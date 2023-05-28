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Новини Фото Війна
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Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених. ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки на столицю загинув 41-річний чоловік. Ще двоє осіб зазнали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, слідчо-оперативні групи працюють на місцях у кількох районах столиці.

Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік дістали поранення, їх госпіталізовано.

Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.

Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу рф на місто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині, - ОВА

Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених 01
Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених 02
Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених 03
Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених 04
Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених 05

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) дрони (4699) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+11
На границе Афганистана и Ирана начались бои. Поступает информация о первых погибших военных.
Талибан объявил войну Ирану, об этом сообщил лидер Талибана Абдулхамид Хорасани, передают международные СМИ.
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28.05.2023 10:21
+11
надо зерно и олию Талибам дать.....накуя нам африка и негры...пользы никакой
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28.05.2023 10:46
+10
Поки не почнемо адекватно відповідати, все так і буде. Всі ржали з "мопедів". Невже на другому році війни не можем щось подібне відтворити?
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28.05.2023 10:20
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Ну ти й ...дуже нерозумна людина із відхиленнями когнітивних функцій
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28.05.2023 09:53 Відповісти
Він тільки вчора з"явився тут.
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28.05.2023 09:55 Відповісти
Патамушта не свій.
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28.05.2023 09:53 Відповісти
Чому не жалко ? Правильно: не шкода ? А якщо це підприємець і заробив на Lexus своєю
працею , чесно? Що за більшовизм ?
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28.05.2023 09:54 Відповісти
Той Лексус міг бути чорт зна якого року випуску та ще й з пробігом в кілька сотень тисяч км.. І коштувати відповідно.
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28.05.2023 10:04 Відповісти
Цензор лови !
Талібан оголосив війну Ірану .
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28.05.2023 09:53 Відповісти
А що, може бути правдою. Ворожнеча між сунітами (талібан) та шиїтами (аятолісти) древня та заклята.
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28.05.2023 10:02 Відповісти
А где Киевский осередок Талибана ?
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28.05.2023 10:49 Відповісти
Результати кацапської атаки нікчемні. Хіба що не дали людям спати. Але й цього вистачило хахло-кацапським ботам та тролям, щоб роздувати в коментах панічні настрої.
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28.05.2023 09:59 Відповісти
так і є - виявилося що і шахіди і крилаті ракети - вкрай мало ефективна зброя при певному рівні ППО сторони що захищається
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28.05.2023 10:02 Відповісти
Жизнь украинца - это вовсе не нікчемні.
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28.05.2023 10:16 Відповісти
вот когда ипанет не дай Бог рядом с вами, то надеюсь у вас тоже появятся инши думки........кроме сраных видосиков государство никуя сделать не может...........а да....просрать бюджетные деньги и скиздить что плохо лежит... мобед сраный изговить не можем...кормят людей арестовичамифейгинами...быдло зеленое.
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28.05.2023 10:42 Відповісти
Довбню, і рядом і не рядом довбало, але в паніку я не впадаю, як ти, скотино, і не роздуваю її. А відносно держави не твоя свинособача справа, кацапидле. І взагалі, це не та тема обговорюється. З державою ж нехай розбирається отой народ, який обирає її керівників, а не ти, якесь кацапське бидло.
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28.05.2023 10:59 Відповісти
ты просто быдло зеленое...я тебе написал культурно...**** московская
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28.05.2023 11:07 Відповісти
******* конченное
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28.05.2023 11:09 Відповісти
твари
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28.05.2023 10:04 Відповісти
Поки не почнемо адекватно відповідати, все так і буде. Всі ржали з "мопедів". Невже на другому році війни не можем щось подібне відтворити?
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28.05.2023 10:20 Відповісти
как могут сделать люди у которых руки из жопы растут и всю жизнь яйцами трусили по сцене
