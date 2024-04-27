Дзеркальна відповідь, подарунки для путіна, наступ "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Дзеркальна відповідь
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів: погрожують "відповіддю"
Війни у росії хоче тільки путін?
Наступ "русского мира"
Подарунки для путіна
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.
Байден підписує пакет допомоги Україні
Читайте на "Цензор.НЕТ": США вже цього тижня починають надсилати зброю Україні, - Байден
Процес пішов...
Різниця в часі
Україна переможе!
"Аналоговнет"
"Ваша пєсєнка спєта"
"... он нічего не должен"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Сольський вийшов на свободу і повернувся до виконання обов’язків (оновлено)
Неочікувано...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські чоловіки за кордоном не зможуть оформити закордонний паспорт без довідки про військовий облік, - "слуга народу" Веніславський
Десь за кордоном
Нащадки Канта
Треба допомогти...
Не переплутайте!
Шкода...
"Опіум для народа..."
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Будь ласка, зачекайте...
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
петиції на маршала сирському ще ніхто не злабав?
Кількість та ступінь пошкоджень наразі невідома. Очікуємо більш детальної інформації.