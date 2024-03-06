Росіяни вдарили з артилерії по ТЦ у Нікополі, загалом за добу район атакували чотири рази. ФОТОрепортаж

Протягом дня окупанти чотири рази атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти сьогодні вгатили по торговельному центру у Нікополі. Били з артилерії. Сталася масштабна пожежа. Зараз з вогнем боряться наші рятувальники.



Загалом за день було 4 атаки по Нікопольщині - 2 дрони-камікадзе та стільки ж артилерійських обстрілів.



Вранці через артобстріл у Нікополі зайнялася приватна оселя. Постраждала 75-річна жінка, в неї - сильний стрес, але все добре, лікуватиметься вдома.



Пошкоджені 6 будинків, 3 господарські споруди, автомобіль та лінія електропередачі", - написав він.

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Як зазначається, в інших громадах області день минув спокійно.





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