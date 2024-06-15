Ліквідовано пожежу на промпідприємстві на Київщині, спричинену ворожою атакою у ніч на 12 червня. ФОТО
Сьогодні, 15 червня, рятувальники загасили пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, спричинену ворожою атакою у ніч проти 12 червня. Ліквідація тривала понад 3 доби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"О 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії росії", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.
Також у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.
Топ коментарі
+10 Вася Быколог
показати весь коментар15.06.2024 09:53
+8 esfero
показати весь коментар15.06.2024 10:54
+4 Василь #582260
показати весь коментар15.06.2024 10:12
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Таке секретне що вся параша знає - в нас партизани мовчать. Щоб не скоректувати орду.
Діло в тому що зелена зепідерська влада тримає нарід за дурнів.
Хоча, може воно так в є...
VPN есть? Кацапские сайты посещаете, или только их телеграмканалы?
Это они про Борисполь фишку закинули.
Если что, я на горизонте дым вижу