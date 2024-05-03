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Столичная больница получила кислородную барокамеру для лечения раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Такая камера поможет быстрее выздоравливать людям с ранениями, ожогами или отравлением угарным газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Так, в одной из столичных больниц открыли отделение гипербарической оксигенации. Этот метод базируется на лечебных свойствах кислорода и позволяет максимально увеличить его доставку к тканям. Что позволяет быстрее выздоравливать, в частности, пациентам с ранениями, ампутациями, ожогами и отравлениями угарным газом и продуктами горения, то есть с теми, которые возникают часто во время боевых действий.

Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру

Фонд Порошенко профинансировал ремонт помещения и покупку новейшей установки. Стоимость барокамеры - шесть миллионов гривен. Особенность этой установки - прозрачная капсула, она более комфортна и для пациентов, и для медперсонала, который может непосредственно наблюдать за ходом процедуры.

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Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру

"Метод гипербарической оксигенации - это метод лечения больных с помощью кислорода под давлением. Перед вами барокамера последнего поколения, американского производства, она представляет собой плотную колбу, в которую помещается пациент. Нагнетается кислород, который под давлением заходит во все клетки. Соответственно у пациентов лучше заживают раны", - отметил руководитель отделения интенсивной терапии Андрей Балко.

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Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру

По его словам, метод является очень эффективным для заживления ран и помогает приживаться клочкам кожи, которые пересаживаются. Тако он эффективен для пациентов с термическими ожогами.

"Таких камер в Украине две, то есть мы являемся учреждением, которое будет владельцем такого чудо-аппарата, который будет помогать нашим раненым, нашим больным в лечении и в быстром выздоровлении", - добавил врач.

Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру

По словам пятого президента и лидера "ЕС" эта камера является дефицитной, ее заказали еще год назад. Он также отметил, что отделение больницы не просто обновили, но и достроили удобную входную группу с пандусом.

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Автор: 

помощь (7800) Порошенко Петр (19600)


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Топ комментарии
+7
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03.05.2024 10:05
+4
https://t.me/budem_bambit/3624 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :

Сигналізатор ворожих ударних дронів "Ванільний Цукорок" потрібен усім.
Дві сотні готових пристроїв вже розвезли минулого тижня, три сотні веземо прямо зараз. Десант та арта, сухопутка та розвідка. В ідеалі б на кожній машині, в ідеалі б на кожному опорному пункті, в ідеалі б у кожної групи. Але... "Ванільний Цукорок" - катастрофічний дефіцит, з "живою чергою" на отримання у кілька місяців.
Ми замовили компоненти дляї виготовлення безпосередньо у виробника на іншому кінці земної кулі. Перше замовлення було в 1000 одиниць, а зараз закінчуємо збір коштів на друге замовлення - тепер вже 2000 штук. Перша тисяча, другі дві тисячі - так, це крапля в морі. Але ж ми знаємо, що з цих крапель все і складається.
Потрібно якнайскоріше закінчити збір коштів на оплату наступних двох тисяч пристроїв.
Це важливо. Це порятунок життів.

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331

Давайте допоможемо ГО "Справа Громад" своїми донатами! Нехай Порох розкошелиться на таку ж саму суму коштів!
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03.05.2024 11:18
+3
Навіть не читав далі, зразу зрозумів, що то Порошенко і його політична сила. Херпіду може витрачати навіть бюджетні гроші виключно на марафон і фрідом, хоча вже вступив в силу "мовний закон" і кацапського і духу не може бути.
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03.05.2024 10:45
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03.05.2024 10:05 Ответить
якщо не помиляюсь, то Карма відпрацювала в обох згаданих персонажів! )))
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03.05.2024 10:21 Ответить
Ех, був би в Пороха як ФО дозвіл завести в Україну і передати в ЗСУ Томагавки...
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03.05.2024 10:44 Ответить
Навіть не читав далі, зразу зрозумів, що то Порошенко і його політична сила. Херпіду може витрачати навіть бюджетні гроші виключно на марафон і фрідом, хоча вже вступив в силу "мовний закон" і кацапського і духу не може бути.
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03.05.2024 10:45 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3624 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :

Сигналізатор ворожих ударних дронів "Ванільний Цукорок" потрібен усім.
Дві сотні готових пристроїв вже розвезли минулого тижня, три сотні веземо прямо зараз. Десант та арта, сухопутка та розвідка. В ідеалі б на кожній машині, в ідеалі б на кожному опорному пункті, в ідеалі б у кожної групи. Але... "Ванільний Цукорок" - катастрофічний дефіцит, з "живою чергою" на отримання у кілька місяців.
Ми замовили компоненти дляї виготовлення безпосередньо у виробника на іншому кінці земної кулі. Перше замовлення було в 1000 одиниць, а зараз закінчуємо збір коштів на друге замовлення - тепер вже 2000 штук. Перша тисяча, другі дві тисячі - так, це крапля в морі. Але ж ми знаємо, що з цих крапель все і складається.
Потрібно якнайскоріше закінчити збір коштів на оплату наступних двох тисяч пристроїв.
Це важливо. Це порятунок життів.

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331

Давайте допоможемо ГО "Справа Громад" своїми донатами! Нехай Порох розкошелиться на таку ж саму суму коштів!
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03.05.2024 11:18 Ответить
Прізвище Порошенка у заголовку вказати якось лячно, ага ...?
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03.05.2024 11:28 Ответить
!
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03.05.2024 14:43 Ответить
Щіро дякую пану Президенту🙏💙💛
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03.05.2024 16:15 Ответить
 
 