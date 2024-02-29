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Три людини зазнали поранень унаслідок авіаудару РФ по Щербинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

У Бахмутському районі Донецької області внаслідок авіаудару РФ дістали поранення троє людей.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"29 лютого 2024 року, о 16:50, російська армія нанесла авіаудар, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по сел. Щербинівці Бахмутського району.

Ворожа авіабомба поцілила у житловий будинок, зруйнувавши його вщент. Від уламків та вибухової хвилі на території домоволодінь неподалік отримали поранення 3 громадян. Жінку 63 років госпіталізували з мінно-вибуховою і черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку й серцевим нападом. Також зазнали тілесних ушкоджень її 65-річний чоловік та їх сусід 76 років, які знаходились на вулиці", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки авіаудару по Донеччині

Крім того, як зазначається, пошкоджено щонайменше 10 сусідніх будинків і господарських споруд.

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Наслідки авіаудару по Донеччині
Наслідки авіаудару по Донеччині
Наслідки авіаудару по Донеччині

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529)


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Вони що!? Iгната не чули, що все збили, i треба тричi подумати чи варто лiтати.
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29.02.2024 19:52 Відповісти
 
 