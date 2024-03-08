Як живуть та чим займаються російські військовополонені в Україні. ФОТОрепортаж

Десь на Заході України є спеціальний табір, в якому утримують росіян, які приїхали в нашу країну, чинити варварство, вбивати та знущатись над людьми. Чим вони займаються сьогодні і які в них будні?

В матеріалі йдеться, що до широкомасштабного російського вторгнення цей табір був установою, в якій перебували засуджені, котрі вчинили нетяжкі злочини. Проте, як розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, після початку великої війни українських в'язнів перевезли до інших місць позбавлення волі, а колонію перепрофілювали для утримання полонених росіян.

Працівники цього табору – це співробітники Держдепартаменту з питань виконання покарань. Ці люди пройшли спеціальну підготовку, як юридичну, так і фізичну і вони вміють поводитися із військовополоненими в рамках українського та світового законодавства.

Правила та обов’язки табору

Як зазначається в матеріалі, Женевську конвенцію тут свято шанують. На стінах деяких будівель табору висять щити з витягами з міжнародних документів (російською мовою – так, щоб міг прочитати кожен із тутешніх "сидельців"), у яких розписуються права військовополонених – на що вони можуть розраховувати та чого з ними не можна робити. За словами Яценка, деякі представники ПВК "Вагнер", яких рекрутували з російських виправних колоній та обміняли напередодні заколоту Пригожина, називали умови в Україні "туристичною поїздкою".

Ніхто не розповідає, скільки саме полонених є в цьому таборі. Яценко зазначає, що їх "достатньо". На території України десь під Києвом є ще один такий виправний заклад.

Полонених привозять партіями по 20-30 чоловік. Деяких із них обмінюють через пару місяців, а іншим доводиться чекати рік і більше. Є такі полонені, котрі живуть у таборі майже від початку вторгнення Росії.

У полонених забирають їхню військову форму та особисті речі. Їх дезінфікують та зберігають у спеціальних мішках аж до того часу, поки військового не обміняють, тільки тоді речі видають власнику.

Військовополонених шикують у колони та відправляють на роботи, а також на сніданок, обід та вечерю. З ними також проводять виховні бесіди та навіть працюють психіатри. Багатьом військовополоненим вдається пояснити, що ж саме твориться в країні і хто на кого напав. Втім, деяких персонажів навіть "перевзувати" безглуздо. Російська пропаганда заварила у їхніх мізках настільки круту кашу, що, дивлячись на портрет Степана Бандери, вони стверджували, що перед ними – молодий Володимир Путін.

Розклад будніх та вихідних днів відрізняється тим, що в будні військовополоненим необхідно працювати.

Велика зала нагадує казарму зразкової військової частини. Акуратно заправлені ліжка, на кожному висить бирка з ім'ям та прізвищем людини, котра на ній спить. Біля кожного ліжка – тумбочка. На деяких тумбочках лежать книги.

Як працюють військовополонені і які роботи виконують?

В основному кожен із полонених проходить спеціальний психологічний відбір, працівники табору визначають, так би мовити "у кого звідки руки ростуть" і які навики є у людини. На території табору є цех із виготовлення плетених крісел та інших меблів. Також є власна пекарня і їсти полонені готують собі самостійно.

