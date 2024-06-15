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Ліквідовано пожежу на промпідприємстві на Київщині, спричинену ворожою атакою у ніч на 12 червня. ФОТО

Сьогодні, 15 червня, рятувальники загасили пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, спричинену ворожою атакою у ніч проти 12 червня. Ліквідація тривала понад 3 доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"О 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії росії", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Київщині вже третю добу рятувальники ДСНС гасять пожежу на підприємстві після удару РФ. ФОТОрепортаж

Ліквідація пожежі на промпідприємстві Київщини
Ліквідація пожежі на промпідприємстві Київщини
Ліквідація пожежі на промпідприємстві Київщини

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

Також у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.

Автор: 

Київська область (4043) пожежа (4341) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+10
Що за таке підприємство що три дні загасити не могли?
Таке секретне що вся параша знає - в нас партизани мовчать. Щоб не скоректувати орду.
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15.06.2024 09:53
+8
Вже всі знають, що горіли цистерни аеропорту Бориспіль. А не кажуть, щоб не виникало питань- якого хера аеропорт стільки років не працює, а там зберігається така кількість авіаційного керосину.
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15.06.2024 10:54
+4
Такі довготривалі великі пожежі виявляються всіма країнами Про них знають всі і вороги і друзі--тільки нашим лохам і баранам про це владі не потрібно розказати А "КАКАЯ РАЗНІЦА"
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15.06.2024 10:12
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Що за таке підприємство що три дні загасити не могли?
Таке секретне що вся параша знає - в нас партизани мовчать. Щоб не скоректувати орду.
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15.06.2024 09:53 Відповісти
Інформаційний голод, це як голод фізичний...
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15.06.2024 10:08 Відповісти
Тут не в інформаційному голоді справа. Хто хоче - дізнається. Інтернет поки не відключили.
Діло в тому що зелена зепідерська влада тримає нарід за дурнів.
Хоча, може воно так в є...
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15.06.2024 11:39 Відповісти
Та й інтернет - Dark Web, Green Web...
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15.06.2024 11:48 Відповісти
В інтернеті можна знайти, що саме там горіло? ти знайшов?
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15.06.2024 19:22 Відповісти
нефтебаза,и есть еще слухи что битум,не волнуйтесь,техника столько не горит не один ф 35 не пострадал,ну а корыта под мазут и прочее не проблема думаю завезти
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15.06.2024 11:11 Відповісти
Такі довготривалі великі пожежі виявляються всіма країнами Про них знають всі і вороги і друзі--тільки нашим лохам і баранам про це владі не потрібно розказати А "КАКАЯ РАЗНІЦА"
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15.06.2024 10:12 Відповісти
задовбали вже цим підприємством... тільки щоб увагу від буби-херпіду та тцк відволісти
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15.06.2024 10:44 Відповісти
Вже всі знають, що горіли цистерни аеропорту Бориспіль. А не кажуть, щоб не виникало питань- якого хера аеропорт стільки років не працює, а там зберігається така кількість авіаційного керосину.
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15.06.2024 10:54 Відповісти
А не кажуть бо украинська биомасса должна обо всём узнавать в последнюю очередь. В начале войны в Киеве никто толком не понимал что вообще происходит. Пока американцы через несколько дней наконец не сказали шо под Броварами стоит кацапская колонна длинной 40 километров.
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15.06.2024 11:47 Відповісти
Если смотреть на карту мира, вы почти угадали место пожара. Если смотреть на карту Киевской области, на 2 лаптя ошиблись.
VPN есть? Кацапские сайты посещаете, или только их телеграмканалы?
Это они про Борисполь фишку закинули.
Если что, я на горизонте дым вижу
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15.06.2024 11:50 Відповісти
В Борисполі????
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15.06.2024 12:17 Відповісти
Це якраз була підготовка до нового "позітівного кейсу" Єрмака,запуску аеропорту Бориспіль,тому й мовчать,бо ще один "позітівний кейс" вдарить по рейтингу "наполеончика".
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15.06.2024 12:54 Відповісти
В Борисполі???? Це де це таке написано ? В лаптєй вичитали😂😂😀
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15.06.2024 13:33 Відповісти
Это был склад на котором хранилось 50млн томов сочинений В.А.Зеленского, а так же его портреты, брощюры, бюсты, различные предметы и вещи, связанные с его рождением, жизнью и становлением, как президента. А так же музыкальные инструменты, к которым когда-либо прикасались различные части тела нашего лидера.
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15.06.2024 10:58 Відповісти
На святе зазіхнули, бандити москальські.
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15.06.2024 11:41 Відповісти
Тоді все гаразд - він ще напише і зіграє!
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15.06.2024 13:10 Відповісти
портрети бісером зедебіли вишивали. а бісер горить чи ніт?
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15.06.2024 16:05 Відповісти
Найбільше заспокійливим є ствердження, що до цього спричинило падіння саме на об"єкт ... уламків (!) збитих (звісно ж...) ворожих ракет. ППО і ПРО України на гідному рівні.
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15.06.2024 14:09 Відповісти
 
 