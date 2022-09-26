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Омбудсмен розповів про умови перебування визволених командирів "Азова" в Туреччині. ФОТО

лубінець

Командири полку "Азов", визволені під час обміну військовополоненими між Україною та рф минулого тижня, перебувають у Туреччині у гарних умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією Президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо. І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, – це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з РФ", - сказав омбудсмен.

За його словами, це дало змогу за посередництва Президента Туреччини і особистого сприяння Президента України забезпечити їх визволення.

Лубінець додав, що про якісь обмеження щодо пересування визволених командирів йому невідомо. Зокрема, у Туреччині вони зустрічаються, у тому числі, з представниками України.

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"Можливо, ви бачили по фотографіях – разом з ними був Рустем Умеров, який наразі є головою Фонду держмайна, тим не менше, і він брав участь у цій операції", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть п'ятеро командирів "Азова" поспілкуватися з українськими журналістами, омбудсмен висловив думку, що це відбудеться, однак про терміни говорити не став.

Уповноважений також підкреслив, що перед владою стоїть завдання повернути абсолютно всіх полонених, та інколи публічне коментування певних процесів у цій сфері може завадити наступним крокам. Він запевнив, що робота над поверненням громадян із полону РФ триває постійно.

"Ми постійно займаємося питанням звільнення як військовополонених, так і цивільних полонених. Перед нами стоїть завдання звільнити абсолютно всіх. Цей процес не переривається, він постійний. Навіть коли у нас відбувається уже обмін, ми домовляємося про наступні кроки", - сказав він, додавши, що "якісь нюанси ми казати не можемо і не будемо у публічній площині".

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Омбудсмен розповів про умови перебування визволених командирів Азова в Туреччині 01

Водночас Лубінець запевнив, що немає розподілу полонених на більш і менш пріоритетних. Влада займається питанням повернення і військовослужбовців з острова Зміїний, і нацгвардійців, захоплених у Чорнобильській зоні, й інших наших захисників.

Відповідні чиновники займаються і питанням визволення з полону цивільних заручників, дехто з яких отримали у РФ вироки у вигляді 15, 17, 19 років ув'язнення.

"Але ми продовжуємо ними займатися. Ми надсилаємо величезні запити до рф (щодо полонених – ред.), і вони якось приймають рішення, що в одних випадках вони будуть когось віддавати, а у інших – ні", - заявив Лубінець.

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Як повідомлялося, 21 вересня в результаті обміну повернулися з російського полону понад 200 українських захисників, а також 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Серед них – громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії.

П'ятеро визволених командирів полку "Азов" перебуватимуть до кінця повномасштабної війни у Туреччині під особистими гарантіями безпеки Президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Автор: 

визволення (564) полон (1561) Туреччина (3502) Азов (777) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+26
Ти придурок, жодного разу пащу не відкрив з приводу того, як там наші військовополонені у кацапів та їх спільників!!!
А тут, працює воно, дегенерат зелений.
Звісно, туркі будуть нормально відноситися до наших хлопців!
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26.09.2022 20:19
+24
Це Тасман. Боєць полку Азов. У нього не було сторінок у соцмережах. Його мало хто знає. Але Тасман прикривав відхід своїх побратимів і *башив. Його доля наразі не відома. Боротьба за полонених не припинилась. Їх ще тисячі, хто чекає нас. Не мовчіть - кричіть далі!
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26.09.2022 20:39
+18
Турция кишит кадыривцами. Очень надеюсь, шо этот момент учтен.
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26.09.2022 20:19
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Ти придурок, жодного разу пащу не відкрив з приводу того, як там наші військовополонені у кацапів та їх спільників!!!
А тут, працює воно, дегенерат зелений.
Звісно, туркі будуть нормально відноситися до наших хлопців!
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26.09.2022 20:19 Відповісти
Мохнорила зечмоня розговорився.Чотири місяці мовчало як риба.
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26.09.2022 20:34 Відповісти
Поїхав до Стамбулу за державні кошти
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26.09.2022 20:41 Відповісти
Можна не сумніватися: в кацапів сотні наших полонених, а їхати потрібно до турків.
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26.09.2022 20:44 Відповісти
Турция кишит кадыривцами. Очень надеюсь, шо этот момент учтен.
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26.09.2022 20:19 Відповісти
так, їхнє місце перeбування не повинно бути відоме нікому.
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26.09.2022 20:24 Відповісти
Макс, военная база. Привет. Ну и так.... между прочим. Там куда больше в Турции дудаевцев, чем кадыркиных псов.
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26.09.2022 22:19 Відповісти
Хай в Туреччині на пляжах гуляють, а не лише в номерх сидять.... заслужили... Взагалі всі хто був на першій лінії фронту і попали в полон мали б за рахунок держави побувати на відпочинку в Туреччині... Кемер, і інші регіони для відновлення просто супер https://www.youtube.com/watch?v=7dg63jkAmsI&list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W&index=42 https://www.youtube.com/watch?v=7dg63jkAmsI&list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W&index=42

