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Ночью враг обстрелял Херсон: повреждено медучреждение. ФОТОрепортаж

Войска РФ в очередной раз нанесли удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня около 4.00 российские войска обстреляли Корабельный район.

"Было повреждено медицинское учреждение. К счастью, никто не пострадал", - уточнил он и опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия обстрела.

Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу
Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу
Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу
Медзаклад у Корабельному районі Херсону після обстрілу

Также читайте: Утром враг ударил по центру Херсона, повреждено медучреждение

Ранее Цензор.НЕТ также информировал, что утром 2 июня 2024 года в Херсоне раздаются взрывы.

Автор: 

обстрел (27312) Херсон (2834)


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Я дивлюсь канали, які не мають стосунку до Єдиного марафону. Інше не ЦІКАВО. Весь час гості каналів (опозиційних) кажуть, радять зілєнскому: Треба зробити це, зробити те ! Вони не принижують, не **********, не вимагають, не ОПУСКАЮТЬ його величність до плінтуса. Тільки пропонують лише ТРЕБА. На їх думку. А яка безпосередньо думка у цього громадянина зілєнского? Вона відсутня від слова взагалі. Його "гаварясчая" голова озвучує лише те, що порадять товаріщі по розкраданню бюджету та українців. Воно робить лише те, що скаже дЄрмак. ТО ДЛЯ ЧОГО ВИТРАЧАТИ ЕНЕРГІЮ на цього недоумкаі і його кращих "менеджерів" по схемам розкрадання країни ? Слово ТРЕБА зілєнскій не знає. Йому відомі лише тільки СКІЛЬКИ. Скільки накосимо бабла ? ! Досить вже нам балачок ! Або відео виступів Брехуна.
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02.06.2024 10:47 Ответить
 
 