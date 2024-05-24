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Кулеба обсудил с главой Сената Польши Кидавой-Блонской Глобальный саммит мира и Крымскую платформу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, которая в пятницу, 24 мая, находится с визитом в Киеве. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД в соцсети Х.

В частности, Кулеба и Кидава-Блонская обсудили предстоящий Глобальный саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, а также деятельность Международной крымской платформы.

"Я был рад встретиться в Киеве с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской. Мы обсудили предстоящий Глобальный саммит мира и деятельность Международной крымской платформы", - говорится в заявлении Кулебы.

Кулеба провів зустріч з Кідавою-Блоньською

Кроме этого, по словам дипломата, во время встречи стороны сосредоточились на всестороннем украинско-польском сотрудничестве, а также на оборонных потребностях Украины и вступлении в ЕС и НАТО.

Кулеба провів зустріч з Кідавою-Блоньською

Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что парламентское сотрудничество имеет решающее значение для продвижения международных инициатив.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, в Киев с официальным визитом приехала спикер (маршалок) польского Сената Малгожата Кидава-Блонская. В частности, в программе ее визита было предусмотрено выступление перед депутатами Верховной Рады Украины и встреча со спикером Русланом Стефанчуком.

Читайте также: Кулеба отреагировал на информацию о том, что Путин готов остановить войну на текущей линии фронта: диктатор РФ пытается сорвать саммит мира

Автор: 

визит (3081) Киев (25521) Польша (8410) Кулеба Дмитрий (2880) глобальный саммит мира (273)


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Тлумачний словник:
Маршалок - маршал-ліліпут.
)))
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24.05.2024 21:29 Ответить
А шо случілось,чому Кулеба,а не смотрящий за всім і всіма,Андрій Борисович Мазаріні?
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24.05.2024 21:41 Ответить
Кримська платформа померла і засмерділася.Пафосу було багато а результату-0.І з самітом миру те ж буде.Але часу про..бемо багато
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24.05.2024 21:45 Ответить
Вони схожі на Гермідону і Гаррі Потера ( підстракуватих) ₴!
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24.05.2024 22:50 Ответить
Теми, які зараз на часі !!!!
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24.05.2024 23:37 Ответить
Из местных новостей. " Вчера в "наливайке" на очередном саммите, бомж Вася и Коля обсудили позитивные новости, про подорожании лома меди, это существенно укрепит их возможности продолжать подобные саммиты.
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25.05.2024 07:15 Ответить
 
 