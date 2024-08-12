Вследствие российских обстрелов Донетчины погибли 2 человека, 1 - ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ

12 августа в результате обстрелов Донецкой области погибли 2 человека и еще 1 ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Войска РФ убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину в Константиновке.

Кроме того, в городе разрушен 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач.

Также 1 человек сегодня был убит вражеским огнем в Торецке.

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Ранее сообщалось, что в городе Торецк Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены двое жителей - 50-летняя женщина и 56-летний мужчина.

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