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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни протягом дня здійснили 11 атак на Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: поранено жінку, пошкоджено будинки, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 березня, окупанти здійснили 11 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням артилерії та дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.

Загалом агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 – знищив. Понівечив 4 авто: легкове та вантажні. Зачепив лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на решті територій Дніпропетровщини було тихо.

Також читайте: Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру, на Нікополь скерував дрон-камікадзе

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Також дивіться: Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, авто, газогони, ЛЕП і транспортне підприємство. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


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