Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених. ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки на столицю загинув 41-річний чоловік. Ще двоє осіб зазнали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, слідчо-оперативні групи працюють на місцях у кількох районах столиці.

Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік дістали поранення, їх госпіталізовано.

Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.

Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу рф на місто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині, - ОВА











За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.