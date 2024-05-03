Столична лікарня отримала кисневу барокамеру для лікування поранених. ФОТОрепортаж

Така камера допоможе швидше одужувати людям із пораненнями, опіками чи отруєнням чадним газом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Так, в одній зі столичних лікарень відкрили відділення гіпербаричної оксигенації. Цей метод базується на лікувальних властивостях кисню та дозволяє максимально збільшити його доставку до тканин. Що дозволяє швидше одужувати, зокрема, пацієнтам із пораненнями, ампутаціями, опіками та отруєннями чадним газом і продуктами горіння, тобто з тими, які виникають часто під час бойових дій.

Фонд Порошенка профінансував ремонт приміщення і купівлю новітньої установки. Вартість барокамери – шість мільйонів гривень. Особливість цієї установки – прозора капсула, вона більш комфортна і для пацієнтів, і для медперсоналу, який може безпосередньо спостерігати за перебігом процедури.

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"Метод гіпербаричної оксигенації – це метод лікування хворих за допомогою кисню під тиском. Перед вами барокамера останнього покоління, американського виробництва, вона являє собою щільну колбу, в яку поміщається пацієнт. Нагнітається кисень, який під тиском заходить в усі клітини. Відповідно у пацієнтів краще загоюються рани", - зазначив керівник відділення інтенсивної терапії Андрій Балко.

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За його словами, метод є дуже ефективним для загоювання ран та допомагає приживатися клаптикам шкіри, які пересаджуються. Тако він ефективний для пацієнтів з термічними опіками.

"Таких камер в Україні дві, тобто ми є закладом, який буде власником такого чудо-апарата, який буде допомагати нашим пораненим, нашим хворим в лікуванні і в швидшому одужанні", - додав лікар.

За словами п'ятого президента та лідера "ЄС" ця камера є дефіцитною, її замовили ще рік тому. Він також зазначив, що відділення лікарня не просто оновили, а й добудували зручну вхідну групу з пандусом.

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