Росіяни 14 разів атакували Нікопольщину БпЛА та били з артилерії: троє постраждалих, пошкоджено агрофірму, будинки, транспортні засоби, газопровід та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня росіяни завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Агресор 14 разів скеровував на Нікопольщину БпЛА, бив з артилерії. Випустив понад два десятки снарядів. Потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Постраждали чоловіки 41 і 59 років. А ще 87-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму, дев'ять житлових будинків, дві лінії електропередач, газопровід. Понівечено сім господарських споруд, ще одну – знищено. Потрощено легкові автівки, автобус, вантажівки. Виникла пожежа, яку оперативно загасили
Як зазначається, на решті території області лунали повітряні тривоги, втім, минулося.
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