Росіяни протягом дня здійснили 11 атак на Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: поранено жінку, пошкоджено будинки, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 березня, окупанти здійснили 11 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням артилерії та дронів-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.
Загалом агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 – знищив. Понівечив 4 авто: легкове та вантажні. Зачепив лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на решті територій Дніпропетровщини було тихо.
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