Вследствие российских обстрелов Донетчины погибли 2 человека, 1 - ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ
12 августа в результате обстрелов Донецкой области погибли 2 человека и еще 1 ранен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Войска РФ убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину в Константиновке.
Кроме того, в городе разрушен 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач.
Также 1 человек сегодня был убит вражеским огнем в Торецке.
Ранее сообщалось, что в городе Торецк Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены двое жителей - 50-летняя женщина и 56-летний мужчина.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
три - пятнадцать
показать весь комментарий12.08.2024 20:14 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль