В оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы: в городе частичный блекаут. ФОТО
Ночью 16 июля в оккупированном Мариуполе прогремели по меньшей мере пять взрывов, после чего в некоторых районах города исчезла электроэнергия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Он отметил, что по меньшей мере два прилета зафиксировано между микрорайоном "Невский" и Агробазой в направлении поселка Мангуш.
"Судя по всему, "все сбили" дежурные системы ПВО. По характеру атаки - сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки", - отметил он.
Кроме того, как отметил Андрющенко, предварительно есть информация о прилетах или падении обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.
Также в городе частично исчезло электроснабжение. В Центральном районе Новоселовки полный блэкаут.
Напомним, днем 12 июля в Мариуполе также раздавались взрывы. Тогда сообщали о прилетах в районе аэропорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль