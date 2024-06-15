У країні див, велике гігаватівництво, нездійсненна умова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

На полях "саміту"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення G-7 надати Україні $50 млрд із заморожених активів РФ є історичним кроком і чітким сигналом для Путіна, - Шольц

Понесло...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ, - Путін. ВIДЕО

Країна можливостей

А вона була?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подруга Зеленського Олена Кравець стала обличчям рекламної кампанії спідньої білизни для жінок-військових у київському метро. На банері звертається до українців від імені захисниці Юлії Мали (Піраньки)

У країні див...

Попередження

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла веде політичну війну на розкол в армії, протиставляючи одних генералів іншим, - Бутусов. ВIДЕО

Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі. Було видно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні важливо відновити до зими усі енергооб’єкти, на яких це можливо. Ми знаємо, як це забезпечити, - Зеленський

Росстат прогнозує

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові посилити санкції проти Росії й усіх, хто допомагає її воєнній машині, - Держдепартамент

Підготовка до чергової заяви про "ядерный пепел"

З неопублікованого

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці

Нездійсненна умова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає, - The Times

Усе за планом...

Мосбіржа презентувала новий логотип

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всі розібрали": Після санкцій проти "Мосбіржі" у московських банках закінчились долари

Процес пішов...

Не очікував?

Х@ло и ходоки

Странно...

Більше фотошопів дивіться тут