У Ніжині попрощалися з екіпажем, який загинув у авіакатастрофі в Броварах. ФОТОрепортаж

21 січня, у Ніжині, на території Спеціального авіаційного загону ОРС ЦЗ ДСНС України попрощалися з екіпажем, який загинув 18 січня в авіакатастрофі гвинтокрила в Броварах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України.

"У Спеціальному авіаційному загоні ОРС ЦЗ ДСНС України відбулася прощальна церемонія зі службовцями, які загинули при виконанні службових обов'язків в авіакатастрофі в Броварах: командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортовим механіком Іваном Касьяновим", - йдеться в повідомленні.

Віддати останню шану загиблим членам екіпажу прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону.

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За інформацією Суспільного, Командир повітряного судна Олександр Василенко родом із Сум. Закінчив Харківський інститут льотчиків, літав на Мі-8, Мі-9, Мі-24. У середині двохтисячних років перебував із миротворчою місією в Ліберії та Сьєрра-Леоне. Учасник АТО. Працював у Ніжинському авіазагоні із 2011 року.

Констянтин Коваленко — пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення, уродженець Львівської області. Він прийшов до Ніжинського авіаційного загону у 2021 році, до цього служив в авіаційній частині у Львівській області. Був учасником АТО.

Бортовий механік Іван Касьянов — корінний ніжинець. Народився 14 вересня 1993 року. З 2000 року навчався в Ніжинській гімназії номер 16. Закінчив Державний університет інфраструктури та технологій. У 2016 почав працювати в ДСНС. У 2017 служив у збройних силах України. Після служби повернувся на роботу до ДСНС. З 2019 року працював автомеханіком на вертольоті Н225. З 2020 став бортовим механіком.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.















