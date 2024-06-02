Вночі ворог обстріляв Херсон: пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж

Війська РФ вчергове завдали ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні близько 4.00 російські війська обстріляли Корабельний район.

"Було пошкоджено медичний заклад. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнив він та опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки обстрілу.









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Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що зранку 2 червня 2024 року у Херсоні гримлять вибухи.