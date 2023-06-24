УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6423 відвідувача онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
23 282 50

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин оголосив про похід на Москву: "Ми будемо знищувати будь-яку авіацію та блокпости на шляху ПВК Вагнер, не виходьте на вулицю". АУДIО

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин: Ростов і штаб південного округу захоплено. Керівник Генштабу втік. ВIДЕО

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокуємо Ростов і далі підемо на Москву, хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу, - Пригожин біля захопленого штабу ПВО. ВIДЕО

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 04

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 05

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 06

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін у відеозверненні засудив повстання Пригожина. Обіцяє покарати "зрадників"

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": 180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що "вагнерівці" зайняли всі військові об’єкти у Воронежі. ФОТО

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 09

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 10

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 11

Гойда! Похід Пригожина на Москву у ФОТОжабах 12

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4696) путін володимир (24655) фотожаба (14153) Шойгу Сергій (632) Пригожин Євген (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Боже, стільки попкорну ми не зможемо з'їсти!
показати весь коментар
24.06.2023 10:39 Відповісти
+12
Дайош мацакву за 3 дня!
показати весь коментар
24.06.2023 10:36 Відповісти
+7
Оце взагалі дебілізм.
Думаєте садист прихожин краще за ***** ?
Ідіоти притулені... такі ідіоти
Аби поржать.
Думати їх життя не вчить
показати весь коментар
24.06.2023 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гійда!
показати весь коментар
24.06.2023 10:34 Відповісти
Дайош мацакву за 3 дня!
показати весь коментар
24.06.2023 10:36 Відповісти
а їм водкі вистачить?
показати весь коментар
24.06.2023 17:54 Відповісти
Схоже не вистачило...
показати весь коментар
27.06.2023 10:52 Відповісти
Боже, стільки попкорну ми не зможемо з'їсти!
показати весь коментар
24.06.2023 10:39 Відповісти
Нє, ну ні могу. Чого ***** не оголошує СВО у Воронежі та Ростові ? Треба демілітарізувати "вєжлівих" чи ні ? Трема денаціфікувати генштаб чи ні у москві?
показати весь коментар
24.06.2023 10:43 Відповісти
В Воронеже и Ростове не успел, а дальше на севере уже есть КТМ, это пока, дальше может будет и КТО, если росгвардия согласится.
показати весь коментар
24.06.2023 11:07 Відповісти
с Какалшенковым круто - он наверное уже списал ручку что говорить - то ли сто дивизий боевиков захватили кадыровцы, то ли кадыровцы сами боевики и захватили Шойгу, то ли бутылку поискать, но выпить из стакана, а бутылку.... ну, шоб швабра не прошла
показати весь коментар
24.06.2023 10:44 Відповісти
Ну чё там у кацапов?
показати весь коментар
24.06.2023 10:44 Відповісти
Гойда в Украине воплощается в гойдалки (качели), раскачивание.

Помню в парке приблизительно 2-х летний ребенок сидел на качеле и требовал от мамы - мама, гойда, мама, гойда! (т. е.,мама качай меня)

Вот такая интересная история

А вот откуда придурок Охлобыстин вытащил это слово, неизвестно
показати весь коментар
24.06.2023 10:49 Відповісти
З їх історії. Гуглити "опричники ивана грозного".
показати весь коментар
24.06.2023 11:00 Відповісти
Гойда от мардовского годямс - нацелиться на что-то, калька с тюркизма айда - вперед. ПС. Мардвас.
показати весь коментар
24.06.2023 11:01 Відповісти
А гойдалка о чего?
показати весь коментар
24.06.2023 11:05 Відповісти
го́йдалка = го́йданка -

1) спору­да, на якій гойдаються для розва­ги діти й молодь; гойдання на гойдалках - стародавня улюблена розвага молоді на Великодні свята, а також подекуди на Петра і Павла;

звичай гойдатися на гойдалці сягає язичницьких часів і, на дум­ку дослідників, походить зі сходу, а до слов'янських народів міг при­йти з Туреччини, бо саме в півден­них слов'ян, що перебували під ту­рецьким впливом, гойдалка - най­улюбленіша весняна розвага молоді; гойдання було спочатку своєрід­ним магічним актом;
показати весь коментар
24.06.2023 11:10 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 13:02 Відповісти
Ат люлямц - раскачивать, люля с мардовского гойдалка.
показати весь коментар
24.06.2023 11:21 Відповісти
То, без чего не представить запорожского казака. Люлька.

К ней относились с таким же уважением, как и к сабле или хорошему коню.

