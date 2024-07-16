В оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы: в городе частичный блекаут. ФОТО

Ночью 16 июля в оккупированном Мариуполе прогремели по меньшей мере пять взрывов, после чего в некоторых районах города исчезла электроэнергия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он отметил, что по меньшей мере два прилета зафиксировано между микрорайоном "Невский" и Агробазой в направлении поселка Мангуш.

"Судя по всему, "все сбили" дежурные системы ПВО. По характеру атаки - сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки", - отметил он.

Кроме того, как отметил Андрющенко, предварительно есть информация о прилетах или падении обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.

Также в городе частично исчезло электроснабжение. В Центральном районе Новоселовки полный блэкаут.

Напомним, днем 12 июля в Мариуполе также раздавались взрывы. Тогда сообщали о прилетах в районе аэропорта.

