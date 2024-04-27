Дзеркальна відповідь, подарунки для путіна, наступ "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дзеркальна відповідь

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів: погрожують "відповіддю"

Війни у росії хоче тільки путін?

Наступ "русского мира"

Подарунки для путіна

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.

Байден підписує пакет допомоги Україні

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вже цього тижня починають надсилати зброю Україні, - Байден

Процес пішов...

Різниця в часі

Україна переможе!

"Аналоговнет"

"Ваша пєсєнка спєта"

"... он нічего не должен"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Сольський вийшов на свободу і повернувся до виконання обов’язків (оновлено)

Неочікувано...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські чоловіки за кордоном не зможуть оформити закордонний паспорт без довідки про військовий облік, - "слуга народу" Веніславський

Десь за кордоном

Нащадки Канта

Треба допомогти...

Не переплутайте!

Шкода...

"Опіум для народа..."

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