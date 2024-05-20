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Вице-президент Ирана Мансури официально подтвердил гибель президента Раиси в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе, которая произошла 19 мая 2024 года на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr.

Как отмечает издание, вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром-Абдоллахяном разбился в густом лесу в провинции Ирана Восточный Азербайджан.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации во время крушения вертолета.

Первый вице-президент Мохаммад Мохбер провел экстренное заседание кабинета министров Ирана в понедельник утром в связи с гибелью президента и главы МИД страны. Как отмечается, он будет исполнять обязанности президента до новых выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС "внимательно следят" за новостями об аварии вертолета с президентом Ирана на борту, - Мишель

Загинув Раїсі

Авиакатастрофа с президентом Ирана Ибрагимом Раиси

Напомним, в воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента. Утром 20 мая издание Reuters сообщило, что вертолет с президентом Ирана полностью сгорел во время аварии.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Иран (1796) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+32
на мою думку, цією подією перейнявся МОСАД...

а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
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20.05.2024 09:16
+25
Ізраїль попереджав, що дасть відповідь на ракетну атаку Ірану пізніше...
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20.05.2024 09:21
+20
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20.05.2024 09:17
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Правила форума Совет форумчан
на мою думку, цією подією перейнявся МОСАД...

а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
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20.05.2024 09:16 Ответить
...савєршенна, мля, случайная авіакатастрОФФа...
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20.05.2024 09:51 Ответить
Бог не фраєр
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20.05.2024 10:38 Ответить
не обійшлося без бригадного хенерала будьоного
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20.05.2024 10:07 Ответить
вже й ім'я агента МОССАДу визначили - Heli Copter
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20.05.2024 10:48 Ответить
І головне з 3х не долетів той що треба.
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20.05.2024 11:25 Ответить
повезло ж діду: вже насолоджується спілкуванням з грудастими дівами, жере фрукти й дивиться на сонечко в раю
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20.05.2024 09:16 Ответить
А кАнцєрт кАБЗДОна теж мабуть слухає...
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20.05.2024 09:19 Ответить
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20.05.2024 09:33 Ответить
Швидше за все його смажать чорти на свинячому салі
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20.05.2024 09:28 Ответить
Хто знає, хто знає ... , а може плазує перед душами вбитих пасажирів українського літака, вбитих українців іранськими "шахедами" та ракетами, переданих душогубу - колезі путлєру. Я вже не говорю про душі замордованих іранців та вбитих ізраїльтян.
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20.05.2024 09:57 Ответить
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20.05.2024 09:17 Ответить
Сподіваюсь, коли будуть ховати, завернуть його у свинячу шкуру і до шайтана.
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20.05.2024 09:19 Ответить
)(уйло засумує, ми порадіємо. Собаці собача....
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20.05.2024 09:19 Ответить
Йося Кобзон виконає заради нього пісню на фарсі.
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20.05.2024 09:20 Ответить
Ізраїль попереджав, що дасть відповідь на ракетну атаку Ірану пізніше...
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20.05.2024 09:21 Ответить
да нет, просто вертолёт тяжелее воздуха ...
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20.05.2024 09:47 Ответить
надо помянуть выпить 100 грам и закусить салом
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20.05.2024 09:21 Ответить
***, беру повышенные обязательства.
Поднимаю планку до 250. Огород стоял, еще день простоит?
Чем ответит зал. Слабо?
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20.05.2024 10:28 Ответить
Карма? Ну...
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20.05.2024 09:23 Ответить
Наступного разу точніше формулюйте заявку, а то президент Раїсі і смерть у авіатрощі або пов'язана з водою - загадують такі ребуси володарам карми.
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20.05.2024 12:05 Ответить
і узбеки вже озвучили новость. як завжди, прикольний такий дубляж у них )) нічо не поймеш, но звучить як завжди непогано!
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20.05.2024 09:24 Ответить
В Советском Союзе, в Казахстане, смотрел серию "17 мгновений" на их языке.
Там было обращение "Гитлер -ага"
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20.05.2024 10:31 Ответить
узбекський, класика жанру )))
https://www.youtube.com/watch?v=TXKmjLV0n1M
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20.05.2024 10:56 Ответить
ну знову всесвіт не так почув.
ми просили президента расії а не раїсі!
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20.05.2024 09:25 Ответить
Когда была возможность, я просил не 30-ти сантиметровый теннис. теперь он у меня есть, ***, с ракетками
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20.05.2024 10:33 Ответить
Хоча посада президента в Ірані і формальна, але вибори можуть стати не однією соломинкою, яка зламає хребет верблюду, а ціліи оберемком соломи, накинутій на вже критично навантажену спину тварини.
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20.05.2024 09:26 Ответить
Посада формальна, але саме цього Раїсі мітили на нового аятолу, бо нинішньому 85 рочків уже...
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20.05.2024 09:31 Ответить
85? Скорішого їм возз'єднання!
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20.05.2024 09:33 Ответить
Раіся здохла- як символічно )
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20.05.2024 09:29 Ответить
Ну, хоч щось позитивне на сьогодні
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20.05.2024 09:32 Ответить
Це за збитий український літак і за шахєди...
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20.05.2024 09:35 Ответить
Орбану приготуватися!!+++
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20.05.2024 09:37 Ответить
Фіцо,Раїсі,хто наступний
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20.05.2024 09:39 Ответить
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20.05.2024 09:47 Ответить
В Небесній Канцелярії відбувся збій системи : замість *********** расії лупанули *********** раісі
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20.05.2024 09:45 Ответить
Джин глухуватий.
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20.05.2024 10:01 Ответить
Ліліпутіну теж треба частіше користуватися гелікоптерами.
Це зменшить накладні витрати гаазького трибуналі і дозволить його зустрітися з багатьма колегами (цим чортом, гітлером, сталіним та ін.) у неформальній обстановці.
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20.05.2024 09:46 Ответить
Испытания прошли на нашем министре МВД. СХЕМА оказалась годной
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20.05.2024 10:36 Ответить
Так там же все одно Аятола править!
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20.05.2024 09:47 Ответить
Как говорится: собаке-собачья смерть
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20.05.2024 09:56 Ответить
сабаке - сабачья смерть
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20.05.2024 09:58 Ответить
Звісно, що аби хто залишився живим, то вже давно вийшов би на моб.зв'язок. Проте це хороша новина, але не зовсім. Невідомо хто зараз захопить владу в Ірані ! Які сили переможуть ? Радикали чи помірні ? Проросійські чи демократичні ? Схиляюсь до песимістичнішого прогнозу. В аварії без руки кацапа не обійшлось!
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20.05.2024 10:20 Ответить
Раис! забери із собою всю раисию зі всіма раісянами
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20.05.2024 10:21 Ответить
В 21 він став "прокурором", в 25 -- заступником прокурора Тегерану, а в 28 був введений до "розстрільної комісії", на лапах якої смерті тисяч політичних вʼязнів.

