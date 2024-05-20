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Віцепрезидент Ірану Мансурі офіційно підтвердив загибель президента Раїсі в авіакатастрофі

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі, яка сталася 19 травня 2024 року на кордоні з Азербайджаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr.

Як зазначає видання, гелікоптер з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хосейном Аміром-Абдоллахяном розбився в густому лісі у провінції Ірану Східний Азербайджан.

Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Ебрахіма Раїсі та його делегації під час аварії вертольота.

Перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер провів екстрене засідання кабінету міністрів Ірану в понеділок вранці у зв'язку з загибеллю президента і глави МЗС країни. Як зазначається, він виконуватиме обов'язки президента до нових виборів.

Також читайте: У ЄС "уважно стежать" за новинами про аварію гелікоптера з президентом Ірану на борту, - Мішель

Загинув Раїсі

Авіакатастрофа з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту. Зранку 20 травня видання Reuters повідомило, що гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Іран (2031) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+32
на мою думку, цією подією перейнявся МОСАД...

а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
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20.05.2024 09:16
+25
Ізраїль попереджав, що дасть відповідь на ракетну атаку Ірану пізніше...
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20.05.2024 09:21
+20
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20.05.2024 09:17
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на мою думку, цією подією перейнявся МОСАД...

а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
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20.05.2024 09:16 Відповісти
...савєршенна, мля, случайная авіакатастрОФФа...
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20.05.2024 09:51 Відповісти
Бог не фраєр
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20.05.2024 10:38 Відповісти
не обійшлося без бригадного хенерала будьоного
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20.05.2024 10:07 Відповісти
вже й ім'я агента МОССАДу визначили - Heli Copter
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20.05.2024 10:48 Відповісти
І головне з 3х не долетів той що треба.
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20.05.2024 11:25 Відповісти
повезло ж діду: вже насолоджується спілкуванням з грудастими дівами, жере фрукти й дивиться на сонечко в раю
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20.05.2024 09:16 Відповісти
А кАнцєрт кАБЗДОна теж мабуть слухає...
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20.05.2024 09:19 Відповісти
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20.05.2024 09:33 Відповісти
Швидше за все його смажать чорти на свинячому салі
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20.05.2024 09:28 Відповісти
Хто знає, хто знає ... , а може плазує перед душами вбитих пасажирів українського літака, вбитих українців іранськими "шахедами" та ракетами, переданих душогубу - колезі путлєру. Я вже не говорю про душі замордованих іранців та вбитих ізраїльтян.
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20.05.2024 09:57 Відповісти
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20.05.2024 09:17 Відповісти
Сподіваюсь, коли будуть ховати, завернуть його у свинячу шкуру і до шайтана.
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20.05.2024 09:19 Відповісти
)(уйло засумує, ми порадіємо. Собаці собача....
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20.05.2024 09:19 Відповісти
Йося Кобзон виконає заради нього пісню на фарсі.
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20.05.2024 09:20 Відповісти
Ізраїль попереджав, що дасть відповідь на ракетну атаку Ірану пізніше...
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20.05.2024 09:21 Відповісти
да нет, просто вертолёт тяжелее воздуха ...
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20.05.2024 09:47 Відповісти
надо помянуть выпить 100 грам и закусить салом
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20.05.2024 09:21 Відповісти
***, беру повышенные обязательства.
Поднимаю планку до 250. Огород стоял, еще день простоит?
Чем ответит зал. Слабо?
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20.05.2024 10:28 Відповісти
Карма? Ну...
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20.05.2024 09:23 Відповісти
Наступного разу точніше формулюйте заявку, а то президент Раїсі і смерть у авіатрощі або пов'язана з водою - загадують такі ребуси володарам карми.
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20.05.2024 12:05 Відповісти
і узбеки вже озвучили новость. як завжди, прикольний такий дубляж у них )) нічо не поймеш, но звучить як завжди непогано!
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20.05.2024 09:24 Відповісти
В Советском Союзе, в Казахстане, смотрел серию "17 мгновений" на их языке.
Там было обращение "Гитлер -ага"
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20.05.2024 10:31 Відповісти
узбекський, класика жанру )))
https://www.youtube.com/watch?v=TXKmjLV0n1M
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20.05.2024 10:56 Відповісти
ну знову всесвіт не так почув.
ми просили президента расії а не раїсі!
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20.05.2024 09:25 Відповісти
Когда была возможность, я просил не 30-ти сантиметровый теннис. теперь он у меня есть, ***, с ракетками
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20.05.2024 10:33 Відповісти
Хоча посада президента в Ірані і формальна, але вибори можуть стати не однією соломинкою, яка зламає хребет верблюду, а ціліи оберемком соломи, накинутій на вже критично навантажену спину тварини.
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20.05.2024 09:26 Відповісти
Посада формальна, але саме цього Раїсі мітили на нового аятолу, бо нинішньому 85 рочків уже...
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20.05.2024 09:31 Відповісти
85? Скорішого їм возз'єднання!
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20.05.2024 09:33 Відповісти
Раіся здохла- як символічно )
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20.05.2024 09:29 Відповісти
Ну, хоч щось позитивне на сьогодні
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20.05.2024 09:32 Відповісти
Це за збитий український літак і за шахєди...
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20.05.2024 09:35 Відповісти
Орбану приготуватися!!+++
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20.05.2024 09:37 Відповісти
Фіцо,Раїсі,хто наступний
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20.05.2024 09:39 Відповісти
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20.05.2024 09:47 Відповісти
В Небесній Канцелярії відбувся збій системи : замість *********** расії лупанули *********** раісі
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20.05.2024 09:45 Відповісти
Джин глухуватий.
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20.05.2024 10:01 Відповісти
Ліліпутіну теж треба частіше користуватися гелікоптерами.
Це зменшить накладні витрати гаазького трибуналі і дозволить його зустрітися з багатьма колегами (цим чортом, гітлером, сталіним та ін.) у неформальній обстановці.
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20.05.2024 09:46 Відповісти
Испытания прошли на нашем министре МВД. СХЕМА оказалась годной
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20.05.2024 10:36 Відповісти
Так там же все одно Аятола править!
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20.05.2024 09:47 Відповісти
Как говорится: собаке-собачья смерть
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20.05.2024 09:56 Відповісти
сабаке - сабачья смерть
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20.05.2024 09:58 Відповісти
Звісно, що аби хто залишився живим, то вже давно вийшов би на моб.зв'язок. Проте це хороша новина, але не зовсім. Невідомо хто зараз захопить владу в Ірані ! Які сили переможуть ? Радикали чи помірні ? Проросійські чи демократичні ? Схиляюсь до песимістичнішого прогнозу. В аварії без руки кацапа не обійшлось!
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20.05.2024 10:20 Відповісти
Раис! забери із собою всю раисию зі всіма раісянами
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20.05.2024 10:21 Відповісти
В 21 він став "прокурором", в 25 -- заступником прокурора Тегерану, а в 28 був введений до "розстрільної комісії", на лапах якої смерті тисяч політичних вʼязнів.

