Вице-президент Ирана Мансури официально подтвердил гибель президента Раиси в авиакатастрофе
Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе, которая произошла 19 мая 2024 года на границе с Азербайджаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr.
Как отмечает издание, вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром-Абдоллахяном разбился в густом лесу в провинции Ирана Восточный Азербайджан.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации во время крушения вертолета.
Первый вице-президент Мохаммад Мохбер провел экстренное заседание кабинета министров Ирана в понедельник утром в связи с гибелью президента и главы МИД страны. Как отмечается, он будет исполнять обязанности президента до новых выборов.
Авиакатастрофа с президентом Ирана Ибрагимом Раиси
Напомним, в воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.
По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента. Утром 20 мая издание Reuters сообщило, что вертолет с президентом Ирана полностью сгорел во время аварии.
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а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
Поднимаю планку до 250. Огород стоял, еще день простоит?
Чем ответит зал. Слабо?
Там было обращение "Гитлер -ага"
https://www.youtube.com/watch?v=TXKmjLV0n1M
ми просили президента расії а не раїсі!
Це зменшить накладні витрати гаазького трибуналі і дозволить його зустрітися з багатьма колегами (цим чортом, гітлером, сталіним та ін.) у неформальній обстановці.
Мішелю, який щойно висловив співчуття, слід було б памʼятати про це.
- Вот, допустим, шел козлик по мостику через речку, мостик проломился, козлик утонул. Это беда. А вот если разбился вертолет с членами правительства - это катастрофа. Поняли, дети?
Вовочка:
- Понял, Мариванна! Вот если шел козлик через речку и утонул - это беда. А если разбился вертолет с членами правительства - это не беда! (с)