У країні див, велике гігаватівництво, нездійсненна умова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
На полях "саміту"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення G-7 надати Україні $50 млрд із заморожених активів РФ є історичним кроком і чітким сигналом для Путіна, - Шольц
Понесло...
Країна можливостей
А вона була?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Подруга Зеленського Олена Кравець стала обличчям рекламної кампанії спідньої білизни для жінок-військових у київському метро. На банері звертається до українців від імені захисниці Юлії Мали (Піраньки)
У країні див...
Попередження
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла веде політичну війну на розкол в армії, протиставляючи одних генералів іншим, - Бутусов. ВIДЕО
Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі. Було видно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні важливо відновити до зими усі енергооб’єкти, на яких це можливо. Ми знаємо, як це забезпечити, - Зеленський
Росстат прогнозує
Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові посилити санкції проти Росії й усіх, хто допомагає її воєнній машині, - Держдепартамент
Підготовка до чергової заяви про "ядерный пепел"
З неопублікованого
Читайте на "Цензор.НЕТ": Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
Нездійсненна умова
Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає, - The Times
Усе за планом...
Мосбіржа презентувала новий логотип
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всі розібрали": Після санкцій проти "Мосбіржі" у московських банках закінчились долари
Процес пішов...
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Х@ло и ходоки
Странно...
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@Bykvu
Реклама спідньої білизни - військова «чекає пояснень» від Кравець, яка говорить від її імені.
Нагадаємо, у столичному метро з'явився рекламний борд бренду brabrabra, на якому акторка та ведуча Олена Кравець говорить про проблеми некомфортної спідньої білизни на фронті від імені військової.
Це обурило користувачів соцмереж, які зазначили, що військовослужбовицям не потрібні посередники у медіа.