Ліквідовано пожежу на промпідприємстві на Київщині, спричинену ворожою атакою у ніч на 12 червня. ФОТО

Сьогодні, 15 червня, рятувальники загасили пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, спричинену ворожою атакою у ніч проти 12 червня. Ліквідація тривала понад 3 доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"О 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії росії", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Київщині вже третю добу рятувальники ДСНС гасять пожежу на підприємстві після удару РФ. ФОТОрепортаж







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

Також у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.