Мішелю, який щойно висловив співчуття, слід було б памʼятати про це.
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20.05.2024 10:22 Ответить
Браво Израиль
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20.05.2024 10:33 Ответить
Сконав НікАдім із рушником на голові - да і Х із ним. Що тут обговорвати....
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20.05.2024 10:34 Ответить
пора путлеру в полет
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20.05.2024 10:58 Ответить
Раіся вперде!
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20.05.2024 11:04 Ответить
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20.05.2024 12:26 Ответить
Президента Росії треба було а не Раїсі,Боже яка помилка небесної канцелярії!
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20.05.2024 11:12 Ответить
Учительница в школе объясняет, в чем разница между словами беда и катастрофа:
- Вот, допустим, шел козлик по мостику через речку, мостик проломился, козлик утонул. Это беда. А вот если разбился вертолет с членами правительства - это катастрофа. Поняли, дети?
Вовочка:
- Понял, Мариванна! Вот если шел козлик через речку и утонул - это беда. А если разбился вертолет с членами правительства - это не беда! (с)
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20.05.2024 11:17 Ответить
Є гарні новити)
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20.05.2024 12:10 Ответить
Аллах с ним.. или с ней... Вообщем, путин с ними! 👌
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20.05.2024 12:38 Ответить
Орбану приготуватись.
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20.05.2024 13:12 Ответить
А меж тем, у иранцев праздник. Даже спасатели, искавшие вертолёт, делали своё дело с радостными лицами, перешучиваясь меж собой и явно что-то предвкушая. Вот как доконал свой народ этот людоед, маньяк и садист;
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20.05.2024 18:16 Ответить
 
 