В оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы: в городе частичный блекаут. ФОТО

Ночью 16 июля в оккупированном Мариуполе прогремели по меньшей мере пять взрывов, после чего в некоторых районах города исчезла электроэнергия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он отметил, что по меньшей мере два прилета зафиксировано между микрорайоном "Невский" и Агробазой в направлении поселка Мангуш.

"Судя по всему, "все сбили" дежурные системы ПВО. По характеру атаки - сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки", - отметил он.

Кроме того, как отметил Андрющенко, предварительно есть информация о прилетах или падении обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.

Также в городе частично исчезло электроснабжение. В Центральном районе Новоселовки полный блэкаут.

Напомним, днем 12 июля в Мариуполе также раздавались взрывы. Тогда сообщали о прилетах в районе аэропорта.

Также читайте: В Урзуф заехало подразделение Росгвардии, начались аресты местных жителей, - Андрющенко

Вибухи у Маріуполі 16 липня

Там находится военный городок ПВО заброшенный в 2000 году.
16.07.2024 06:38 Ответить
Человечество должно беречь свою Землю, и ненормальные, которые хотят наносить по ней ядерные удары, должны быть как минимум изолированы. Катаклизмов и так хватает, без горе злодеев
16.07.2024 06:40 Ответить
кремлевскому ****** это скажи.
16.07.2024 07:26 Ответить
Для чого котам клізми???
16.07.2024 07:36 Ответить
16.07.2024 10:46 Ответить
Какой тако микрорайон Невский? Не было такого в Мариуполе. О чем это Андрющенкоговорит?
16.07.2024 20:45 Ответить
 
 