Їдьте хто може дівчата туди!!! бо нам чоловікам не можна
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26.09.2022 20:21 Відповісти
що ти мелеш? які пляжі? Ердоган на другий день сказав що їх беруть під захист спецслужб бо аномально збільшилась концентрація фсб
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26.09.2022 21:31 Відповісти
+
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26.09.2022 22:20 Відповісти
А скільки наших полонених воїнів можна обміняти на умовного "шуфрича"?
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26.09.2022 20:28 Відповісти
Умовні шуфричі, разом зі слугами народу голосують в вр.
Тому, жодного з них не обміняють: кремлю вони потрібні тут.
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26.09.2022 20:45 Відповісти
Сепарня пишет такое:
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26.09.2022 20:33 Відповісти
Хоть бы наших пленных обменяли всех! Это ж уму не постижимо выжить в плену у кацапов столько времени. А интересно, есть те из украинцев, кто находится в плену с 14-го года?
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26.09.2022 21:27 Відповісти
Голимое фуфло. Бут сидит в США, за нарушение американских законов. Менять его на украинских пленных, к сожалению, никто не будет. США не считают себя участниками этой войны. Может быть его обменяют на дурочку-мячистку, которая повезла на сраисю опиумную мазь.
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27.09.2022 00:42 Відповісти
ці хлопці золотий фонд країни.
іх досвід і мужність будуть потрібні завжди, бо нажаль це не остання війна з кацапнею.
русня 50 разів по орківському рилу отримає і все одно полізе в Україну в 51ший.
орки є орки - їх тільки перемолоти, а всі перемовини з ними - до сраці.
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26.09.2022 20:34 Відповісти
Живые и не в кацапии вот и отлично, теперь нужно сосредоточиться на освобождении остальных
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26.09.2022 20:34 Відповісти
Це Тасман. Боєць полку Азов. У нього не було сторінок у соцмережах. Його мало хто знає. Але Тасман прикривав відхід своїх побратимів і *башив. Його доля наразі не відома. Боротьба за полонених не припинилась. Їх ще тисячі, хто чекає нас. Не мовчіть - кричіть далі!
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26.09.2022 20:39 Відповісти
Похож на Сергея Нигояна...
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26.09.2022 22:32 Відповісти
Які можуть бути гарні умови перебування в тюрмі? Яи цей омбудсмен не розуміє, що таке інтерновані? І яким боком до них Боневтік? Велика подяка Туреччині і Саудівській Аравії, а також США. А заслуги Боневтіка тільки в тому, що погодився з ціжю спецоперацією, а ще більша, що здав їх у полон.
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26.09.2022 20:40 Відповісти
С чего вдруг "в тюрьме"? Они живут в военном городке - никаких замков, решеток, а главное никакой кацапской мрази вокруг.
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27.09.2022 00:44 Відповісти
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26.09.2022 20:42 Відповісти
лубінці ще варнякають про операцію обміну до своїх заслуг офіс вже мовчить після виступу ердогана ,ердоган провів переговори з принцем саудитів зробили обмін наші там на шостому місці нічого не рішали але хотіли переможних реалій
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26.09.2022 20:43 Відповісти
Дуже цікаве, яке ж особисте сприяння президента України ( з ким він міг домовлятись та й це його прямий обов'язок) чи це так сказано, аби щось лизнути.
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26.09.2022 20:49 Відповісти
Вгадай хто з них нагороджений «Орденом за заслуги» перед Україною?
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26.09.2022 20:57 Відповісти
Оце і є прорітет Зелі - нагороджувати незаслужено отих жирних пик з дебільного "кварталу-95"!
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26.09.2022 21:07 Відповісти
ці пики не просто жирні і сцикуни, ці пики десятиліттями пропагандували "русский мир" і засирали мізки наріду.
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26.09.2022 21:36 Відповісти
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26.09.2022 20:58 Відповісти
Та да ци потворы пыки поотъедали, патриоты хреновы. Медальку падлюки от Янэлоха получили за патриотичную татушку
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26.09.2022 21:31 Відповісти
Бєдняжка... Аж облисів від голоду бідолашний.
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26.09.2022 22:53 Відповісти
"поспілкуватися з журналістами"..,а з рідними "азовцям" можна спілкуватися, журналісти не запитали?
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26.09.2022 20:59 Відповісти
Б...дь! Чому не називати речі своїми іменами? Це не звільнення! Це те що зветься інтернуванням (коротко - здатися у полон нейтральній державі).
Так, безумовно це незрівнянно краще ніж триндець у кацапні! Але це і не звільнення з полону. Це не повернення додому...
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26.09.2022 22:52 Відповісти
зеленський у відеодзвінку обмовився, вітаю "вдома".. було таке.
"і це правда" (с)
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26.09.2022 23:30 Відповісти
У нього "вдома" - це Туреччина? Пля, їй-Богу навіть не підозрював що він турок. Наче такий кошерний...
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26.09.2022 23:39 Відповісти
 
 