Віцепрезидент Ірану Мансурі офіційно підтвердив загибель президента Раїсі в авіакатастрофі

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі, яка сталася 19 травня 2024 року на кордоні з Азербайджаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr.

Як зазначає видання, гелікоптер з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хосейном Аміром-Абдоллахяном розбився в густому лісі у провінції Ірану Східний Азербайджан.

Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Ебрахіма Раїсі та його делегації під час аварії вертольота.

Перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер провів екстрене засідання кабінету міністрів Ірану в понеділок вранці у зв'язку з загибеллю президента і глави МЗС країни. Як зазначається, він виконуватиме обов'язки президента до нових виборів.

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Авіакатастрофа з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту. Зранку 20 травня видання Reuters повідомило, що гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії.