Умеров, Стефанишина и Ермак встретились с министром обороны США Остином. ФОТО

Украинская делегация, в составе которой были министр обороны Рустем Умеров, руководитель офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, встретилась с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в своем фейсбуке.

О чем говорили

Американская помощь

"Прежде всего выразили благодарность за новый пакет помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов, который включает противотанковое оружие, перехватчики, боеприпасы для Patriot и других систем противовоздушной обороны", - отметил министр.

Он подчеркнул, что противовоздушная оборона - наш приоритет и главный фокус этой встречи.

"Мы подробно обсудили с господином Остином предоставление Украине дополнительных систем для защиты наших городов и критической инфраструктуры. Благодарен Германии, Румынии и США за объявление о предоставлении новых батарей. Мы также находимся в постоянной коммуникации с другими союзниками по этому вопросу. По поручению Президента Украины, активно работаем, чтобы эти системы как можно быстрее прибыли в Украину", - добавил Умеров.

Кроме того, он проинформировал своего коллегу о текущей ситуации на поле боя, вызовах и потребностях наших военных. Корректируемые авиационные бомбы (КАБы) - сегодня одна из самых больших угроз. Поэтому системы ПВО и увеличение наших дальнобойных возможностей - наш приоритет.

"Усиление вооружением и боеприпасами боевых бригад - другой фокус работы с американскими партнерами. Работаем над тем, чтобы обеспечить наши бригады всем необходимым. Благодарен Ллойду Остину за его персональное лидерство и вовлеченность в Контактной группе по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн")", - резюмировал глава минобороны.

Также читайте: Остин и новый министр обороны РФ Белоусов впервые поговорили по телефону

Формула мира

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подробно рассказал о результатах инаугурационного Саммита мира и дальнейших шагах по реализации пунктов Формулы мира.

Саммит НАТО в Вашингтоне

"Накануне Саммита Альянса в Вашингтоне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила детальные шаги и результаты, в частности, гарантированную финансовую помощь Украине на уровне НАТО для усиления обороноспособности", - рассказал Умеров.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вскоре объявят о выделении Украине дополнительных 2,3 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, включая противотанковое оружие, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО.

Читайте также: Остин о Patriot для Украины: Есть прогресс в переговорах с другими странами