Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин оголосив про похід на Москву: "Ми будемо знищувати будь-яку авіацію та блокпости на шляху ПВК Вагнер, не виходьте на вулицю". АУДIО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин: Ростов і штаб південного округу захоплено. Керівник Генштабу втік. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокуємо Ростов і далі підемо на Москву, хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу, - Пригожин біля захопленого штабу ПВО. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін у відеозверненні засудив повстання Пригожина. Обіцяє покарати "зрадників"
Читайте на "Цензор.НЕТ": 180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що "вагнерівці" зайняли всі військові об’єкти у Воронежі. ФОТО
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помню в парке приблизительно 2-х летний ребенок сидел на качеле и требовал от мамы - мама, гойда, мама, гойда! (т. е.,мама качай меня)
Вот такая интересная история
А вот откуда придурок Охлобыстин вытащил это слово, неизвестно
1) споруда, на якій гойдаються для розваги діти й молодь; гойдання на гойдалках - стародавня улюблена розвага молоді на Великодні свята, а також подекуди на Петра і Павла;
звичай гойдатися на гойдалці сягає язичницьких часів і, на думку дослідників, походить зі сходу, а до слов'янських народів міг прийти з Туреччини, бо саме в південних слов'ян, що перебували під турецьким впливом, гойдалка - найулюбленіша весняна розвага молоді; гойдання було спочатку своєрідним магічним актом;
К ней относились с таким же уважением, как и к сабле или хорошему коню.
Даже гоголевский Тарас Бульба погиб из-за того, что не хотел, чтобы его любимая люлька досталась врагам
"А тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться" как поется в украинской песня
Думаєте садист прихожин краще за ***** ?
Ідіоти притулені... такі ідіоти
Аби поржать.
Думати їх життя не вчить
Я сказав,що добре коли кацапи мочать один одного, а нам не потрібно впадати в ейфорію, а потрібно ще ретельніше готуватися до війни ( що таке "ейфорія" знайдеш в гуглі). Що не зрозумілого.
Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО Джерело:
+ контрольний..
Старий Дроздов натураліст, ще той