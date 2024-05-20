Віцепрезидент Ірану Мансурі офіційно підтвердив загибель президента Раїсі в авіакатастрофі
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі, яка сталася 19 травня 2024 року на кордоні з Азербайджаном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr.
Як зазначає видання, гелікоптер з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хосейном Аміром-Абдоллахяном розбився в густому лісі у провінції Ірану Східний Азербайджан.
Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Ебрахіма Раїсі та його делегації під час аварії вертольота.
Перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер провів екстрене засідання кабінету міністрів Ірану в понеділок вранці у зв'язку з загибеллю президента і глави МЗС країни. Як зазначається, він виконуватиме обов'язки президента до нових виборів.
Авіакатастрофа з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі
Нагадаємо, у неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.
За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту. Зранку 20 травня видання Reuters повідомило, що гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії.
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а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
Поднимаю планку до 250. Огород стоял, еще день простоит?
Чем ответит зал. Слабо?
Там было обращение "Гитлер -ага"
https://www.youtube.com/watch?v=TXKmjLV0n1M
ми просили президента расії а не раїсі!
Це зменшить накладні витрати гаазького трибуналі і дозволить його зустрітися з багатьма колегами (цим чортом, гітлером, сталіним та ін.) у неформальній обстановці.
Мішелю, який щойно висловив співчуття, слід було б памʼятати про це.
- Вот, допустим, шел козлик по мостику через речку, мостик проломился, козлик утонул. Это беда. А вот если разбился вертолет с членами правительства - это катастрофа. Поняли, дети?
Вовочка:
- Понял, Мариванна! Вот если шел козлик через речку и утонул - это беда. А если разбился вертолет с членами правительства - это не беда! (с)