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28.05.2023 10:45 Відповісти
і толку з тих мопедів?
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28.05.2023 11:27 Відповісти
Так все же деньги на закупку вооружений зелёные вывели в офшоры. Нет финансирования, нет долгов.
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28.05.2023 11:34 Відповісти
На границе Афганистана и Ирана начались бои. Поступает информация о первых погибших военных.
Талибан объявил войну Ирану, об этом сообщил лидер Талибана Абдулхамид Хорасани, передают международные СМИ.
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28.05.2023 10:21 Відповісти
Я за Толябан
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28.05.2023 10:22 Відповісти
І я теж. У талібів американської зброї до йуха, от нехай випробують її на аятолах. І взагалі приємно, коли одні релігійні фанатики довбають інших.
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28.05.2023 11:03 Відповісти
Підтримаємо талібан!!
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28.05.2023 15:09 Відповісти
надо зерно и олию Талибам дать.....накуя нам африка и негры...пользы никакой
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28.05.2023 10:46 Відповісти
И это хорошая новость!
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28.05.2023 12:45 Відповісти
терористи напали на терористів: Талібан оголосив війну ірану:
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28.05.2023 10:26 Відповісти
Ну так чого ж кацапам і не гратися в сафарі - Україна по Москві тільки комариний укус може зробити..
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28.05.2023 10:33 Відповісти
РФ зробила те що планувала минулого року перенесла виготовлення Шахедів на свою територію, вони вже минулого року побачивши їх дешевизну у виготовленні і ефективність планували виготовляти до 1000 шт. в день і витрачали б на це лише 50 млн. $, без знищення виробничих потужностей ворога на його території і дірявими санкціями, які всі успішно обходять, війна триватиме безконечно бо ніщо РФ не заборонятиме випускати по нас щодня, що раз більше цих безпілотників...
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28.05.2023 10:44 Відповісти
про "ефективність" можна подробнее
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28.05.2023 10:46 Відповісти
Кожна ракета яку тратить наше ПВО на збиття копієчного дрону це вже для РФ ефективність, а 2-3% потрапляють у цілі, якщо їх буде летіти по 1000 шт. в день?
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28.05.2023 10:49 Відповісти
их с пулеметов и Гепардов сбивают , включи мозги
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28.05.2023 10:52 Відповісти
Их со всего сбивают, в тч и ракетами тяжелых ЗРК
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28.05.2023 11:32 Відповісти
посчитай сколько пулька стоит ?
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28.05.2023 10:54 Відповісти
Важке для нього завдання. Кацапський мозок для такого не пристосований.
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28.05.2023 11:08 Відповісти
Какая пулька? Зенитные ракеты ночью летали пачками. Пулька у него...
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28.05.2023 11:33 Відповісти
96% сбито эффективных
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28.05.2023 10:47 Відповісти
Що за маячня? Тоді оркостану довелося б витрачати мінімум 3млрд.дол в день на 1000 шахедів.
Лише рашист може назвати терористичне утворення рф.
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28.05.2023 12:03 Відповісти
Виготовлення шахеда коштує 50 тис. $ х 1000=50 млн. $, в день РФ за газ і нафту отримує зараз 700 млн. $.
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28.05.2023 12:22 Відповісти
Накануне были опубликованы результаты соцопроса центра ORC. Согласно которым с небольшим отрывом лидирует Кемаль Киличдароглу, которого готовы поддержать 48,1% респондентов. Эрдоган набирает 46,7% голосов.
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28.05.2023 10:45 Відповісти
Та, навіщо звертати увагу на ті ліві опитування?
Ввечері вже будуть попередні результати.
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28.05.2023 11:13 Відповісти
А як так? Не може такого бути! Бо наш Генштаб з ранку бадьоренько так відрапортував, що УСІ без виключення "шахеди" над столицею БУЛИ ЗНИЩЕНІ! Хтось точно вводить довірливих українців в оману, причому - регулярно!
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28.05.2023 11:40 Відповісти
Не исключено что атака на Киев была отвлекающей, а основная цель - "по інфраструктурному об'єкту на Житомирщині. Джерело:
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28.05.2023 12:10 Відповісти
Благодаря успешной работе нашей п̶р̶о̶п̶а̶г̶а̶н̶д̶ы̶
ПВО, к нам долетают только "обломки дронов".

Они взлетают как дроны, летят как дроны, падают как дроны, но возникшие в результате падения "обломков дронов" взрывы, пожары, разрушения легко локализуются и устраняются в медийном пространстве.

Пострадавших нет. Всё выжившие обыватели смотрят телевизор.(с)
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28.05.2023 16:59 Відповісти
 
 