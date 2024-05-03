Столичная больница получила кислородную барокамеру для лечения раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Такая камера поможет быстрее выздоравливать людям с ранениями, ожогами или отравлением угарным газом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Так, в одной из столичных больниц открыли отделение гипербарической оксигенации. Этот метод базируется на лечебных свойствах кислорода и позволяет максимально увеличить его доставку к тканям. Что позволяет быстрее выздоравливать, в частности, пациентам с ранениями, ампутациями, ожогами и отравлениями угарным газом и продуктами горения, то есть с теми, которые возникают часто во время боевых действий.
Фонд Порошенко профинансировал ремонт помещения и покупку новейшей установки. Стоимость барокамеры - шесть миллионов гривен. Особенность этой установки - прозрачная капсула, она более комфортна и для пациентов, и для медперсонала, который может непосредственно наблюдать за ходом процедуры.
"Метод гипербарической оксигенации - это метод лечения больных с помощью кислорода под давлением. Перед вами барокамера последнего поколения, американского производства, она представляет собой плотную колбу, в которую помещается пациент. Нагнетается кислород, который под давлением заходит во все клетки. Соответственно у пациентов лучше заживают раны", - отметил руководитель отделения интенсивной терапии Андрей Балко.
По его словам, метод является очень эффективным для заживления ран и помогает приживаться клочкам кожи, которые пересаживаются. Тако он эффективен для пациентов с термическими ожогами.
"Таких камер в Украине две, то есть мы являемся учреждением, которое будет владельцем такого чудо-аппарата, который будет помогать нашим раненым, нашим больным в лечении и в быстром выздоровлении", - добавил врач.
По словам пятого президента и лидера "ЕС" эта камера является дефицитной, ее заказали еще год назад. Он также отметил, что отделение больницы не просто обновили, но и достроили удобную входную группу с пандусом.
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