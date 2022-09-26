Омбудсмен рассказал об условиях пребывания освобожденных командиров "Азова" в Турции. ФОТО

Командиры полка "Азов", освобожденные в ходе обмена военнопленными между Украиной и рф на прошлой неделе, находятся в Турции в хороших условиях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Они находятся там в хороших условиях под личной, скажем так, гарантией Президента Турции. Для них были созданы все условия по безопасной нормальной жизни, насколько это возможно. И единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, – это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с рф", - сказал омбудсмен.

По его словам, это позволило при посредничестве Президента Турции и личном содействии Президента Украины обеспечить их освобождение.

Лубинец добавил, что о каких-либо ограничениях по передвижению освобожденных командиров ему неизвестно. В частности, в Турции они встречаются, в том числе с представителями Украины.

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"Возможно, вы видели по фотографиям – вместе с ними был Рустем Умеров, являющийся председателем Фонда госимущества, тем не менее, и он участвовал в этой операции", - сказал он.

Отвечая на вопрос, смогут ли пять командиров "Азова" пообщаться с украинскими журналистами, омбудсмен высказал мнение, что это произойдет, однако о сроках говорить не стал.

Уполномоченный также подчеркнул, что перед властью стоит задача вернуть абсолютно всех пленных, а иногда публичное комментирование определенных процессов в этой сфере может помешать следующим шагам. Он заверил, что работа над возвращением граждан из плена рф продолжается постоянно.

"Мы постоянно занимаемся вопросом освобождения как военнопленных, так и гражданских пленных. Перед нами стоит задача освободить абсолютно всех. Этот процесс не прерывается, он постоянен. Даже тогда, когда у нас уже происходит обмен, мы договариваемся о последующих шагах", - сказал он, добавив, что "какие-то нюансы мы говорить не можем и не будем в публичной плоскости".

В то же время, Лубинец заверил, что нет распределения пленных на более и менее приоритетных. Власти занимаются вопросом возвращения и военнослужащих с острова Змеиный, и нацгвардейцев, захваченных в Чернобыльской зоне, и других наших защитников.

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Соответствующие чиновники занимаются и вопросом освобождения из плена гражданских заложников, некоторые из них получили в рф приговоры в виде 15, 17, 19 лет заключения.

"Но мы продолжаем ими заниматься. Мы направляем огромные запросы в рф (в отношении пленных – ред.), и они как-то принимают решение, что в одних случаях они будут кого-то отдавать, а в других – нет", - заявил Лубинец.

Как сообщалось, 21 сентября в результате обмена вернулись из российского плена более 200 украинских защитников, а также 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Среди них – граждане США, Британии, Марокко, Швеции, Хорватии.

Пятеро освобожденных командиров полка "Азов" будут до конца полномасштабной войны в Турции под личными гарантиями безопасности Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.