Окупанти 11 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, спортивний об’єкт та приватне підприємство. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, зокрема під обстрілом перебували Нікополь і Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"11 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Знущався над райцентром та Марганецькою громадою. Бив дронами-камікадзе та артилерією.



Цього разу, на щастя, минулося беж жертв і постраждалих. Але російський терор знову призвів до руйнувань цивільної інфраструктури.



Є пошкодження на території спортивного об’єкта та приватного підприємства. Понівечені 10 житлових будинків, 6 господарських споруд, газогони", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що вдень українські оборонці з ПвК "Схід" збили ракету в Криворізькому районі.

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