
18.08.2022 19:43 Ответить
давай попробуй Мальдивы июль 2022
показать весь комментарий
18.08.2022 18:53 Ответить
наших там розриває в окопах а ці жиди ска ...щоб вони виздихали
показать весь комментарий
18.08.2022 19:03 Ответить
Покинути країну мають права жінки. чоловіки не мають, так само як боронити країну повинні тільки чоловіки, а жінок ніхто і ні до чого не має права змусити, то якого хера ті, хто нікому нічого не повинні, хто якщо що мілйонами тікають з країни і не боронять її і рівень народжуваності в два з половиною рази нижче за мінімальний має право голоса, займають міністерські посади, більшість суддей і становить електоральну більшість?

Тобто чоловіки в нас це люди другого сорту, які повинні віддати життя, щоб ті що залишились були рабами для жінок і маленького відсотка альфа самців? Оце такі рівні права, чого ж ти не кажеш щоб право голоса відбирали у тих хто ЗАКОННО тікає з країни і не боронить її як клас? У нас привілейована прошарка - це 1% альфа-самців і ВСІ жінки (крохотульна частина жінок займає цивільні посади в армії, де були витіснені чоловіки на передок, і просто мікроскопічна на передку хто (дійсно показавши мужність) дав згоду на відправку на передову).

Отаке рівноправне рівноправ"я, отакі права людини, отаке у нас і майбутне. Нема ***** - нема прав, є ***** - тобі всі винні а ти нікому і нічого і ніколи.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:25 Ответить
Пане Гріффіт,та ще й Фалько якогось чорта,зара трохи дешевше ніж за 13 тисяч зелених можна поміняти стать.Будете жінкою,ляпання язиком про вашу нерівність взагалі дурість,і всі вам будуть винні.Якщо ні,то хоч ***** будете мати перед очима...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:29 Ответить
непогано живуть наші держслужбовці,бабки косять і мирний ,воєний час ,під заставу випустять.Бабло в цій ждкорумпованій країні рішає любі питання...........
показать весь комментарий
18.08.2022 19:45 Ответить
Суркісів і така саму пи...доту не пускати в Україну.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:34 Ответить
Виходячи з готівки-далеко не одна бригада виїхала...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:46 Ответить
резник в пользу ЗСУ должен торговать откупными билетами...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:47 Ответить
тобто альоша резников..
показать весь комментарий
18.08.2022 18:51 Ответить
Мене позбавте і випустіть -я за"бався жити в країні з дурнями які не то зека виберуть не то клоуна...за ЩО БОЖЕ ти мене нагородив жити тут з ідіо тами?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:49 Ответить
кацапи дають таким своє взамін українського,вали, спробуй перейти лінію фронту може вийде
показать весь комментарий
18.08.2022 18:52 Ответить
просто іди за кораблем ска....чим кацапи гірші наших жи дів....?????просто ****** лі...і років 10 нашій економіці пи зд а... і ізза чого -ізза вибоу ідіотів 2019

ПС хай кацапи виздихають...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:59 Ответить
заскрінив твій профіль відправлю в СБУ нехай візьмуть на облік як майбутнього колаборанта і разом пояснять чим кацапи гірші за наши
показать весь комментарий
18.08.2022 19:07 Ответить
я їх чекаю...СБУ...ди небось за клоуна голосувало)))) ті податки і закони які лежать для мене як ФОПа роблять неможливим заробити на щось більше чим продукти пожерти...все бот піов на х уй
показать весь комментарий
18.08.2022 19:12 Ответить
і ще придурку - я в штати раніше виїду чим ти розуму наберешся. і колись я рвався на фронт но не брали бо списаний.тепер думав призвуть-піду. А після інтервю зе лупи і бригади МОНАКО - я вас усіх в домовині бачив....бідні воюють- багаті жирують і пишуть їм закони. все нах цю країну
показать весь комментарий
18.08.2022 19:15 Ответить
Ти забув добавити в список баригу, та взагалі звиздуй звідси...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:24 Ответить
100%

на жаль так хотіли 73% виборців України...

вибрали навінскіх, бужанскіх, медведчуків, дубінскіх, мураєвих, шуфричів, льовочкіних, рабіновичів, деркачів...та інший біомусор....а потім кричать: "мнє нада івакуацію"....
показать весь комментарий
18.08.2022 19:54 Ответить
Пане Заболотний,нащо ви так на Всевишнього?Це він вам послав випробовування,витримайте його з смиреням,так як Бог не даєнавіть таким як ви,випробувань яких ви не можете витримати...Амінь.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:32 Ответить
вона просто погано знала табличку ділення
показать весь комментарий
18.08.2022 18:51 Ответить
Верховний деЗертир приїхав у "нелюбимий" Львів....і вскрив....всіх дезертирів та ухилянтів.....
показать весь комментарий
18.08.2022 19:47 Ответить
чи ви усі думаєте що бригада МОНАКО не башляла???? хай бідні воюють а багаті тим часом відпочинуть і після війни знов нас приїдуть стригти і писати нам закони....з мене досить -хочу пожити в норм країні де є закони ....
показать весь комментарий
18.08.2022 19:01 Ответить
якщо після перемоги зеклоуни не будуть роз стріляні( а скорше за все вони на другий термін)-то я на цій країні поставлю хрест і буду всім розповідати обїзжати цю дупу світу
показать весь комментарий
18.08.2022 19:05 Ответить
Ну так отмените этот дебильный запрет на выезд, Или вы его специально сделали, чтоб бабки пилить ? Резников же рассказывает, что уже достаточно нагребли мобилизировали.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:29 Ответить
Дебільний тут тільки ти.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:56 Ответить
От нєгодніца. 8 млн хотіла закрисити! А як же общак партії слуга народу?!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:32 Ответить
От чесно скажу-думав супергут все таки буде послідовним і буде про дороги,ракетну програм,у в асфальт, зраду зрадну...Так ні,воно здуру, про слуг народу і Львівську прокуратуру і СБУ.А ти убоге не знаєш хто переміг у Львові на виборах?Яка партія там беззаперечний лідер?Ти на кого губу розкатав?Ану зась...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:38 Ответить
Плять!
Ну хотят люди за дикое бабло выехать из Украины.
Так пусть платят в казну и скатертью дорога.
А так эти деньги уходят разной корумпированной киздоте и они всё равно выезжают.
Где логика?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:42 Ответить
Хочь в чомусь українці від Львова до Дніпра єдині ... у зароблянні грошей на війни ...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:02 Ответить
та й квартирка там - нехерова -як для працівниці держустанови ...
ЇЇ вартість у такому "продвинутому стані" - оцінили ?
показать весь комментарий
18.08.2022 21:43 Ответить
так то ж не его, а тёщи- пенсионерки.. честно заработала учительницей.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:40 Ответить
 
 