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Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинуло 2 людини, 1 - поранена. ФОТОрепортаж

12 серпня внаслідок обстрілів Донецької області загинули 2 людей ще 1 поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Війська РФ вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка у Констянтинівці.

Крім того,  у місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач.

Також 1 чоловік сьогодні був убитий ворожим вогнем у Торецьку.

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Наслідки обстрілів Донеччини 12 серпня
Зруйнований обстрілом будинок на Донеччині

Наслідки російського удару по Донецькій області

Раніше повідомлялось, що в місті Торецьк на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу поранено двох жителів - 50-річну жінку та 56-річного чоловіка.

Також читайте: Доба на Донеччині: 10 осіб поранено, росіяни 16 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

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обстріл (28449) жертви (1793) Донецька область (8453)


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а на курщіні внаслідок кацапнячих бомбардувань - всі кацапи живі...
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12.08.2024 20:14 Відповісти
 
 