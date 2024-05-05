Удар по Дружковке на Донетчине: из-под завалов частного дома изъяли тело мужчины. ФОТО
4 мая россияне нанесли ракетный удар по Дружковке. Основной удар пришелся по частному жилому сектору
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В ходе аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов разрушенного частного жилого дома тело погибшего мужчины 1977 года рождения.
Аварийно-спасательные работы завершены.
Ранее сообщалось, что в результате удара по Дружковке погиб 46-летний мужчина.
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в Донецьку 😡
Москалі кляті , вас всіх чекає Божа кара та пекло ,
а не украінська територія 🤬