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Последний парад путина, возрождение нацизма, ватные лайфхаки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Последний парад

фотожаба

Возрождение нацизма

фотожаба

Не туда попал

фотожаба

Самозванец

фотожаба

С днем победы...

фотожаба

Ватные лайфхаки

фотожаба

Параллели истории

фотожаба

"Победобесие" шагает по миру

фотожаба

Парад будущего

фотожаба

Это уже дно? Или еще нет?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной скандал с номером "95 квартала": "Сискадовск ничему не научил". ФОТО

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фотожаба

Облом

фотожаба

Царь-пепел

фотожаба

Лучший российский экипаж

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) парад (634) политика (6966) путин владимир (31260) россия (95515) фотожаба (14383)


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10.05.2024 13:01 Ответить
Прижиттєве фото Моторилли?
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10.05.2024 13:08 Ответить
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10.05.2024 13:26 Ответить

- У мене є ядерна зброя.
- У мене теж ))
- Моєї хватить щоб знищити весь світ
- А моєї щоб всю рашку ...
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10.05.2024 14:51 Ответить
Какая же ОНО мразь...
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10.05.2024 16:12 Ответить
Ху..ло - це така мразота і пітерський люмпен з раннього дитинства ,
який виріс одиноким , тупим і нікчемним , бо не мав жодного друга ,
тому при суцільній владі на кацапії ,
воно мститься не тільки украінцям , а всьому
цивілізованому світу ,
Господи , колиж він відкине лапті ?👹
Нехай свою ядерку засуне собі до дупи
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10.05.2024 16:52 Ответить
 
 