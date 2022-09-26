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Омбудсмен рассказал об условиях пребывания освобожденных командиров "Азова" в Турции. ФОТО

лубінець

Командиры полка "Азов", освобожденные в ходе обмена военнопленными между Украиной и рф на прошлой неделе, находятся в Турции в хороших условиях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Они находятся там в хороших условиях под личной, скажем так, гарантией Президента Турции. Для них были созданы все условия по безопасной нормальной жизни, насколько это возможно. И единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, – это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с рф", - сказал омбудсмен.

По его словам, это позволило при посредничестве Президента Турции и личном содействии Президента Украины обеспечить их освобождение.

Лубинец добавил, что о каких-либо ограничениях по передвижению освобожденных командиров ему неизвестно. В частности, в Турции они встречаются, в том числе с представителями Украины.

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"Возможно, вы видели по фотографиям – вместе с ними был Рустем Умеров, являющийся председателем Фонда госимущества, тем не менее, и он участвовал в этой операции", - сказал он.

Отвечая на вопрос, смогут ли пять командиров "Азова" пообщаться с украинскими журналистами, омбудсмен высказал мнение, что это произойдет, однако о сроках говорить не стал.

Уполномоченный также подчеркнул, что перед властью стоит задача вернуть абсолютно всех пленных, а иногда публичное комментирование определенных процессов в этой сфере может помешать следующим шагам. Он заверил, что работа над возвращением граждан из плена рф продолжается постоянно.

"Мы постоянно занимаемся вопросом освобождения как военнопленных, так и гражданских пленных. Перед нами стоит задача освободить абсолютно всех. Этот процесс не прерывается, он постоянен. Даже тогда, когда у нас уже происходит обмен, мы договариваемся о последующих шагах", - сказал он, добавив, что "какие-то нюансы мы говорить не можем и не будем в публичной плоскости".

Омбудсмен рассказал об условиях пребывания освобожденных командиров Азова в Турции 01

В то же время, Лубинец заверил, что нет распределения пленных на более и менее приоритетных. Власти занимаются вопросом возвращения и военнослужащих с острова Змеиный, и нацгвардейцев, захваченных в Чернобыльской зоне, и других наших защитников.

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Соответствующие чиновники занимаются и вопросом освобождения из плена гражданских заложников, некоторые из них получили в рф приговоры в виде 15, 17, 19 лет заключения.

"Но мы продолжаем ими заниматься. Мы направляем огромные запросы в рф (в отношении пленных – ред.), и они как-то принимают решение, что в одних случаях они будут кого-то отдавать, а в других – нет", - заявил Лубинец.

Как сообщалось, 21 сентября в результате обмена вернулись из российского плена более 200 украинских защитников, а также 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Среди них – граждане США, Британии, Марокко, Швеции, Хорватии.

Пятеро освобожденных командиров полка "Азов" будут до конца полномасштабной войны в Турции под личными гарантиями безопасности Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Автор: 

освобождение (565) плен (2609) Турция (3379) Азов (793) Лубинец Дмитрий (459)


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Топ комментарии
+26
Ти придурок, жодного разу пащу не відкрив з приводу того, як там наші військовополонені у кацапів та їх спільників!!!
А тут, працює воно, дегенерат зелений.
Звісно, туркі будуть нормально відноситися до наших хлопців!
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26.09.2022 20:19
+24
Це Тасман. Боєць полку Азов. У нього не було сторінок у соцмережах. Його мало хто знає. Але Тасман прикривав відхід своїх побратимів і *башив. Його доля наразі не відома. Боротьба за полонених не припинилась. Їх ще тисячі, хто чекає нас. Не мовчіть - кричіть далі!
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26.09.2022 20:39
+18
Турция кишит кадыривцами. Очень надеюсь, шо этот момент учтен.
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26.09.2022 20:19
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Ти придурок, жодного разу пащу не відкрив з приводу того, як там наші військовополонені у кацапів та їх спільників!!!
А тут, працює воно, дегенерат зелений.
Звісно, туркі будуть нормально відноситися до наших хлопців!
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26.09.2022 20:19 Ответить
Мохнорила зечмоня розговорився.Чотири місяці мовчало як риба.
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26.09.2022 20:34 Ответить
Поїхав до Стамбулу за державні кошти
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26.09.2022 20:41 Ответить
Можна не сумніватися: в кацапів сотні наших полонених, а їхати потрібно до турків.
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26.09.2022 20:44 Ответить
Турция кишит кадыривцами. Очень надеюсь, шо этот момент учтен.
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26.09.2022 20:19 Ответить
так, їхнє місце перeбування не повинно бути відоме нікому.
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26.09.2022 20:24 Ответить
Макс, военная база. Привет. Ну и так.... между прочим. Там куда больше в Турции дудаевцев, чем кадыркиных псов.
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26.09.2022 22:19 Ответить
Хай в Туреччині на пляжах гуляють, а не лише в номерх сидять.... заслужили... Взагалі всі хто був на першій лінії фронту і попали в полон мали б за рахунок держави побувати на відпочинку в Туреччині... Кемер, і інші регіони для відновлення просто супер https://www.youtube.com/watch?v=7dg63jkAmsI&list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W&index=42 https://www.youtube.com/watch?v=7dg63jkAmsI&list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W&index=42

