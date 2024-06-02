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Вночі ворог обстріляв Херсон: пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж

Війська РФ вчергове завдали ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні близько 4.00 російські війська обстріляли Корабельний район.

"Було пошкоджено медичний заклад. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнив він та опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки обстрілу.

Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу
Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу
Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу
Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу

Також читайте: Зранку ворог ударив по середмістю Херсону, пошкоджено медзаклад

Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що зранку 2 червня 2024 року у Херсоні гримлять вибухи.

Автор: 

обстріл (28648) Херсон (3380)


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Я дивлюсь канали, які не мають стосунку до Єдиного марафону. Інше не ЦІКАВО. Весь час гості каналів (опозиційних) кажуть, радять зілєнскому: Треба зробити це, зробити те ! Вони не принижують, не **********, не вимагають, не ОПУСКАЮТЬ його величність до плінтуса. Тільки пропонують лише ТРЕБА. На їх думку. А яка безпосередньо думка у цього громадянина зілєнского? Вона відсутня від слова взагалі. Його "гаварясчая" голова озвучує лише те, що порадять товаріщі по розкраданню бюджету та українців. Воно робить лише те, що скаже дЄрмак. ТО ДЛЯ ЧОГО ВИТРАЧАТИ ЕНЕРГІЮ на цього недоумкаі і його кращих "менеджерів" по схемам розкрадання країни ? Слово ТРЕБА зілєнскій не знає. Йому відомі лише тільки СКІЛЬКИ. Скільки накосимо бабла ? ! Досить вже нам балачок ! Або відео виступів Брехуна.
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02.06.2024 10:47 Відповісти
 
 