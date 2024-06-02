Вночі ворог обстріляв Херсон: пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж
Війська РФ вчергове завдали ударів по Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні близько 4.00 російські війська обстріляли Корабельний район.
"Було пошкоджено медичний заклад. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнив він та опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки обстрілу.
Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що зранку 2 червня 2024 року у Херсоні гримлять вибухи.
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gr1959
показати весь коментар02.06.2024 10:47 Відповісти Мені подобається 0
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