Їдьте хто може дівчата туди!!! бо нам чоловікам не можна
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26.09.2022 20:21 Ответить
що ти мелеш? які пляжі? Ердоган на другий день сказав що їх беруть під захист спецслужб бо аномально збільшилась концентрація фсб
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26.09.2022 21:31 Ответить
+
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26.09.2022 22:20 Ответить
А скільки наших полонених воїнів можна обміняти на умовного "шуфрича"?
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26.09.2022 20:28 Ответить
Умовні шуфричі, разом зі слугами народу голосують в вр.
Тому, жодного з них не обміняють: кремлю вони потрібні тут.
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26.09.2022 20:45 Ответить
Сепарня пишет такое:
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26.09.2022 20:33 Ответить
Хоть бы наших пленных обменяли всех! Это ж уму не постижимо выжить в плену у кацапов столько времени. А интересно, есть те из украинцев, кто находится в плену с 14-го года?
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26.09.2022 21:27 Ответить
Голимое фуфло. Бут сидит в США, за нарушение американских законов. Менять его на украинских пленных, к сожалению, никто не будет. США не считают себя участниками этой войны. Может быть его обменяют на дурочку-мячистку, которая повезла на сраисю опиумную мазь.
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27.09.2022 00:42 Ответить
ці хлопці золотий фонд країни.
іх досвід і мужність будуть потрібні завжди, бо нажаль це не остання війна з кацапнею.
русня 50 разів по орківському рилу отримає і все одно полізе в Україну в 51ший.
орки є орки - їх тільки перемолоти, а всі перемовини з ними - до сраці.
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26.09.2022 20:34 Ответить
Живые и не в кацапии вот и отлично, теперь нужно сосредоточиться на освобождении остальных
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26.09.2022 20:34 Ответить
Це Тасман. Боєць полку Азов. У нього не було сторінок у соцмережах. Його мало хто знає. Але Тасман прикривав відхід своїх побратимів і *башив. Його доля наразі не відома. Боротьба за полонених не припинилась. Їх ще тисячі, хто чекає нас. Не мовчіть - кричіть далі!
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26.09.2022 20:39 Ответить
Похож на Сергея Нигояна...
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26.09.2022 22:32 Ответить
Які можуть бути гарні умови перебування в тюрмі? Яи цей омбудсмен не розуміє, що таке інтерновані? І яким боком до них Боневтік? Велика подяка Туреччині і Саудівській Аравії, а також США. А заслуги Боневтіка тільки в тому, що погодився з ціжю спецоперацією, а ще більша, що здав їх у полон.
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26.09.2022 20:40 Ответить
С чего вдруг "в тюрьме"? Они живут в военном городке - никаких замков, решеток, а главное никакой кацапской мрази вокруг.
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27.09.2022 00:44 Ответить
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26.09.2022 20:42 Ответить
лубінці ще варнякають про операцію обміну до своїх заслуг офіс вже мовчить після виступу ердогана ,ердоган провів переговори з принцем саудитів зробили обмін наші там на шостому місці нічого не рішали але хотіли переможних реалій
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26.09.2022 20:43 Ответить
Дуже цікаве, яке ж особисте сприяння президента України ( з ким він міг домовлятись та й це його прямий обов'язок) чи це так сказано, аби щось лизнути.
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26.09.2022 20:49 Ответить
Вгадай хто з них нагороджений «Орденом за заслуги» перед Україною?
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26.09.2022 20:57 Ответить
Оце і є прорітет Зелі - нагороджувати незаслужено отих жирних пик з дебільного "кварталу-95"!
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26.09.2022 21:07 Ответить
ці пики не просто жирні і сцикуни, ці пики десятиліттями пропагандували "русский мир" і засирали мізки наріду.
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26.09.2022 21:36 Ответить
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26.09.2022 20:58 Ответить
Та да ци потворы пыки поотъедали, патриоты хреновы. Медальку падлюки от Янэлоха получили за патриотичную татушку
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26.09.2022 21:31 Ответить
Бєдняжка... Аж облисів від голоду бідолашний.
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26.09.2022 22:53 Ответить
"поспілкуватися з журналістами"..,а з рідними "азовцям" можна спілкуватися, журналісти не запитали?
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26.09.2022 20:59 Ответить
Б...дь! Чому не називати речі своїми іменами? Це не звільнення! Це те що зветься інтернуванням (коротко - здатися у полон нейтральній державі).
Так, безумовно це незрівнянно краще ніж триндець у кацапні! Але це і не звільнення з полону. Це не повернення додому...
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26.09.2022 22:52 Ответить
зеленський у відеодзвінку обмовився, вітаю "вдома".. було таке.
"і це правда" (с)
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26.09.2022 23:30 Ответить
У нього "вдома" - це Туреччина? Пля, їй-Богу навіть не підозрював що він турок. Наче такий кошерний...
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26.09.2022 23:39 Ответить
 
 