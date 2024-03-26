Дві людини поранено внаслідок обстрілу росіянами Харківщини, пошкоджено медзаклад, адмінбудівлі, дитсадок. ФОТОрепортаж
Росіяни вдарили, попередньо, з РСЗВ "Ураган" по Куп’янську та з РСЗВ "Град" по с. Олександрівка в Харківській області, поранено дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Під обстрілом артилерії перебувало с. Івашки.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"26 березня близько 15:30 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Зазнав поранення 55-річний чоловік. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ "Ураган"", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, також сьогодні вранці окупанти били по с. Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Частково зруйновано та пошкоджено понад 10 житлових будинків, будівлю амбулаторії центру первинної медичної допомоги, адміністративні будівлі. Легких тілесних ушкоджень зазнала жінка 56 років, медики надали їй допомогу на місці. Попередньо, російські військовослужбовці обстріляли населений пункт з РСЗВ "Град".
Крім того, 26 березня о 2:00 військові держави-агресора здійснили артилерійський обстріл с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено будівлю дитячого садка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль