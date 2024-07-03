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Умєров, Стефанішина та Єрмак зустрілись з міністром оборони США Остіном. ФОТО

Українська делегація, у складі якої були міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та віцепремʼєр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, зустрілась з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у своєму фейсбуці.

Про що говорили

Американська допомога

"Перш за все висловили вдячність за новий пакет допомоги на суму 2,3 мільярда доларів, який включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони", - зазначив міністр.

Він наголосив, що протиповітряна оборона – наш пріоритет та головний фокус цієї зустрічі.

"Ми детально обговорили з паном Остіном надання Україні додаткових систем для захисту наших міст та критичної інфраструктури. Вдячний Німеччині, Румунії та США за оголошення про надання нових батарей. Ми також перебуваємо у постійній комунікації з іншими союзниками щодо цього питання. За дорученням Президента України, активно працюємо, щоб ці системи якнайшвидше прибули в Україну.", - додав Умєров.

Рустем Умєров та Ллойд Остін

Крім того, він поінформував свого колегу про поточну ситуацію на полі бою, виклики та потреби наших військових. Кориговані авіаційні бомби (КАБи) – сьогодні одна з найбільших загроз. Тому системи ППО та збільшення наших далекобійних спроможностей – наш пріоритет.

"Посилення озброєнням та боєприпасами бойових бригад – інший фокус роботи з американськими партнерами. Працюємо над тим, щоб забезпечити наші бригади всім необхідним. Вдячний Ллойду Остіну за його персональне лідерство та залученість у Контактній групі з питань оборони України (у форматі "Рамштайн")", - резюмував очільник міноборони.

Читайте: Остін і новий міністр оборони РФ Бєлоусов вперше поговорили телефоном

Формула миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак детально розповів щодо результатів інавгураційного Саміту миру та подальших кроків щодо реалізації пунктів Формули миру.

Саміт НАТО у Вашингтоні

"Напередодні Саміту Альянсу в Вашингтоні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила на детальних кроках та результатах, зокрема, гарантовану фінансову допомогу Україні на рівні НАТО для посилення обороноздатності", - розповів Умєров.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярдів доларів на безпекову допомогу, включаючи протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Також читайте: Остін про Patriot для України: Є прогрес у переговорах з іншими країнами

Автор: 

Єрмак Андрій (1383) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (361) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (647)


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Топ коментарі
+15
ТРЙЦЯ зеГНИЛІ для ПРикрвття Козира
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03.07.2024 00:35 Відповісти
+9
Нема кому було сказати Остіну, щоб стежив за кишенями, бо то ларьочники.
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03.07.2024 00:46 Відповісти
+9
Як це хто? Смотрящий за Україною. Питання лише, хто його смотрящим призначив - одні вважають, що Зеленський, а інші - що путлєр. Істина напевно десь посередині.
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03.07.2024 01:16 Відповісти
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ТРЙЦЯ зеГНИЛІ для ПРикрвття Козира
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03.07.2024 00:35 Відповісти
Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв, член комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації запропонував покликати міністра Михайла Федорова на засідання комітету. Як розповів депутат в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»), пропозицію щодо запрошення міністра він надав голові комітету.

Така пропозиція виникла https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosiyanyn-kiberataky-********-viyna/33011446.html у зв'язку з оголошенням Федеральним бюро розслідувань США в розшук росіянина , якого підозрюють у зламі українських державних сайтів напередодні https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-********-zahroza-viyny/31703318.html повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Я запропонував, щоб щонайменше на наступне засідання комітету прийшов міністр цифрової трансформації, проте наразі я не знаю, чи ми зможемо побачити його чи ні. Загалом урядовці взяли собі за моду не приходити до парламентарів і ставляться до цього як до порожньої витрати часу, що в принципі підриває саму суть парламентського контролю, яка закладені в Конституції. Я запропонував надіслати запрошення голові комітету, але я не володію інформацією, чи він відправив таке запрошений», - заявив народний депутат.
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03.07.2024 00:38 Відповісти
МЕДІА ПРОЕКТ ПРИКОРМУШНОЄРМАКІВСЬКОГО ФІАЛИ покликав до себе Ар"єва - це вже прогрес та надія.
Так, РС то амерканске ЗМІ . Та й Сорос, наприклад, американець . А от його фонди в УКРАЇНІ ПРикормлюють ПІНЧУК ТА ФІАЛА ...
Міша Швець був на РС крутий та незламний , а потім ррраз- й на УП в кишені Фіали зʼявився.
Власта Мазур прекрасна журналістка РС, а раптом рраз -й в кишені у Фіали на НВ світиться .
В часи мінськких європосідєлок , Пінчук, ще й спонсор людей команди Трампа у США на минулих виборах, написв статейку здається у WP чи N-T , так какая разніца ...Написав, що Донбас треба віддати ПУТІНУ . Так от, фонд Соросу ВІДРОДЖЕННЯ зробили йому неприємне для нього зауваження, що не погоджуються з його такою думкою. АЛЕ!!! Від "співпраці", сказали, що не відмовляються ...

ОТТАКЕ ГНИЛЕ ТЕ БОЛОТО . А ще Пінчука та Ахмєтова викликали на допити в питанні спонсорування МАНАФОРТА (за вказівклою Москви- бізнес, нічого іншого) Саме за це Манафорт відсидів за їхні незадекларовані ним багатотисячні проплати ПРи проведені Віті в крісло Ющенка . Потім Серьжа ЛЕЩЕНКО , ВІРНИЙ ЧЕСНИЙ РОЗСЛІДУВАЧ -ЖУРНАЛІСТ УП РОЗКРИВ АМБАРНУ КНИГУ ЦИХ ПРОПЛАТ . А його за це соросята Пінчук та Фіала рекомендували туди , куди він потрапив. В ради наглядачів від організацій типу Сороса на розбодуви УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
ОТАКИЙ КООЛОБІГ ДЕМОКРАТІЧНИХ ПОСЛУ ПАРТНЕРІВ У ГІВНІ УКРАЇНИ!
Й ЗАРАЗ, ПОКИ ВИБОРИ ,ТУСНЯ ПОЧАЛАСЯ знову з ПРирегіональними ****** й США . Для картинки з Остіном, а там... Наприклад, літак Трампа стояв поряд з найбільшим літаком кремлівського авіапарку, котрий літав свого часу з Патрушевим забирати пів-тони кокаїну з Аргентини. Стояв поряд декілька днів , Трампуша прилетів на дебати, а рашисти пригнали той літак до Вашингтону в одному порту в Даллас, поря. НАВІЩО ?ЧОМУ ПОРЯД ! СЛУЧАЙНА?
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03.07.2024 04:08 Відповісти
Козир літав у США для цього
https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk

