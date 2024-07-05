До 8 осіб зросла кількість жертв атаки РФ на Дніпро 3 липня. Вранці окупанти атакували Нікополь. ФОТОрепортаж
Кількість загиблих унаслідок удару російських окупантів по Дніпру 3 липня зросла до 8. Вранці 5 липня росіяни вдарили по Нікополю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як зазначається, ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні, померла в лікарні. Їй було 72 роки. Таким чином, це вже 8 жертв тієї російської атаки.
Також повідомляється, що вночі над Дніпропетровщиною оборонці з ПвК "Схід" збили 3 "Шахеди".
Крім того, ввечері та із самого ранку сьогодні під ворожими ударами перебував Нікополь. Агресор атакував місто дронами-камікадзе.
Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус.
Зазначається, що люди не постраждали.
Нині в області триває повітряна тривога.
Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.
Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.
У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.
Президент Володимир Зеленський повідомив про 5 загиблих.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу 3 липня зросла до 6 осіб. Потім стало відомо про ще одну жінку, яка померла в лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль