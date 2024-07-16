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В окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи: у місті частковий блекаут. ФОТО

Вночі 16 липня в окупованому Маріуполі пролунали щонайменше п'ять вибухів, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зазначив, що щонайменше два прильоти зафіксовано між мікрорайоном "Невський" та Агробазою в напрямку селища Мангуш.

"Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки", - зазначив він.

Крім того, як зазначив Андрющенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі Белосарайської коси та Мелекіне Маріупольського району.

Також у місті частково зникло електропостачання. У Центральному районі Новоселівка повний блекаут.

Нагадаємо, вдень 12 липня у Маріуполі також лунали вибухи. Тоді повідомляли про прильоти в районі аеропорту.

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Вибухи у Маріуполі 16 липня
Вибухи у Маріуполі 16 липня

Автор: 

Маріуполь (3254) Андрющенко Петро (700)


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Там находится военный городок ПВО заброшенный в 2000 году.
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16.07.2024 06:38 Відповісти
Человечество должно беречь свою Землю, и ненормальные, которые хотят наносить по ней ядерные удары, должны быть как минимум изолированы. Катаклизмов и так хватает, без горе злодеев
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16.07.2024 06:40 Відповісти
кремлевскому ****** это скажи.
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16.07.2024 07:26 Відповісти
Для чого котам клізми???
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16.07.2024 07:36 Відповісти
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16.07.2024 10:46 Відповісти
Какой тако микрорайон Невский? Не было такого в Мариуполе. О чем это Андрющенкоговорит?
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16.07.2024 20:45 Відповісти
 
 