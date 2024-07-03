Умєров, Стефанішина та Єрмак зустрілись з міністром оборони США Остіном. ФОТО

Українська делегація, у складі якої були міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та віцепремʼєр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, зустрілась з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у своєму фейсбуці.

Про що говорили

Американська допомога

"Перш за все висловили вдячність за новий пакет допомоги на суму 2,3 мільярда доларів, який включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони", - зазначив міністр.

Він наголосив, що протиповітряна оборона – наш пріоритет та головний фокус цієї зустрічі.

"Ми детально обговорили з паном Остіном надання Україні додаткових систем для захисту наших міст та критичної інфраструктури. Вдячний Німеччині, Румунії та США за оголошення про надання нових батарей. Ми також перебуваємо у постійній комунікації з іншими союзниками щодо цього питання. За дорученням Президента України, активно працюємо, щоб ці системи якнайшвидше прибули в Україну.", - додав Умєров.

Крім того, він поінформував свого колегу про поточну ситуацію на полі бою, виклики та потреби наших військових. Кориговані авіаційні бомби (КАБи) – сьогодні одна з найбільших загроз. Тому системи ППО та збільшення наших далекобійних спроможностей – наш пріоритет.

"Посилення озброєнням та боєприпасами бойових бригад – інший фокус роботи з американськими партнерами. Працюємо над тим, щоб забезпечити наші бригади всім необхідним. Вдячний Ллойду Остіну за його персональне лідерство та залученість у Контактній групі з питань оборони України (у форматі "Рамштайн")", - резюмував очільник міноборони.

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Формула миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак детально розповів щодо результатів інавгураційного Саміту миру та подальших кроків щодо реалізації пунктів Формули миру.

Саміт НАТО у Вашингтоні

"Напередодні Саміту Альянсу в Вашингтоні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила на детальних кроках та результатах, зокрема, гарантовану фінансову допомогу Україні на рівні НАТО для посилення обороноздатності", - розповів Умєров.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярдів доларів на безпекову допомогу, включаючи протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

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