Кулеба обсудил с главой Сената Польши Кидавой-Блонской Глобальный саммит мира и Крымскую платформу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, которая в пятницу, 24 мая, находится с визитом в Киеве. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД в соцсети Х.

В частности, Кулеба и Кидава-Блонская обсудили предстоящий Глобальный саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, а также деятельность Международной крымской платформы.

"Я был рад встретиться в Киеве с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской. Мы обсудили предстоящий Глобальный саммит мира и деятельность Международной крымской платформы", - говорится в заявлении Кулебы.

Кроме этого, по словам дипломата, во время встречи стороны сосредоточились на всестороннем украинско-польском сотрудничестве, а также на оборонных потребностях Украины и вступлении в ЕС и НАТО.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что парламентское сотрудничество имеет решающее значение для продвижения международных инициатив.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, в Киев с официальным визитом приехала спикер (маршалок) польского Сената Малгожата Кидава-Блонская. В частности, в программе ее визита было предусмотрено выступление перед депутатами Верховной Рады Украины и встреча со спикером Русланом Стефанчуком.

Читайте также: Кулеба отреагировал на информацию о том, что Путин готов остановить войну на текущей линии фронта: диктатор РФ пытается сорвать саммит мира