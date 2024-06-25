Одна людина загинула, ще 6 травмовано внаслідок обстрілів росіянами Донеччини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 червня, росіяни обстріляли м. Курахове, м. Торецьк та с. Золота Нива в Донецькій області, є загиблий і травмовані.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, під приціл російських військ потрапив житловий квартал м. Курахове. Порізи та садна дістали 36-річна жінка та чоловік 79 років. Їм надано медичну допомогу.

Крім того, унаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Золота Нива Волноваського району зазнала тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 67-річна місцева жителька. Вона перебувала у дворі домоволодіння.

Також армія держави-агресора продовжила завдавати ударів по м. Торецьк, використавши, ймовірно, "КАБ-500".

Як зазначається, авіабомба влучила у багатоквартирний будинок. Осколкових поранень зазнали двоє містян 42 й 74 років. Через кілька годин ЗС РФ знову атакували населений пункт, поціливши по цивільній інфраструктурі. Травмовано 59-річного співробітника будівельного магазину та ще одного цивільного 68 років. Потерпілих госпіталізовано.

