Як живуть та чим займаються російські військовополонені в Україні. ФОТОрепортаж

Десь на Заході України є спеціальний табір, в якому утримують росіян, які приїхали в нашу країну, чинити варварство, вбивати та знущатись над людьми. Чим вони займаються сьогодні і які в них будні?

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із умовами їхнього утримання ознайомився "Апостроф".

В матеріалі йдеться, що до широкомасштабного російського вторгнення цей табір був установою, в якій перебували засуджені, котрі вчинили нетяжкі злочини. Проте, як розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, після початку великої війни українських в'язнів перевезли до інших місць позбавлення волі, а колонію перепрофілювали для утримання полонених росіян.

Російські військовополонені на шикуванні

Працівники цього табору – це співробітники Держдепартаменту з питань виконання покарань. Ці люди пройшли спеціальну підготовку, як юридичну, так і фізичну і вони вміють поводитися із військовополоненими в рамках українського та світового законодавства.

Правила та обов’язки табору

Як зазначається в матеріалі, Женевську конвенцію тут свято шанують. На стінах деяких будівель табору висять щити з витягами з міжнародних документів (російською мовою – так, щоб міг прочитати кожен із тутешніх "сидельців"), у яких розписуються права військовополонених – на що вони можуть розраховувати та чого з ними не можна робити. За словами Яценка, деякі представники ПВК "Вагнер", яких рекрутували з російських виправних колоній та обміняли напередодні заколоту Пригожина, називали умови в Україні "туристичною поїздкою".

Черга полонених перед роздачею обіду

Ніхто не розповідає, скільки саме полонених є в цьому таборі. Яценко зазначає, що їх "достатньо". На території України десь під Києвом є ще один такий виправний заклад.

Полонених привозять партіями по 20-30 чоловік. Деяких із них обмінюють через пару місяців, а іншим доводиться чекати рік і більше. Є такі полонені, котрі живуть у таборі майже від початку вторгнення Росії.

Видача їжі військовополонених

У полонених забирають їхню військову форму та особисті речі. Їх дезінфікують та зберігають у спеціальних мішках аж до того часу, поки військового не обміняють, тільки тоді речі видають власнику.

Військовополонених шикують у колони та відправляють на роботи, а також на сніданок, обід та вечерю. З ними також проводять виховні бесіди та навіть працюють психіатри. Багатьом військовополоненим вдається пояснити, що ж саме твориться в країні і хто на кого напав. Втім, деяких персонажів навіть "перевзувати" безглуздо. Російська пропаганда заварила у їхніх мізках настільки круту кашу, що, дивлячись на портрет Степана Бандери, вони стверджували, що перед ними – молодий Володимир Путін.

Розклад будніх та вихідних днів відрізняється тим, що в будні військовополоненим необхідно працювати.

Розпорядок дня для російських полонених

Велика зала нагадує казарму зразкової військової частини. Акуратно заправлені ліжка, на кожному висить бирка з ім'ям та прізвищем людини, котра на ній спить. Біля кожного ліжка – тумбочка. На деяких тумбочках лежать книги.

Як працюють військовополонені і які роботи виконують?

В основному кожен із полонених проходить спеціальний психологічний відбір, працівники табору визначають, так би мовити "у кого звідки руки ростуть" і які навики є у людини. На території табору є цех із виготовлення плетених крісел та інших меблів. Також є власна пекарня і їсти полонені готують собі самостійно.

Власна пекарня полонених росіян в таборі

Виробництво меблів у таборі

+31
Я вибачаюсь, а прастітуток їм замовляють чи вони самі телефонують та замовляють. Краще в яму їх з гівном і так до обміну розвели дитячі садки для убивць Українців.
показати весь коментар
08.03.2024 10:44
+18
Візьміть мене в полон! Хоч трохи грошей з пенсії (3100 ) заощаджу
показати весь коментар
08.03.2024 11:14
+15
Хм. Щось я в тому графіку не бачу роботи!
показати весь коментар
08.03.2024 11:02
Я вибачаюсь, а прастітуток їм замовляють чи вони самі телефонують та замовляють. Краще в яму їх з гівном і так до обміну розвели дитячі садки для убивць Українців.
показати весь коментар
08.03.2024 10:44
Наче принци якісь..
показати весь коментар
08.03.2024 10:48
Хм. Щось я в тому графіку не бачу роботи!
показати весь коментар
08.03.2024 11:02
Я б цих підорів на цепку тримав та помиями годував!
показати весь коментар
08.03.2024 11:08
Та може не форму, а цих покидьків тримати у спеціальних мішках?
показати весь коментар
08.03.2024 11:13
І бірку на ногу ...
показати весь коментар
08.03.2024 11:14
Візьміть мене в полон! Хоч трохи грошей з пенсії (3100 ) заощаджу
показати весь коментар
08.03.2024 11:14
І в їдальні не в куфайках, значить тепло. А тут котел газовий виключили, бо дорого, дровець трохи залишилось. Женевська конвенція, це, звичайно, добре, цивілізовано. А чи немає якоїсь конвенції із захисту прав пенсіонерів в Україні? Або якогось роз'яснення, як вижити, просто вижити, а не жити на пенсію. І це після десятиліть роботи "по білому" і сплаті всіх податків. І купі всіляких грамот, подяк, відзнак.
показати весь коментар
08.03.2024 12:36
Я вас чудово розумію, ось мене у свої 65, поки моє місто у окупації, занесло виживати у Швейцарію. Ось сиджу серед Альп ...виживаю ...
показати весь коментар
08.03.2024 13:16
Не дай Бог ще й бігти зі свого дому. Може, там і легше виживати, але в такому віці лишитися свого дому дуже важко.
показати весь коментар
08.03.2024 16:23
До речі конвенція є - Європейська Конвенція про соціальне забезпечення, але є і нюанси ...
показати весь коментар
08.03.2024 13:28
Жирують с&ки
показати весь коментар
08.03.2024 11:24
Я б їх гарячою смолою напрїв!🤬
показати весь коментар
08.03.2024 11:25
У цих потвор кращі умови ніж в наших військових, в тому числі тих хто у тилу
показати весь коментар
08.03.2024 11:27
я не зрозумів, на фото працюють а в графіку немає
і "безпреривний сон", якщо хтось прокинеться, його писдять чи як?
показати весь коментар
08.03.2024 11:36
а чёрной икрой этих ********* не кормят?!
показати весь коментар
08.03.2024 12:21
..санаторні умови утримання вбивць, окупантів-гвалтівників-людожерів - це знущання з життя простИх українців, особливо тих, хто втратив і втрачає усе через кацапів і їхнього фюрера
показати весь коментар
08.03.2024 12:26
розовощокие мальчики в трусиках
і наші коли повертаються - скелети
показати весь коментар
08.03.2024 12:45
Курорт
показати весь коментар
08.03.2024 22:56
 
 