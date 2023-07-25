Доба на Донеччині: удар зі "Смерчів" по Костянтинівці, обстріли Красногорівки та Вугледару. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі. Під вогнем - Веселе і Федорівка Комарської громади.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли з артилерії приватний сектор Курахового - пошкоджено будинок. Зафіксовано обстріли Красногорівки і Максимільянівки Мар'їнської громади.

"На Горлівському напрямку ворог завдав потужного удару зі "Смерчів" по Костянтинівці - 2 людини загинули, 7 поранено, у тому числі загинула 1 дитина, поранено 4 дитини. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, котельню та школу. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Лисичанському напрямку у Сіверську 1 людина поранена, пошкоджено 1 будинок. Зруйновано будинок у Тернах Лиманської громади.

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Кириленко також інформує, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 10.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Костянтинівку близько 19-ї години 24 липня. Рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами. Станом на 07:00 25 липня, під час обстрілу Костянтинівки 2 людей загинуло, серед них - 10-річний хлопчик.