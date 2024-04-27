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Зеркальный ответ, подарки для путина, наступление "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Зеркальный ответ

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России истерика из-за решения о помощи США Украине и конфискации активов: угрожают "ответом"

фотожаба

Войны в россии хочет только путин?

фотожаба

Наступление "русского мира"

фотожаба

Подарки для путина

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на 6 млрд долл.

фотожаба

Байден подписывает пакет помощи Украине

Читайте на "Цензор.НЕТ": США уже на этой неделе начинают отправлять оружие Украине, - Байден

фотожаба

Процесс пошел...

фотожаба

Разница во времени

фотожаба

Украина победит!

фотожаба

"Аналоговнет"

фотожаба

"Ваша песня спета"

фотожаба

"...он ничего не должен"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр Сольский вышел на свободу и вернулся к исполнению обязанностей (обновлено)

фотожаба

Неожиданно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские мужчины за границей не смогут оформить загранпаспорт без справки о воинском учете, - "слуга народа" Вениславский

фотожаба

Где-то за границей

фотожаба

Потомки Канта

фотожаба

Надо помочь...

фотожаба

Не перепутайте!

фотожаба

Шкода...

фотожаба

"Опиум для народа..."

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лавров Сергей (2295) Медведев Дмитрий (4101) Песков Дмитрий (1866) политика (6960) путин владимир (31252) фотожаба (14378) Шойгу Сергей (712)


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Сама епічна на часі.

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27.04.2024 10:17 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!


руZZкому міру повірити - себе обманути!
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27.04.2024 10:22 Ответить
не сміється щось
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27.04.2024 10:22 Ответить
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27.04.2024 10:25 Ответить
десь так, напів повна жопа.
петиції на маршала сирському ще ніхто не злабав?
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27.04.2024 10:33 Ответить
🔥Не тільки НПЗ було уражено цієї ночі. КацапськіЗМІ повідомляють, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА, було вражено літаки.

Кількість та ступінь пошкоджень наразі невідома. Очікуємо більш детальної інформації.
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27.04.2024 10:35 Ответить
 
 