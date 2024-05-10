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Останній парад путіна, відродження нацизму, ватні лайфхаки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Останній парад
Відродження нацизму
Не туди потрапив
Самозванець
З днем поБеды...
Ватні лайфхаки
Паралелі історії
"Побєдобєсіє" крокує світом
Парад майбутнього
Це вже дно? Чи ще ні?
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Облом
Цар-попіл
Кращій російський екіпаж
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- У мене є ядерна зброя.
- У мене теж ))
- Моєї хватить щоб знищити весь світ
- А моєї щоб всю рашку ...
який виріс одиноким , тупим і нікчемним , бо не мав жодного друга ,
тому при суцільній владі на кацапії ,
воно мститься не тільки украінцям , а всьому
цивілізованому світу ,
Господи , колиж він відкине лапті ?👹
Нехай свою ядерку засуне собі до дупи