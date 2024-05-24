Кулеба обговорив з очільницею Сенату Польщі Кідавою-Блонською Глобальний саміт миру та Кримську платформу. ФОТОрепортаж
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською, яка у п’ятницю, 24 травня, перебуває з візитом у Києві. Під час зустрічі сторони обговорили низку питань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави МЗС у соцмережі Х.
Зокрема, Кулеба та Кідава-Блонська обговорили майбутній Глобальний саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, а також діяльність Міжнародної кримської платформи.
"Я був радий зустрітися в Києві з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською. Ми обговорили майбутній Глобальний саміт миру та діяльність Міжнародної кримської платформи", - йдеться у заяві Кулеби.
Крім цього, за словами дипломата, під час зустрічі сторони зосередилися на всебічному українсько-польському співробітництві, а також на оборонних потребах України та вступі до ЄС і НАТО.
Очільник українського зовнішньополітичного відомства також наголосив, що парламентська співпраця має вирішальне значення для просування міжнародних ініціатив.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 24 травня, до Києва з офіційним візитом приїхала спікерка (маршалок) польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська. Зокрема, у програмі її візиту був передбачений виступ перед депутатами Верховної Ради України та зустріч зі спікером Русланом Стефанчуком.
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