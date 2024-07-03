Умєров, Стефанішина та Єрмак зустрілись з міністром оборони США Остіном. ФОТО
Українська делегація, у складі якої були міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та віцепремʼєр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, зустрілась з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у своєму фейсбуці.
Про що говорили
Американська допомога
"Перш за все висловили вдячність за новий пакет допомоги на суму 2,3 мільярда доларів, який включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони", - зазначив міністр.
Він наголосив, що протиповітряна оборона – наш пріоритет та головний фокус цієї зустрічі.
"Ми детально обговорили з паном Остіном надання Україні додаткових систем для захисту наших міст та критичної інфраструктури. Вдячний Німеччині, Румунії та США за оголошення про надання нових батарей. Ми також перебуваємо у постійній комунікації з іншими союзниками щодо цього питання. За дорученням Президента України, активно працюємо, щоб ці системи якнайшвидше прибули в Україну.", - додав Умєров.
Крім того, він поінформував свого колегу про поточну ситуацію на полі бою, виклики та потреби наших військових. Кориговані авіаційні бомби (КАБи) – сьогодні одна з найбільших загроз. Тому системи ППО та збільшення наших далекобійних спроможностей – наш пріоритет.
"Посилення озброєнням та боєприпасами бойових бригад – інший фокус роботи з американськими партнерами. Працюємо над тим, щоб забезпечити наші бригади всім необхідним. Вдячний Ллойду Остіну за його персональне лідерство та залученість у Контактній групі з питань оборони України (у форматі "Рамштайн")", - резюмував очільник міноборони.
Формула миру
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак детально розповів щодо результатів інавгураційного Саміту миру та подальших кроків щодо реалізації пунктів Формули миру.
Саміт НАТО у Вашингтоні
"Напередодні Саміту Альянсу в Вашингтоні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила на детальних кроках та результатах, зокрема, гарантовану фінансову допомогу Україні на рівні НАТО для посилення обороноздатності", - розповів Умєров.
Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярдів доларів на безпекову допомогу, включаючи протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.
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Така пропозиція виникла https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosiyanyn-kiberataky-********-viyna/33011446.html у зв'язку з оголошенням Федеральним бюро розслідувань США в розшук росіянина , якого підозрюють у зламі українських державних сайтів напередодні https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-********-zahroza-viyny/31703318.html повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Я запропонував, щоб щонайменше на наступне засідання комітету прийшов міністр цифрової трансформації, проте наразі я не знаю, чи ми зможемо побачити його чи ні. Загалом урядовці взяли собі за моду не приходити до парламентарів і ставляться до цього як до порожньої витрати часу, що в принципі підриває саму суть парламентського контролю, яка закладені в Конституції. Я запропонував надіслати запрошення голові комітету, але я не володію інформацією, чи він відправив таке запрошений», - заявив народний депутат.
Так, РС то амерканске ЗМІ . Та й Сорос, наприклад, американець . А от його фонди в УКРАЇНІ ПРикормлюють ПІНЧУК ТА ФІАЛА ...
Міша Швець був на РС крутий та незламний , а потім ррраз- й на УП в кишені Фіали зʼявився.
Власта Мазур прекрасна журналістка РС, а раптом рраз -й в кишені у Фіали на НВ світиться .
В часи мінськких європосідєлок , Пінчук, ще й спонсор людей команди Трампа у США на минулих виборах, написв статейку здається у WP чи N-T , так какая разніца ...Написав, що Донбас треба віддати ПУТІНУ . Так от, фонд Соросу ВІДРОДЖЕННЯ зробили йому неприємне для нього зауваження, що не погоджуються з його такою думкою. АЛЕ!!! Від "співпраці", сказали, що не відмовляються ...
ОТТАКЕ ГНИЛЕ ТЕ БОЛОТО . А ще Пінчука та Ахмєтова викликали на допити в питанні спонсорування МАНАФОРТА (за вказівклою Москви- бізнес, нічого іншого) Саме за це Манафорт відсидів за їхні незадекларовані ним багатотисячні проплати ПРи проведені Віті в крісло Ющенка . Потім Серьжа ЛЕЩЕНКО , ВІРНИЙ ЧЕСНИЙ РОЗСЛІДУВАЧ -ЖУРНАЛІСТ УП РОЗКРИВ АМБАРНУ КНИГУ ЦИХ ПРОПЛАТ . А його за це соросята Пінчук та Фіала рекомендували туди , куди він потрапив. В ради наглядачів від організацій типу Сороса на розбодуви УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
ОТАКИЙ КООЛОБІГ ДЕМОКРАТІЧНИХ ПОСЛУ ПАРТНЕРІВ У ГІВНІ УКРАЇНИ!
