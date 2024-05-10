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Останній парад путіна, відродження нацизму, ватні лайфхаки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Останній парад

фотожаба

Відродження нацизму

фотожаба

Не туди потрапив

фотожаба

Самозванець

фотожаба

З днем поБеды...

фотожаба

Ватні лайфхаки

фотожаба

Паралелі історії

фотожаба

"Побєдобєсіє" крокує світом

фотожаба

Парад майбутнього

фотожаба

Це вже дно? Чи ще ні?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий скандал з номером "95 кварталу": "Сіськадовськ нічого не навчив". ФОТО

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фотожаба

Облом

фотожаба

Цар-попіл

фотожаба

Кращій російський екіпаж

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) парад (377) політика (4399) путін володимир (23811) росія (65146) фотожаба (13857)


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10.05.2024 13:01 Відповісти
Прижиттєве фото Моторилли?
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10.05.2024 13:08 Відповісти
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10.05.2024 13:26 Відповісти

- У мене є ядерна зброя.
- У мене теж ))
- Моєї хватить щоб знищити весь світ
- А моєї щоб всю рашку ...
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10.05.2024 14:51 Відповісти
Какая же ОНО мразь...
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10.05.2024 16:12 Відповісти
Ху..ло - це така мразота і пітерський люмпен з раннього дитинства ,
який виріс одиноким , тупим і нікчемним , бо не мав жодного друга ,
тому при суцільній владі на кацапії ,
воно мститься не тільки украінцям , а всьому
цивілізованому світу ,
Господи , колиж він відкине лапті ?👹
Нехай свою ядерку засуне собі до дупи
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10.05.2024 16:52 Відповісти
 
 