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Удар по Дружківці на Донеччині: з-під завалів приватного будинку вилучили тіло чоловіка. ФОТО

4 травня росіяни завдали ракетного удару по Дружківці. Основний удар прийшовся у приватний житловий сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого приватного житлового будинку тіло загиблого чоловіка 1977 року народження.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Дружківці  загинув 46-річний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу ворог 19 разів обстріляв населені пункти Донеччини, зранку 5 травня вкотре вдарив по Покровському району. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Удар по Дружківці 4 травня
Удар по Дружківці 4 травня

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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Кацапи звіріють від безсилля , бо навіть знищують своїх малоросів
в Донецьку 😡
Москалі кляті , вас всіх чекає Божа кара та пекло ,
а не украінська територія 🤬
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05.05.2024 13:52 Відповісти
Моя бабуся із Дружківкі родом..1924 рік, потім Київ. Я тупо відчуваю, як вона з дідусем їм прокльони шлють...
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05.05.2024 14:36 Відповісти
Нас місяць тому з Дружківки вивели...
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05.05.2024 14:20 Відповісти
Вчасно вивели 🙁
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05.05.2024 14:25 Відповісти
На Купянському напрямку, де ми зараз, значно спокійніше ніж біля Часіка, але теж не курорт.
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06.05.2024 11:45 Відповісти
 
 