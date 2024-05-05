Удар по Дружківці на Донеччині: з-під завалів приватного будинку вилучили тіло чоловіка. ФОТО

4 травня росіяни завдали ракетного удару по Дружківці. Основний удар прийшовся у приватний житловий сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого приватного житлового будинку тіло загиблого чоловіка 1977 року народження.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Дружківці загинув 46-річний чоловік.

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