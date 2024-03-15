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Окупанти били по Нікополю з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено підприємство, будинки та авто. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії та тричі вдарили дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Спершу – артобстріл. А потім – ще й три удари дронами-камікадзе.

Протягом дня агресор атакував Нікополь. Люди не постраждали. Пошкоджене комунальне підприємство, 3 приватні будинки, авто", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

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Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Автор: 

обстріл (29052) Нікополь (1233) Дніпропетровська область (3841)


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15.03.2024 19:23 Відповісти
Амінь!
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15.03.2024 20:16 Відповісти
 
 