Й ЗАРАЗ, ПОКИ ВИБОРИ ,ТУСНЯ ПОЧАЛАСЯ знову з ПРирегіональними ****** й США . Для картинки з Остіном, а там... Наприклад, літак Трампа стояв поряд з найбільшим літаком кремлівського авіапарку, котрий літав свого часу з Патрушевим забирати пів-тони кокаїну з Аргентини. Стояв поряд декілька днів , Трампуша прилетів на дебати, а рашисти пригнали той літак до Вашингтону в одному порту в Даллас, поря. НАВІЩО ?ЧОМУ ПОРЯД ! СЛУЧАЙНА?
https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk
Він же в нас віце-президент а не якийсь простий клєрк в офісі президента.
Хоча звісно кращий варіант відправити його одного, на 0. Все таки геніальний спеціаліст з усіх питань, може саме його і не вистачає для "в грудні в Крим"?
Танок головного лебедя у камуфляжно- мішкуватому тріко на фоні двох підтанцьовувачних лебедя та лебідки. А потім Умєров нагодує їх добряче на свої віллі у США поряд з віллою Трампа - а там гляди, й шляхи їхні перетнутися... Колись то був Парнас та Джуліані -а тепер САМ ДОН!!!
. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%94%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аслан Омєр Киримли - український політик, економіст, громадський діяч, кандидат економічних наук, підприємець, меценат. - УСІ ВОНИ ЗАРАЗ У США МАЮТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНІ СВОЇ БІЗНЕСИ Й ДЖИВУТЬ У НАДКРУТОМУ МІСЦІ
Рустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Кримhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] . Стипендіат за https://uk.wikipedia.org/wiki/FLEX «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США» .
А потім Ахмєтов прибрав до рук не просто талановитого та освіченого, а політично перспективного дитя кримськотатрського народу на роботу у свій бізнес. Вже тоді Ахмєтов узаконений пахан Дамбасу, олігарх імені епохи Кучми.
То чому дивуватся , що Умєров зараз разом з Єрмаком та татємним клеймом на них обох ПР=свастика з двоголовою курицею посередині ПРацюють на договорялки з рашкою?
Раніше «Останній Бастіон» повідомляв, що дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.
Цікавіша історія з дітьми Рустема Умєрова. У своїй декларації за 2022 рік він вказав, що його діти мають громадянство України. Разом з тим Умєров зазначив, що його діти Сєїд, Мер'єм та Ава мають офіційні документи США, які були їм видані у зв'язку з набуттям громадянства.Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.
Ава Умєрова народилась в США, тож вона має американське громадянство за правом народження.На яких підставах там проживає його родина? Якщо мають Green Card, то через 5 років могли вже й громадянство отримати.В МО стверджують, що Умєров вивіз сім'ю заради безпеки. Якщо він не може забезпечити безпеку власної родини в Україні, то як він може забезпечити безпеку українцям? Нехай тоді родини українських воїнів евакуює до США.
Батько - Енвер Сейдаметович Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Ірфановна Умєрова, інженер-хімік.
Родина Рустема Умєрова мешкає в штаті Флорида (США).Дружина міністра оборони - Лейля Сеит-Яг'я Кизи (Лейля Умєрова). В американських реєстрах вона значиться менеджеркою фірми Astem Capital Llc, яку зарєстровано в місті Серфсайд (штат Флорида). Родина виховує трьох дітей. Відомі імена двох дітей - син Сеїд Ахмет і донька Мер'єм.
Старший брат- https://www.facebook.com/aslan.omer.kirimli Аслан Омєр-Кірімли . Разом з братом є співзасновником http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=OMERKIRIMLIASLAN%20L170000143752&aggregateId=flal-l17000014375-914b0436-94c2-485e-930a-6ee84acdce5b&searchTerm=Omer%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ilan&listNameOrder=OMERILAN%20F160000035440 Astem Real Estate Llc (штат Флорида). Також є співзасновником Astem Ventures Inc. і керівником American Gallery of Art Llc (обидві компанії зареєстровані в містечку Бока Ратон, штат Флорида, США). Його дружина Едіє Кенгієва є членкинею правлння Astem Ventures Inc. Їхні діти навчаються у Pine Crest School - https://www.niche.com/k12/search/best-private-high-schools/s/florida/ кращій приватній школі Флориди (США
https://kievvlast.com.ua/base/dose-umerov-rustem-enverovich
чи це в умовах воєнного стану України є неможливим?))
Умєров - зрадник, який здавав у Стамбулі Україну взагалі і кримських татар зокрема;
Стефанишина - співробітник Мінюсту часів януковича, ходить під "карною справою";
Єрмак - агент рашистів.
Ось вона і американська допомога. Так переможемо - ага...