Окупанти атакували Нікополь 5 дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Росіяни 7 березня вчергове обстріляли Нікополь із використанням важкої артилерії та дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Після тихої ночі вже вранці там знову пролунали вибухи. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії. А потім ще й спрямував туди 5 дронів-камікадзе.



Пошкоджені 8 приватних будинків. Один з них зайнявся. Пожежу рятувальники загасили.



Понівечена адмінбудівля. А ще – 5 господарських споруд, авто, лінія електропередач. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