Мішелю, який щойно висловив співчуття, слід було б памʼятати про це.
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20.05.2024 10:22 Відповісти
Браво Израиль
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20.05.2024 10:33 Відповісти
Сконав НікАдім із рушником на голові - да і Х із ним. Що тут обговорвати....
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20.05.2024 10:34 Відповісти
пора путлеру в полет
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20.05.2024 10:58 Відповісти
Раіся вперде!
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20.05.2024 11:04 Відповісти
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20.05.2024 12:26 Відповісти
Президента Росії треба було а не Раїсі,Боже яка помилка небесної канцелярії!
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20.05.2024 11:12 Відповісти
Учительница в школе объясняет, в чем разница между словами беда и катастрофа:
- Вот, допустим, шел козлик по мостику через речку, мостик проломился, козлик утонул. Это беда. А вот если разбился вертолет с членами правительства - это катастрофа. Поняли, дети?
Вовочка:
- Понял, Мариванна! Вот если шел козлик через речку и утонул - это беда. А если разбился вертолет с членами правительства - это не беда! (с)
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20.05.2024 11:17 Відповісти
Є гарні новити)
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20.05.2024 12:10 Відповісти
Аллах с ним.. или с ней... Вообщем, путин с ними! 👌
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20.05.2024 12:38 Відповісти
Орбану приготуватись.
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20.05.2024 13:12 Відповісти
А меж тем, у иранцев праздник. Даже спасатели, искавшие вертолёт, делали своё дело с радостными лицами, перешучиваясь меж собой и явно что-то предвкушая. Вот как доконал свой народ этот людоед, маньяк и садист;
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20.05.2024 18:16 Відповісти
 
 