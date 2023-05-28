Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених. ФОТОрепортаж
Під час нічної атаки на столицю загинув 41-річний чоловік. Ще двоє осіб зазнали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, слідчо-оперативні групи працюють на місцях у кількох районах столиці.
Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік дістали поранення, їх госпіталізовано.
Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.
Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу рф на місто.
За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.
Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.
Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.
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працею , чесно? Що за більшовизм ?
Талібан оголосив війну Ірану .
Талибан объявил войну Ирану, об этом сообщил лидер Талибана Абдулхамид Хорасани, передают международные СМИ.
Лише рашист може назвати терористичне утворення рф.
Ввечері вже будуть попередні результати.
ПВО, к нам долетают только "обломки дронов".
Они взлетают как дроны, летят как дроны, падают как дроны, но возникшие в результате падения "обломков дронов" взрывы, пожары, разрушения легко локализуются и устраняются в медийном пространстве.
Пострадавших нет. Всё выжившие обыватели смотрят телевизор.(с)