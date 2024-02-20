УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9794 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
484 0

Росіяни 14 разів атакували Нікопольщину БпЛА та били з артилерії: троє постраждалих, пошкоджено агрофірму, будинки, транспортні засоби, газопровід та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Агресор 14 разів скеровував на Нікопольщину БпЛА, бив з артилерії. Випустив понад два десятки снарядів. Потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Постраждали чоловіки 41 і 59 років. А ще 87-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламками "Шахедів" пошкоджено будинки та автівки на Дніпропетровщині. Зранку ворог обстріляв Мирівську громаду. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Унаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму, дев'ять житлових будинків, дві лінії електропередач, газопровід. Понівечено сім господарських споруд, ще одну – знищено. Потрощено легкові автівки, автобус, вантажівки. Виникла пожежа, яку оперативно загасили

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Як зазначається, на решті території області лунали повітряні тривоги, втім, минулося.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Дивіться також: Окупанти 11 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, спортивний об’єкт та приватне підприємство. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28523) Нікополь (1192) Дніпропетровська область (3729)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 