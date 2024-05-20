Вице-президент Ирана Мансури официально подтвердил гибель президента Раиси в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе, которая произошла 19 мая 2024 года на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr.

Как отмечает издание, вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром-Абдоллахяном разбился в густом лесу в провинции Ирана Восточный Азербайджан.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации во время крушения вертолета.

Первый вице-президент Мохаммад Мохбер провел экстренное заседание кабинета министров Ирана в понедельник утром в связи с гибелью президента и главы МИД страны. Как отмечается, он будет исполнять обязанности президента до новых выборов.

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Авиакатастрофа с президентом Ирана Ибрагимом Раиси

Напомним, в воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента. Утром 20 мая издание Reuters сообщило, что вертолет с президентом Ирана полностью сгорел во время аварии.