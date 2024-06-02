Ночью враг обстрелял Херсон: повреждено медучреждение. ФОТОрепортаж

Войска РФ в очередной раз нанесли удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня около 4.00 российские войска обстреляли Корабельный район.

"Было повреждено медицинское учреждение. К счастью, никто не пострадал", - уточнил он и опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия обстрела.









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Ранее Цензор.НЕТ также информировал, что утром 2 июня 2024 года в Херсоне раздаются взрывы.