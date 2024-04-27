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Дзеркальна відповідь, подарунки для путіна, наступ "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Дзеркальна відповідь

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів: погрожують "відповіддю"

фотожаба

Війни у росії хоче тільки путін?

фотожаба

Наступ "русского мира"

фотожаба

Подарунки для путіна

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.

фотожаба

Байден підписує пакет допомоги Україні

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вже цього тижня починають надсилати зброю Україні, - Байден

фотожаба

Процес пішов...

фотожаба

Різниця в часі

фотожаба

Україна переможе!

фотожаба

"Аналоговнет"

фотожаба

"Ваша пєсєнка спєта"

фотожаба

"... он нічего не должен"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Сольський вийшов на свободу і повернувся до виконання обов’язків (оновлено)

фотожаба

Неочікувано...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські чоловіки за кордоном не зможуть оформити закордонний паспорт без довідки про військовий облік, - "слуга народу" Веніславський

фотожаба

Десь за кордоном

фотожаба

Нащадки Канта

фотожаба

Треба допомогти...

фотожаба

Не переплутайте!

фотожаба

Шкода...

фотожаба

"Опіум для народа..."

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1581) Медведєв Дмитро (1911) Пєсков Дмитро (1618) політика (4393) путін володимир (23803) фотожаба (13851) Шойгу Сергій (626)


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Сама епічна на часі.

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27.04.2024 10:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!


руZZкому міру повірити - себе обманути!
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27.04.2024 10:22 Відповісти
не сміється щось
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27.04.2024 10:22 Відповісти
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27.04.2024 10:25 Відповісти
десь так, напів повна жопа.
петиції на маршала сирському ще ніхто не злабав?
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27.04.2024 10:33 Відповісти
🔥Не тільки НПЗ було уражено цієї ночі. КацапськіЗМІ повідомляють, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА, було вражено літаки.

Кількість та ступінь пошкоджень наразі невідома. Очікуємо більш детальної інформації.
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27.04.2024 10:35 Відповісти
 
 