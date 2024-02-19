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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти 11 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, спортивний об’єкт та приватне підприємство. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, зокрема під обстрілом перебували Нікополь і Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"11 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Знущався над райцентром та Марганецькою громадою. Бив дронами-камікадзе та артилерією.

Цього разу, на щастя, минулося беж жертв і постраждалих. Але російський терор знову призвів до руйнувань цивільної інфраструктури.

Є пошкодження на території спортивного об’єкта та приватного підприємства. Понівечені 10 житлових будинків, 6 господарських споруд, газогони", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину, протягом доби обстріляв Очаків та дві громади Миколаївщини. ФОТО

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Також повідомляється, що вдень українські оборонці з ПвК "Схід" збили ракету в Криворізькому районі.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Також дивіться: Протягом дня окупанти били по Дніпропетровщині ракетами, дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, дитсадок й адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28700) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


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А Українці ще виробляють по схемі Федоріва з КМУ! Ох і розумний, аж страшно, тільки на передову, він чомусь не проситься…
Невже, у нього, енурез з діареєю…. Видно, результат частих засідань Ставки із СРАТЬєхам?
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19.02.2024 19:14 Відповісти
Зеленський здав найбільшу в Європі атомну станцію без бою і забезпечив сухопутний коридор в Крим.
Ось і маємо результат.
Але 73 зебіли з цього задоволені.
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19.02.2024 20:47 Відповісти
 
 