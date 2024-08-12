Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинуло 2 людини, 1 - поранена. ФОТОрепортаж
12 серпня внаслідок обстрілів Донецької області загинули 2 людей ще 1 поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Війська РФ вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка у Констянтинівці.
Крім того, у місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач.
Також 1 чоловік сьогодні був убитий ворожим вогнем у Торецьку.
Раніше повідомлялось, що в місті Торецьк на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу поранено двох жителів - 50-річну жінку та 56-річного чоловіка.
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показати весь коментар12.08.2024 20:14 Відповісти Мені подобається 0
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