Даже гоголевский Тарас Бульба погиб из-за того, что не хотел, чтобы его любимая люлька досталась врагам

"А тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться" как поется в украинской песня
показати весь коментар
24.06.2023 12:12 Відповісти
Люлямц с мардовскава раскачивать, мастосраную песенку детсфа шо не помнишь пра бирозу каторую ай люли ай люли, т.е ломали методом раскачивания мардовские кулибины.
показати весь коментар
24.06.2023 16:26 Відповісти
Віримо в ЗСУ! Віримо в Прігожина!
показати весь коментар
24.06.2023 10:51 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 10:51 Відповісти
🤣
показати весь коментар
24.06.2023 10:52 Відповісти
Оце взагалі дебілізм.
Думаєте садист прихожин краще за ***** ?
Ідіоти притулені... такі ідіоти
Аби поржать.
Думати їх життя не вчить
показати весь коментар
24.06.2023 10:52 Відповісти
Так схожу ситуацію УНР (на той час) вже проходила в 20-і роки 20 ст., тоді теж армії таких собі "пригожиних"в вигляді Денікіна_Врангеля і др. вдерлися на територію України + більшовики муравйова та антонова овсієнко. Чим все це скінчилося теж не варто забувати - УНР впала!
показати весь коментар
24.06.2023 11:04 Відповісти
**********,бачу тобі подія,що одні кацапи нищать інших,таких самих викликає незадоволення.Дурню,пригожин наступає і йде саме в напрямку Москви,а не як там всякі денікіни,врангелі-в Україну.Та сама Ксенія,взагалі тих,хто радий погромам пригожина називає ідіотами.Ви що з одної ферми.Здохлі кацапи викликають у вас жаль і біль?Вам краще було б,якби пригожин з 25 тис.бойовиків стояв під Бахмутом?Зсвоїми випорожненнями на українську владу ви вже загубилися і в часї і в географії.Та хай би вони в цих походах один на одного здохли всі,включаючи *****...
показати весь коментар
24.06.2023 17:42 Відповісти
Боря пересцяний, якщо ти щось осилив прочитати і не зрозумів посилу, то це твоя проблема, а не моя. Писалося для розумних людей, а не для тебе.
Я сказав,що добре коли кацапи мочать один одного, а нам не потрібно впадати в ейфорію, а потрібно ще ретельніше готуватися до війни ( що таке "ейфорія" знайдеш в гуглі). Що не зрозумілого.
показати весь коментар
24.06.2023 20:38 Відповісти
Ну що, "стратег" ти наш?
Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО Джерело:
показати весь коментар
24.06.2023 20:51 Відповісти
Скільки задонатити притулі на купівлю пригожина?
показати весь коментар
24.06.2023 10:59 Відповісти
Вірити цьому вар'ятові - себе не поважати.
показати весь коментар
24.06.2023 11:34 Відповісти
Та це був сарказм, адже я добре пам'ятаю, як ця **** відбирала голоси при голосуванні в ******** опозиції, як намахала на невидимому супутникові, як закупляла британські "Спартани" для ЗСУ втридорога (Порошенко закупляв по 29 тис. фунтів, а притупок по 103 тис. фунтів) І таких зашкварів в цього "патріота" не менше ніш в зєрмаківської шобли.
показати весь коментар
24.06.2023 12:22 Відповісти
Так, притула зайвий.
показати весь коментар
24.06.2023 11:34 Відповісти
Будемо гойдати- розхитувать гнилу імперію
показати весь коментар
24.06.2023 10:54 Відповісти
Це вже Гойда чи ще ні? Чи буде ще цікавіше?
показати весь коментар
24.06.2023 10:57 Відповісти
ще ж ядерний удар по Воронежу, згідно планів СВО,
показати весь коментар
24.06.2023 11:01 Відповісти
+ + +

+ контрольний..
показати весь коментар
24.06.2023 11:30 Відповісти
Треба молитися щоб все розгорілося...
показати весь коментар
24.06.2023 11:01 Відповісти
Це найкраще!...


показати весь коментар
24.06.2023 11:04 Відповісти
Згоден.
Старий Дроздов натураліст, ще той
показати весь коментар
24.06.2023 11:16 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 11:12 Відповісти
Гей? Да!
показати весь коментар
24.06.2023 11:15 Відповісти
судячи по всьому, пройшло 325 років і знову. Стрельци кинули фронт, повернулись з Азова до Мос Ква і очали квакати -віддай платню. Петрушка був молодий та гарячий, особисто рубав голови. А Х.......став старим і немічним, хоче в сортир, топор в руках не втримає. От і Женька-поварьонок і буйствує.
показати весь коментар
24.06.2023 11:26 Відповісти
в мире животных начинается интересная история
показати весь коментар
24.06.2023 12:10 Відповісти
Царев це топ)))) такого дибіла родила земля((((
показати весь коментар
24.06.2023 12:55 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 14:04 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 15:17 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 16:11 Відповісти
https://youtu.be/VANu5Xy9MyE?t=21 Монгол Шуудан: Косы рыжие.
показати весь коментар
24.06.2023 16:15 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 16:20 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 20:52 Відповісти
 
 