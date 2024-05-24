УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12364 відвідувача онлайн
Новини Фото
901 6

Кулеба обговорив з очільницею Сенату Польщі Кідавою-Блонською Глобальний саміт миру та Кримську платформу. ФОТОрепортаж

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською, яка у п’ятницю, 24 травня, перебуває з візитом у Києві. Під час зустрічі сторони обговорили низку питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави МЗС у соцмережі Х.

Зокрема, Кулеба та Кідава-Блонська обговорили майбутній Глобальний саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, а також діяльність Міжнародної кримської платформи.

"Я був радий зустрітися в Києві з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською. Ми обговорили майбутній Глобальний саміт миру та діяльність Міжнародної кримської платформи", - йдеться у заяві Кулеби.

Кулеба провів зустріч з Кідавою-Блоньською

Крім цього, за словами дипломата, під час зустрічі сторони зосередилися на всебічному українсько-польському співробітництві, а також на оборонних потребах України та вступі до ЄС і НАТО.

Кулеба провів зустріч з Кідавою-Блоньською

Очільник українського зовнішньополітичного відомства також наголосив, що парламентська співпраця має вирішальне значення для просування міжнародних ініціатив.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 24 травня, до Києва з офіційним візитом приїхала спікерка (маршалок) польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська. Зокрема, у програмі її візиту був передбачений виступ перед депутатами Верховної Ради України та зустріч зі спікером Русланом Стефанчуком.

Читайте також: Польща та Україна розпочали переговори щодо гарантій безпеки, - Стефанчук

Автор: 

візит (1585) Київ (19466) Польща (8498) Кулеба Дмитро (3604) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тлумачний словник:
Маршалок - маршал-ліліпут.
)))
показати весь коментар
24.05.2024 21:29 Відповісти
А шо случілось,чому Кулеба,а не смотрящий за всім і всіма,Андрій Борисович Мазаріні?
показати весь коментар
24.05.2024 21:41 Відповісти
Кримська платформа померла і засмерділася.Пафосу було багато а результату-0.І з самітом миру те ж буде.Але часу про..бемо багато
показати весь коментар
24.05.2024 21:45 Відповісти
Вони схожі на Гермідону і Гаррі Потера ( підстракуватих) ₴!
показати весь коментар
24.05.2024 22:50 Відповісти
Теми, які зараз на часі !!!!
показати весь коментар
24.05.2024 23:37 Відповісти
Из местных новостей. " Вчера в "наливайке" на очередном саммите, бомж Вася и Коля обсудили позитивные новости, про подорожании лома меди, это существенно укрепит их возможности продолжать подобные саммиты.
показати весь коментар
25.05.2024 07:15 Відповісти
 
 