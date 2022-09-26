Омбудсмен розповів про умови перебування визволених командирів "Азова" в Туреччині. ФОТО
Командири полку "Азов", визволені під час обміну військовополоненими між Україною та рф минулого тижня, перебувають у Туреччині у гарних умовах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією Президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо. І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, – це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з РФ", - сказав омбудсмен.
За його словами, це дало змогу за посередництва Президента Туреччини і особистого сприяння Президента України забезпечити їх визволення.
Лубінець додав, що про якісь обмеження щодо пересування визволених командирів йому невідомо. Зокрема, у Туреччині вони зустрічаються, у тому числі, з представниками України.
"Можливо, ви бачили по фотографіях – разом з ними був Рустем Умеров, який наразі є головою Фонду держмайна, тим не менше, і він брав участь у цій операції", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть п'ятеро командирів "Азова" поспілкуватися з українськими журналістами, омбудсмен висловив думку, що це відбудеться, однак про терміни говорити не став.
Уповноважений також підкреслив, що перед владою стоїть завдання повернути абсолютно всіх полонених, та інколи публічне коментування певних процесів у цій сфері може завадити наступним крокам. Він запевнив, що робота над поверненням громадян із полону РФ триває постійно.
"Ми постійно займаємося питанням звільнення як військовополонених, так і цивільних полонених. Перед нами стоїть завдання звільнити абсолютно всіх. Цей процес не переривається, він постійний. Навіть коли у нас відбувається уже обмін, ми домовляємося про наступні кроки", - сказав він, додавши, що "якісь нюанси ми казати не можемо і не будемо у публічній площині".
Водночас Лубінець запевнив, що немає розподілу полонених на більш і менш пріоритетних. Влада займається питанням повернення і військовослужбовців з острова Зміїний, і нацгвардійців, захоплених у Чорнобильській зоні, й інших наших захисників.
Відповідні чиновники займаються і питанням визволення з полону цивільних заручників, дехто з яких отримали у РФ вироки у вигляді 15, 17, 19 років ув'язнення.
"Але ми продовжуємо ними займатися. Ми надсилаємо величезні запити до рф (щодо полонених – ред.), і вони якось приймають рішення, що в одних випадках вони будуть когось віддавати, а у інших – ні", - заявив Лубінець.
Як повідомлялося, 21 вересня в результаті обміну повернулися з російського полону понад 200 українських захисників, а також 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Серед них – громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії.
П'ятеро визволених командирів полку "Азов" перебуватимуть до кінця повномасштабної війни у Туреччині під особистими гарантіями безпеки Президента Реджепа Тайїпа Ердогана.
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А тут, працює воно, дегенерат зелений.
Звісно, туркі будуть нормально відноситися до наших хлопців!
Їдьте хто може дівчата туди!!! бо нам чоловікам не можна
Тому, жодного з них не обміняють: кремлю вони потрібні тут.
іх досвід і мужність будуть потрібні завжди, бо нажаль це не остання війна з кацапнею.
русня 50 разів по орківському рилу отримає і все одно полізе в Україну в 51ший.
орки є орки - їх тільки перемолоти, а всі перемовини з ними - до сраці.
Так, безумовно це незрівнянно краще ніж триндець у кацапні! Але це і не звільнення з полону. Це не повернення додому...
"і це правда" (с)