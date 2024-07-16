В окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи: у місті частковий блекаут. ФОТО

Вночі 16 липня в окупованому Маріуполі пролунали щонайменше п'ять вибухів, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зазначив, що щонайменше два прильоти зафіксовано між мікрорайоном "Невський" та Агробазою в напрямку селища Мангуш.

"Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки", - зазначив він.

Крім того, як зазначив Андрющенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі Белосарайської коси та Мелекіне Маріупольського району.

Також у місті частково зникло електропостачання. У Центральному районі Новоселівка повний блекаут.

Нагадаємо, вдень 12 липня у Маріуполі також лунали вибухи. Тоді повідомляли про прильоти в районі аеропорту.

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