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03.07.2024 04:18 Відповісти
Без єрмачка ну ніяк...
Він же в нас віце-президент а не якийсь простий клєрк в офісі президента.
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03.07.2024 00:44 Відповісти
У вас помилка в тексті - замість віце-президент треба писати президент.
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03.07.2024 01:32 Відповісти
І не западло ж Остіну розмовляти з завгоспом-ларьочником?
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03.07.2024 09:45 Відповісти
Нема кому було сказати Остіну, щоб стежив за кишенями, бо то ларьочники.
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03.07.2024 00:46 Відповісти
Та Остін вже і сам казав, що коли бачить дерьмака ховає шкарпетки по карманах ...
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03.07.2024 08:01 Відповісти
Терміново необхідно зв'язатись з вченими, що клонували овечку Доллі. Україні просто життєво необхідна програма по клонуванню Єрмака. Мінімум - 6-7 тисяч штук, а максимум Єрмака на кожну держпосаду.
Хоча звісно кращий варіант відправити його одного, на 0. Все таки геніальний спеціаліст з усіх питань, може саме його і не вистачає для "в грудні в Крим"?
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03.07.2024 01:03 Відповісти
А Дерьмак там яким боком? Промокати підписи на договорах ? Чи парасольки носити?Хто це взагалі такий?
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03.07.2024 01:06 Відповісти
Як це хто? Смотрящий за Україною. Питання лише, хто його смотрящим призначив - одні вважають, що Зеленський, а інші - що путлєр. Істина напевно десь посередині.
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03.07.2024 01:16 Відповісти
Щось ви розхитуєте лодку - може він просто приніс людям туалетного паперу, а ви одразу "смотрящій"...
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03.07.2024 01:33 Відповісти
Зеленський за наказом путлєра.
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03.07.2024 09:48 Відповісти
не чіпайте Остіна, зелені - він біліший за вас всіх.
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03.07.2024 01:08 Відповісти
Видно, що Дерьмак без своїх дам просте частноє ліцо. І як установлений агент Козирь не має ходу в Капітолії.
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03.07.2024 01:34 Відповісти
..интересно, что ермак мог им рассказать, если он и на родном языке с трудом мысли формулирует и несет всяпую пургу, типа "за весной придет лето, солнце встанет и сядет.." ???
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03.07.2024 02:01 Відповісти
👏👏👏👏👏 От власне! Його небезпека в тому, що він не сильно розумніший за Зєлєнского. І напевне юдиний, хто може перекладати сказагюне Зєлєнскім на зрозумілу мову. Хоча не факт, що це коректний переклад. Можливо і тут обман. Ось чому Єрмак всюди їздить із Зєлєнскім, або замість Зєлєнского.
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03.07.2024 08:00 Відповісти
Яка у Єрмака пика гидка. Він ,Арахамія і зеля чимось дуже подібні
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03.07.2024 04:07 Відповісти
ОПУ зі смаком сталінізму

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03.07.2024 05:48 Відповісти
А УМЕРОВ? ПРосидів у Ахмєтова в кишені усі два головні для України Майдани ( спочатку у бізнесі а потім при владі його ПРотеже та викормиша Шапкокрада( А хтотам ще у ПРикритті Стефанишина ? Ой мамочко рідна ... Це та, котра на відомому форумі сказала, що корупція - це вже не про Україну?
Танок головного лебедя у камуфляжно- мішкуватому тріко на фоні двох підтанцьовувачних лебедя та лебідки. А потім Умєров нагодує їх добряче на свої віллі у США поряд з віллою Трампа - а там гляди, й шляхи їхні перетнутися... Колись то був Парнас та Джуліані -а тепер САМ ДОН!!!
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03.07.2024 05:56 Відповісти
Умеров
. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%94%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аслан Омєр Киримли - український політик, економіст, громадський діяч, кандидат економічних наук, підприємець, меценат. - УСІ ВОНИ ЗАРАЗ У США МАЮТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНІ СВОЇ БІЗНЕСИ Й ДЖИВУТЬ У НАДКРУТОМУ МІСЦІ

Рустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Кримhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] . Стипендіат за https://uk.wikipedia.org/wiki/FLEX «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США» .

А потім Ахмєтов прибрав до рук не просто талановитого та освіченого, а політично перспективного дитя кримськотатрського народу на роботу у свій бізнес. Вже тоді Ахмєтов узаконений пахан Дамбасу, олігарх імені епохи Кучми.
То чому дивуватся , що Умєров зараз разом з Єрмаком та татємним клеймом на них обох ПР=свастика з двоголовою курицею посередині ПРацюють на договорялки з рашкою?
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03.07.2024 06:16 Відповісти
На хіба нам потрібний такий міністр, який сім'ю сховав в Америці

Раніше «Останній Бастіон» повідомляв, що дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.
Цікавіша історія з дітьми Рустема Умєрова. У своїй декларації за 2022 рік він вказав, що його діти мають громадянство України. Разом з тим Умєров зазначив, що його діти Сєїд, Мер'єм та Ава мають офіційні документи США, які були їм видані у зв'язку з набуттям громадянства.Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.
Ава Умєрова народилась в США, тож вона має американське громадянство за правом народження.На яких підставах там проживає його родина? Якщо мають Green Card, то через 5 років могли вже й громадянство отримати.В МО стверджують, що Умєров вивіз сім'ю заради безпеки. Якщо він не може забезпечити безпеку власної родини в Україні, то як він може забезпечити безпеку українцям? Нехай тоді родини українських воїнів евакуює до США.
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03.07.2024 06:26 Відповісти
Родина

Батько - Енвер Сейдаметович Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Ірфановна Умєрова, інженер-хімік.

Родина Рустема Умєрова мешкає в штаті Флорида (США).Дружина міністра оборони - Лейля Сеит-Яг'я Кизи (Лейля Умєрова). В американських реєстрах вона значиться менеджеркою фірми Astem Capital Llc, яку зарєстровано в місті Серфсайд (штат Флорида). Родина виховує трьох дітей. Відомі імена двох дітей - син Сеїд Ахмет і донька Мер'єм.

Старший брат- https://www.facebook.com/aslan.omer.kirimli Аслан Омєр-Кірімли . Разом з братом є співзасновником http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=OMERKIRIMLIASLAN%20L170000143752&aggregateId=flal-l17000014375-914b0436-94c2-485e-930a-6ee84acdce5b&searchTerm=Omer%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ilan&listNameOrder=OMERILAN%20F160000035440 Astem Real Estate Llc (штат Флорида). Також є співзасновником Astem Ventures Inc. і керівником American Gallery of Art Llc (обидві компанії зареєстровані в містечку Бока Ратон, штат Флорида, США). Його дружина Едіє Кенгієва є членкинею правлння Astem Ventures Inc. Їхні діти навчаються у Pine Crest School - https://www.niche.com/k12/search/best-private-high-schools/s/florida/ кращій приватній школі Флориди (США

https://kievvlast.com.ua/base/dose-umerov-rustem-enverovich
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03.07.2024 06:30 Відповісти
ТО ДЕ БУДЕ ПЕРЕБИВАТІСЯ ЄРМАК У США? В гостях у Умєрова у Флориді? А там й Тамп поряд
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03.07.2024 06:32 Відповісти
Шапіто...
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03.07.2024 06:46 Відповісти
А безуглу забули взяти на зустріч?
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03.07.2024 07:12 Відповісти
Цікаво, а якби замість "колгоспу" - Остіна поінформував за всіма трьома питаннями ОДИН Умєров?
чи це в умовах воєнного стану України є неможливим?))
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03.07.2024 07:25 Відповісти
Це було б можливо, якби вони довіряли одне одному......
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03.07.2024 07:39 Відповісти
👏👏👏
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03.07.2024 08:03 Відповісти
Подівіться на Україну очима Остіна:
Умєров - зрадник, який здавав у Стамбулі Україну взагалі і кримських татар зокрема;
Стефанишина - співробітник Мінюсту часів януковича, ходить під "карною справою";
Єрмак - агент рашистів.

Ось вона і американська допомога. Так переможемо - ага...
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03.07.2024 07:44 Відповісти
Умєров, СтефаНІШИНА, Єрмак... ще б туди Сирського, Безуглу, Арахамію, Кулебу... "Ці панки і панове ілюзорно вважали що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора"... (А.Гітлер, "Моя Боротьба")
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03.07.2024 08:27 Відповісти
Ще колю мітбола забули….
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03.07.2024 09:53 Відповісти
козир д'єрмак перестав тягать з собою бубу це як
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03.07.2024 08:54 Відповісти
Шо Остін нічого не вирішу, шо наші балаболи…. Зустріч не про що…. Бла бла бла бла бла….
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03.07.2024 09:52 Відповісти
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03.07.2024 10:00 Відповісти
А де ж українці?
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03.07.2024 10:06 Відповісти
У шанцях і на цвинтарях.
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03.07.2024 11:22 Відповісти
Не правільна назва. Правільна буде так: ТРИ АГЕНТИ КРЕМЛЯ ЗУСТРІЛИСЬ З МІНІСТРОМ ОБОРОНИ США ОСТИНОМ.
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03.07.2024 11:28 Відповісти
А нахіба нам умєровим/стефанішиним/шмигалям зарплатню виплачувати, коли в Україні вирішує усі питання один пан дєрьмак?
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03.07.2024 14:58 Відповісти
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04.07.2024 00:05 Відповісти
 
 