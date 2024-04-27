Зеркальный ответ, подарки для путина, наступление "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зеркальный ответ

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России истерика из-за решения о помощи США Украине и конфискации активов: угрожают "ответом"

Войны в россии хочет только путин?

Наступление "русского мира"

Подарки для путина

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на 6 млрд долл.

Байден подписывает пакет помощи Украине

Читайте на "Цензор.НЕТ": США уже на этой неделе начинают отправлять оружие Украине, - Байден

Процесс пошел...

Разница во времени

Украина победит!

"Аналоговнет"

"Ваша песня спета"

"...он ничего не должен"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр Сольский вышел на свободу и вернулся к исполнению обязанностей (обновлено)

Неожиданно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские мужчины за границей не смогут оформить загранпаспорт без справки о воинском учете, - "слуга народа" Вениславский

Где-то за границей

Потомки Канта

Надо помочь...

Не перепутайте!

Шкода...

"Опиум для народа..."

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