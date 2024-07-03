Умеров, Стефанишина и Ермак встретились с министром обороны США Остином. ФОТО
Украинская делегация, в составе которой были министр обороны Рустем Умеров, руководитель офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, встретилась с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в своем фейсбуке.
О чем говорили
Американская помощь
"Прежде всего выразили благодарность за новый пакет помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов, который включает противотанковое оружие, перехватчики, боеприпасы для Patriot и других систем противовоздушной обороны", - отметил министр.
Он подчеркнул, что противовоздушная оборона - наш приоритет и главный фокус этой встречи.
"Мы подробно обсудили с господином Остином предоставление Украине дополнительных систем для защиты наших городов и критической инфраструктуры. Благодарен Германии, Румынии и США за объявление о предоставлении новых батарей. Мы также находимся в постоянной коммуникации с другими союзниками по этому вопросу. По поручению Президента Украины, активно работаем, чтобы эти системы как можно быстрее прибыли в Украину", - добавил Умеров.
Кроме того, он проинформировал своего коллегу о текущей ситуации на поле боя, вызовах и потребностях наших военных. Корректируемые авиационные бомбы (КАБы) - сегодня одна из самых больших угроз. Поэтому системы ПВО и увеличение наших дальнобойных возможностей - наш приоритет.
"Усиление вооружением и боеприпасами боевых бригад - другой фокус работы с американскими партнерами. Работаем над тем, чтобы обеспечить наши бригады всем необходимым. Благодарен Ллойду Остину за его персональное лидерство и вовлеченность в Контактной группе по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн")", - резюмировал глава минобороны.
Формула мира
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подробно рассказал о результатах инаугурационного Саммита мира и дальнейших шагах по реализации пунктов Формулы мира.
Саммит НАТО в Вашингтоне
"Накануне Саммита Альянса в Вашингтоне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила детальные шаги и результаты, в частности, гарантированную финансовую помощь Украине на уровне НАТО для усиления обороноспособности", - рассказал Умеров.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вскоре объявят о выделении Украине дополнительных 2,3 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, включая противотанковое оружие, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО.
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Така пропозиція виникла https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosiyanyn-kiberataky-********-viyna/33011446.html у зв'язку з оголошенням Федеральним бюро розслідувань США в розшук росіянина , якого підозрюють у зламі українських державних сайтів напередодні https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-********-zahroza-viyny/31703318.html повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Я запропонував, щоб щонайменше на наступне засідання комітету прийшов міністр цифрової трансформації, проте наразі я не знаю, чи ми зможемо побачити його чи ні. Загалом урядовці взяли собі за моду не приходити до парламентарів і ставляться до цього як до порожньої витрати часу, що в принципі підриває саму суть парламентського контролю, яка закладені в Конституції. Я запропонував надіслати запрошення голові комітету, але я не володію інформацією, чи він відправив таке запрошений», - заявив народний депутат.
Так, РС то амерканске ЗМІ . Та й Сорос, наприклад, американець . А от його фонди в УКРАЇНІ ПРикормлюють ПІНЧУК ТА ФІАЛА ...
Міша Швець був на РС крутий та незламний , а потім ррраз- й на УП в кишені Фіали зʼявився.
Власта Мазур прекрасна журналістка РС, а раптом рраз -й в кишені у Фіали на НВ світиться .
В часи мінськких європосідєлок , Пінчук, ще й спонсор людей команди Трампа у США на минулих виборах, написв статейку здається у WP чи N-T , так какая разніца ...Написав, що Донбас треба віддати ПУТІНУ . Так от, фонд Соросу ВІДРОДЖЕННЯ зробили йому неприємне для нього зауваження, що не погоджуються з його такою думкою. АЛЕ!!! Від "співпраці", сказали, що не відмовляються ...
ОТТАКЕ ГНИЛЕ ТЕ БОЛОТО . А ще Пінчука та Ахмєтова викликали на допити в питанні спонсорування МАНАФОРТА (за вказівклою Москви- бізнес, нічого іншого) Саме за це Манафорт відсидів за їхні незадекларовані ним багатотисячні проплати ПРи проведені Віті в крісло Ющенка . Потім Серьжа ЛЕЩЕНКО , ВІРНИЙ ЧЕСНИЙ РОЗСЛІДУВАЧ -ЖУРНАЛІСТ УП РОЗКРИВ АМБАРНУ КНИГУ ЦИХ ПРОПЛАТ . А його за це соросята Пінчук та Фіала рекомендували туди , куди він потрапив. В ради наглядачів від організацій типу Сороса на розбодуви УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
ОТАКИЙ КООЛОБІГ ДЕМОКРАТІЧНИХ ПОСЛУ ПАРТНЕРІВ У ГІВНІ УКРАЇНИ!
Й ЗАРАЗ, ПОКИ ВИБОРИ ,ТУСНЯ ПОЧАЛАСЯ знову з ПРирегіональними ****** й США . Для картинки з Остіном, а там... Наприклад, літак Трампа стояв поряд з найбільшим літаком кремлівського авіапарку, котрий літав свого часу з Патрушевим забирати пів-тони кокаїну з Аргентини. Стояв поряд декілька днів , Трампуша прилетів на дебати, а рашисти пригнали той літак до Вашингтону в одному порту в Даллас, поря. НАВІЩО ?ЧОМУ ПОРЯД ! СЛУЧАЙНА?
https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk
Він же в нас віце-президент а не якийсь простий клєрк в офісі президента.
Хоча звісно кращий варіант відправити його одного, на 0. Все таки геніальний спеціаліст з усіх питань, може саме його і не вистачає для "в грудні в Крим"?
Танок головного лебедя у камуфляжно- мішкуватому тріко на фоні двох підтанцьовувачних лебедя та лебідки. А потім Умєров нагодує їх добряче на свої віллі у США поряд з віллою Трампа - а там гляди, й шляхи їхні перетнутися... Колись то був Парнас та Джуліані -а тепер САМ ДОН!!!
. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%94%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аслан Омєр Киримли - український політик, економіст, громадський діяч, кандидат економічних наук, підприємець, меценат. - УСІ ВОНИ ЗАРАЗ У США МАЮТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНІ СВОЇ БІЗНЕСИ Й ДЖИВУТЬ У НАДКРУТОМУ МІСЦІ
Рустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Кримhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] . Стипендіат за https://uk.wikipedia.org/wiki/FLEX «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США» .
А потім Ахмєтов прибрав до рук не просто талановитого та освіченого, а політично перспективного дитя кримськотатрського народу на роботу у свій бізнес. Вже тоді Ахмєтов узаконений пахан Дамбасу, олігарх імені епохи Кучми.
То чому дивуватся , що Умєров зараз разом з Єрмаком та татємним клеймом на них обох ПР=свастика з двоголовою курицею посередині ПРацюють на договорялки з рашкою?
Раніше «Останній Бастіон» повідомляв, що дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.
Цікавіша історія з дітьми Рустема Умєрова. У своїй декларації за 2022 рік він вказав, що його діти мають громадянство України. Разом з тим Умєров зазначив, що його діти Сєїд, Мер'єм та Ава мають офіційні документи США, які були їм видані у зв'язку з набуттям громадянства.Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.
Ава Умєрова народилась в США, тож вона має американське громадянство за правом народження.На яких підставах там проживає його родина? Якщо мають Green Card, то через 5 років могли вже й громадянство отримати.В МО стверджують, що Умєров вивіз сім'ю заради безпеки. Якщо він не може забезпечити безпеку власної родини в Україні, то як він може забезпечити безпеку українцям? Нехай тоді родини українських воїнів евакуює до США.
Батько - Енвер Сейдаметович Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Ірфановна Умєрова, інженер-хімік.
Родина Рустема Умєрова мешкає в штаті Флорида (США).Дружина міністра оборони - Лейля Сеит-Яг'я Кизи (Лейля Умєрова). В американських реєстрах вона значиться менеджеркою фірми Astem Capital Llc, яку зарєстровано в місті Серфсайд (штат Флорида). Родина виховує трьох дітей. Відомі імена двох дітей - син Сеїд Ахмет і донька Мер'єм.
Старший брат- https://www.facebook.com/aslan.omer.kirimli Аслан Омєр-Кірімли . Разом з братом є співзасновником http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=OMERKIRIMLIASLAN%20L170000143752&aggregateId=flal-l17000014375-914b0436-94c2-485e-930a-6ee84acdce5b&searchTerm=Omer%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ilan&listNameOrder=OMERILAN%20F160000035440 Astem Real Estate Llc (штат Флорида). Також є співзасновником Astem Ventures Inc. і керівником American Gallery of Art Llc (обидві компанії зареєстровані в містечку Бока Ратон, штат Флорида, США). Його дружина Едіє Кенгієва є членкинею правлння Astem Ventures Inc. Їхні діти навчаються у Pine Crest School - https://www.niche.com/k12/search/best-private-high-schools/s/florida/ кращій приватній школі Флориди (США
https://kievvlast.com.ua/base/dose-umerov-rustem-enverovich
чи це в умовах воєнного стану України є неможливим?))
Умєров - зрадник, який здавав у Стамбулі Україну взагалі і кримських татар зокрема;
Стефанишина - співробітник Мінюсту часів януковича, ходить під "карною справою";
Єрмак - агент рашистів.
Ось вона і американська допомога. Так переможемо - ага...