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Удар по Дружковке на Донетчине: из-под завалов частного дома изъяли тело мужчины. ФОТО

4 мая россияне нанесли ракетный удар по Дружковке. Основной удар пришелся по частному жилому сектору

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В ходе аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов разрушенного частного жилого дома тело погибшего мужчины 1977 года рождения.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Дружковке погиб 46-летний мужчина.

Также смотрите: За сутки враг 19 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, утром 5 мая в очередной раз ударил по Покровскому району. Есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Дружківці 4 травня
Удар по Дружківці 4 травня

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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Кацапи звіріють від безсилля , бо навіть знищують своїх малоросів
в Донецьку 😡
Москалі кляті , вас всіх чекає Божа кара та пекло ,
а не украінська територія 🤬
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05.05.2024 13:52 Ответить
Моя бабуся із Дружківкі родом..1924 рік, потім Київ. Я тупо відчуваю, як вона з дідусем їм прокльони шлють...
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05.05.2024 14:36 Ответить
Нас місяць тому з Дружківки вивели...
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05.05.2024 14:20 Ответить
Вчасно вивели 🙁
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05.05.2024 14:25 Ответить
На Купянському напрямку, де ми зараз, значно спокійніше ніж біля Часіка, але теж не курорт.
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06.05.2024 11:45 Ответить
 
 