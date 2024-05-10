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Последний парад путина, возрождение нацизма, ватные лайфхаки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Последний парад
Возрождение нацизма
Не туда попал
Самозванец
С днем победы...
Ватные лайфхаки
Параллели истории
"Победобесие" шагает по миру
Парад будущего
Это уже дно? Или еще нет?
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Облом
Царь-пепел
Лучший российский экипаж
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- У мене є ядерна зброя.
- У мене теж ))
- Моєї хватить щоб знищити весь світ
- А моєї щоб всю рашку ...
який виріс одиноким , тупим і нікчемним , бо не мав жодного друга ,
тому при суцільній владі на кацапії ,
воно мститься не тільки украінцям , а всьому
цивілізованому світу ,
Господи , колиж він відкине лапті ?👹
Нехай свою ядерку засуне собі до дупи