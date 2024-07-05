До 8 человек возросло число жертв атаки РФ на Днепр 3 июля. Утром оккупанты атаковали Никополь. ФОТОрепортаж

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по Днепру 3 июля возросло до 8. Утром 5 июля россияне ударили по Никополю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Как отмечается, еще одна женщина, раненная в Днепре накануне, умерла в больнице. Ей было 72 года. Таким образом, это уже 8 жертв той российской атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больнице умерла женщина, которая пострадала от удара по Днепру 3 июля

Также сообщается, что ночью над Днепропетровщиной защитники из ПвК "Восток" сбили 3 "Шахеда".



Кроме того, вечером и с самого утра сегодня под вражескими ударами находился Никополь. Агрессор атаковал город дронами-камикадзе.



В результате атаки повреждена инфраструктура. Повреждены частный дом и микроавтобус.

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Отмечается, что люди не пострадали.



Сейчас в области продолжается воздушная тревога.







Российский удар по Днепру утром 3 июля 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Днепре прогремели взрывы, поврежден один из торговых центров. Также отмечалось, что враг атаковал город ракетами и ударными дронами.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки на Днепр 4 человека погибли. 34 человека пострадали.

В Днепре 4 июля объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу. По данным Воздушных сил, во время атаки на регион было уничтожено 1 из 3 ракет "Искандер-К" и еще 10 воздушных целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил о 5 погибших.

Позже стало известно, что количество погибших в результате обстрела 3 июля возросло до 6 человек. Затем стало известно о еще одной женщине, которая умерла в больнице.