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До 8 осіб зросла кількість жертв атаки РФ на Дніпро 3 липня. Вранці окупанти атакували Нікополь. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих унаслідок удару російських окупантів по Дніпру 3 липня зросла до 8. Вранці 5 липня росіяни вдарили по Нікополю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як зазначається, ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні, померла в лікарні. Їй було 72 роки. Таким чином, це вже 8 жертв тієї російської атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні померла жінка, яка постраждала від удару по Дніпру 3 липня

Також повідомляється, що вночі над Дніпропетровщиною оборонці з ПвК "Схід" збили 3 "Шахеди".

Крім того, ввечері та із самого ранку сьогодні під ворожими ударами перебував Нікополь. Агресор атакував місто дронами-камікадзе.

Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус.

Також читайте: Рашисти з артилерії вкрили Нікополь: Поранено 7 осіб

Зазначається, що люди не постраждали.

Нині в області триває повітряна тривога.

Обстріл Нікополя 5 липня
Обстріл Нікополя 5 липня
Обстріл Нікополя 5 липня

Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 5 загиблих.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу 3 липня зросла до 6 осіб. Потім стало відомо про ще одну жінку, яка померла в лікарні.

Автор: 

Дніпро (3302) обстріл (29195) Нікополь (1242) Дніпропетровська область (3861)


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В Інтернеті є відео вибухів і коментар куди влучили ворожі ракети.
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05.07.2024 08:08 Відповісти
 
 