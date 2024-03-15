Окупанти били по Нікополю з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено підприємство, будинки та авто. ФОТОрепортаж
Протягом дня росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії та тричі вдарили дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Спершу – артобстріл. А потім – ще й три удари дронами-камікадзе.
Протягом дня агресор атакував Нікополь. Люди не постраждали. Пошкоджене комунальне підприємство, 3 приватні будинки, авто", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар15.03.2024 19:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
ПравдаЛюбка
показати весь коментар15.03.2024 20:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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