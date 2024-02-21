Протягом дня Нікополь і 4 громади Дніпропетровщини зазнали 19 атак дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, агрофірму, спортивний об’єкт, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Росіяни протягом 21 лютого 19 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Всі вони потерпали сьогодні від ворожого терору. Нікопольщина пережила 19 атак – ударів дронами-камікадзе і артилерією. Людей не зачепило.
Натомість пошкоджені 4 приватні будинки та господарська споруда. Потрощені гаражі й авто. Руйнування є на агрофірмі. Загорівся спортивний об’єкт, вогонь вже приборкали. Понівечені газогін та лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
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