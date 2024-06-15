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У країні див, велике гігаватівництво, нездійсненна умова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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На полях "саміту"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення G-7 надати Україні $50 млрд із заморожених активів РФ є історичним кроком і чітким сигналом для Путіна, - Шольц

Понесло...

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ, - Путін. ВIДЕО

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Країна можливостей

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А вона була?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подруга Зеленського Олена Кравець стала обличчям рекламної кампанії спідньої білизни для жінок-військових у київському метро. На банері звертається до українців від імені захисниці Юлії Мали (Піраньки)

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У країні див...

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Попередження

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла веде політичну війну на розкол в армії, протиставляючи одних генералів іншим, - Бутусов. ВIДЕО

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Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі. Було видно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні важливо відновити до зими усі енергооб’єкти, на яких це можливо. Ми знаємо, як це забезпечити, - Зеленський

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Росстат прогнозує

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові посилити санкції проти Росії й усіх, хто допомагає її воєнній машині, - Держдепартамент

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Підготовка до чергової заяви про "ядерный пепел"

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З неопублікованого

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці

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Нездійсненна умова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає, - The Times

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Усе за планом...

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Мосбіржа презентувала новий логотип

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всі розібрали": Після санкцій проти "Мосбіржі" у московських банках закінчились долари

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Процес пішов...

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Не очікував?

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Х@ло и ходоки

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Странно...

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4436) путін володимир (23873) росія (65360) фотожаба (13895) Безугла Мар’яна (298)


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По поводу передачи 4-х областей...
Это, как: сначала съедим ваше, а потом каждый - своё...
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15.06.2024 10:55 Відповісти
.
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15.06.2024 10:56 Відповісти
Так він сам увесь суцільний обвислий х#й!
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15.06.2024 12:54 Відповісти
ГігаВатанутий має зрозуміти, що у нього в країні ЛЮДИ, а не ресурс ! А взагалі піздно розуміти вже... ВИБОРИ !!!
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15.06.2024 11:06 Відповісти
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15.06.2024 11:20 Відповісти
Гігаватний нанопреЗЕдент!
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15.06.2024 12:56 Відповісти
Квартальний непотріб.

@Bykvu

Реклама спідньої білизни - військова «чекає пояснень» від Кравець, яка говорить від її імені.

Нагадаємо, у столичному метро з'явився рекламний борд бренду brabrabra, на якому акторка та ведуча Олена Кравець говорить про проблеми некомфортної спідньої білизни на фронті від імені військової.

Це обурило користувачів соцмереж, які зазначили, що військовослужбовицям не потрібні посередники у медіа.
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15.06.2024 17:30 Відповісти
 
 