Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности разоблачили злоумышленников, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины с поддельными документами, где основанием является "непригодность к военной службе".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается: "Организатор схемы - начальник одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, а ее сообщниками были работники медучреждения.
За $1300 чиновница гарантировала изготовление "справок", входящих в акт осмотра Медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности. Такие "документы" являются основанием для мужчин призывного возраста на выезд за границу в условиях военного положения.
Чиновница была задержана в соответствии со ст. 208 УПК Украины после передачи подделок клиенту. Ей уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
документацию, подтверждающую организацию указанной преступной схемы;
два автомобиля премиум класса стоимостью свыше $75 тысяч США;
более 8 млн. грн. в гривневом эквиваленте.
В настоящее время установлены лица, успевшие воспользоваться противоправными услугами. В их отношении будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.
Разоблачение схемы осуществляли оперативники СБУ Львовщины совместно со следователями полиции при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причина проста: занадто багато людей захоче виїхати через злидні та безробіття.
Їхня кількість - навіть не сотні тисяч
думай-ТЕ..
Тобто чоловіки в нас це люди другого сорту, які повинні віддати життя, щоб ті що залишились були рабами для жінок і маленького відсотка альфа самців? Оце такі рівні права, чого ж ти не кажеш щоб право голоса відбирали у тих хто ЗАКОННО тікає з країни і не боронить її як клас? У нас привілейована прошарка - це 1% альфа-самців і ВСІ жінки (крохотульна частина жінок займає цивільні посади в армії, де були витіснені чоловіки на передок, і просто мікроскопічна на передку хто (дійсно показавши мужність) дав згоду на відправку на передову).
Отаке рівноправне рівноправ"я, отакі права людини, отаке у нас і майбутне. Нема ***** - нема прав, є ***** - тобі всі винні а ти нікому і нічого і ніколи.
ПС хай кацапи виздихають...
на жаль так хотіли 73% виборців України...
вибрали навінскіх, бужанскіх, медведчуків, дубінскіх, мураєвих, шуфричів, льовочкіних, рабіновичів, деркачів...та інший біомусор....а потім кричать: "мнє нада івакуацію"....
нагреблимобилизировали.
Ну хотят люди за дикое бабло выехать из Украины.
Так пусть платят в казну и скатертью дорога.
А так эти деньги уходят разной корумпированной киздоте и они всё равно выезжают.
Где логика?
ЇЇ вартість у такому "продвинутому стані" - оцінили ?