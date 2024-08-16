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Столичний блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Київському блогеру Олександру Слобоженку повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, із січня 2020 по серпень 2023 року Слобоженко набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн

"Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку. З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах. Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

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Таким чином блогер ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.

Також Слобоженко оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб, щоб приховати придбане майно.

Йому повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України). Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.

Йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який був героєм розслідування журналіста Михайла Ткача "Непридатні". У ньому розповідалось про групу молодиків з України, які виїхали за кордон як непридатні до військової служби або волонтери.

Після публікації матеріалу із Ткачем зв'язалася особа, яка представилася Олександром Cлобоженком, та запропонувала видалити розслідування за грошову винагороду. Після цього журналісту та іншим працівникам "Української правди" почали погрожувати.

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Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн
Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн
Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн
Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн

Автор: 

Київ (19463) податки (3833) блогер (181) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+19
З такими "непридатними" можна й до Кольського півострова дійти. Молодий, м'язистий, ідеальний типаж для водія Челенджера.
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16.08.2024 14:46
+16
А скільки було коментаторів, які про нього розказували як про патріота, який додатить мільйони на армію, влаштовує під час війни патріотичні перегони по нічним вулицям Варшави (маючи хворе серце, як він каже).
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16.08.2024 14:45
+11
Ні, король вже Йаргонелч!
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16.08.2024 14:51
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А скільки було коментаторів, які про нього розказували як про патріота, який додатить мільйони на армію, влаштовує під час війни патріотичні перегони по нічним вулицям Варшави (маючи хворе серце, як він каже).
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16.08.2024 14:45 Відповісти
З такими "непридатними" можна й до Кольського півострова дійти. Молодий, м'язистий, ідеальний типаж для водія Челенджера.
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16.08.2024 14:46 Відповісти
про що викажете ?! то людина з хворим сердцем - Майстер спорту, чемпіон України з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8 шосейно-кільцевих мотоперегонів (2018)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .

утім, серце у цього пц таки дійсно хворе, як і у більшості українців!
хворе ЗЄльоной гниллю
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16.08.2024 14:54 Відповісти
Україна - Королівство кривих дЗЄркал, король Йогопуп-??

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16.08.2024 14:47 Відповісти
Ні, король вже Йаргонелч!
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16.08.2024 14:51 Відповісти
зачьот !

Йаргонелч - король країни кривих дЗЄркал !

сумно, панове, у що перетворилась Україна
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16.08.2024 14:57 Відповісти
Так ось такі і раділи приходу ЗЕшобли до влади бо бачили ЩО і ЯК робить сама шобла і...тупо забила на "а подєліться с другом?". От за ними зараз і почали приходити. А карати будуть показово їх не за те, о ті зробили - це вже давно не секрет, а за те, що...спалились та ще й стали бикувати! Яйця ж по 17 ще ніхто ж навіть і пальцем не ворухнув, а тут одразу цілий мільярд нарахували!
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16.08.2024 14:49 Відповісти
чому не інкримінували цьому @андону ст.345-1 КК України - погроза журналісту?! (до 3 років позб.волі)
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16.08.2024 14:50 Відповісти
Сто рил в його підпизці...

Які теж сракою займають БМВ...

Чим більше його *******...

Тим йому краще...

Його від радощів рве...
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16.08.2024 14:50 Відповісти
Раскулачить и на фронт, как зека-добровольца.
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16.08.2024 14:50 Відповісти
Добровольця-розмінувальника.
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16.08.2024 17:20 Відповісти
буга -га..до виє...ся петух..як так.."розуму"хватило тіпа заробити грошей...а зберегти..))
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16.08.2024 14:52 Відповісти
І ШО?
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16.08.2024 14:52 Відповісти
дибилизация полным ходом, тик-ток и такие "блогеры", ведут людей в каменный век
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16.08.2024 14:55 Відповісти
Він Х¥Й ,,ложив" на прокурорів , !
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16.08.2024 15:02 Відповісти
Здібний сукин син...
А де навчають на "арбітрів інтернет трафіку"?
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16.08.2024 15:07 Відповісти
На курсах онлайн
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16.08.2024 15:12 Відповісти
Умный хлопец. Или за ним стоит кто-то постарше.
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16.08.2024 15:09 Відповісти
Стояли. Похоже не захотел дальше оплачивать услуги.
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16.08.2024 15:14 Відповісти
а что??? так можно было???
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16.08.2024 15:13 Відповісти
Це ж який дебіл платить такі кошти за подібні послуги?
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16.08.2024 15:16 Відповісти
Він заробляв на рашке і плакався в ютьюб що втратив багато грошей через те що патріот.
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16.08.2024 16:52 Відповісти
Так він заробляв, чи патріот? Патріоти ніколи не скаржаться.
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16.08.2024 17:23 Відповісти
А чому незареєстрованої компанії? В Youcontrol пробивається вона, як зареєстрована. Тільки зареєстрована не на Слобоженка, а на якусь пані. По ходу він вирішив перестрахуватися і компанію теж переписав...
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45229678/
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16.08.2024 15:17 Відповісти
Це він зовнішністю намагається бути схожим на російського шамана«ярускава»?
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16.08.2024 15:18 Відповісти
Шо за хер?
Це тиму інстасамка без цицьок?
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16.08.2024 16:01 Відповісти
Интернет никакой стране не принадлежит.
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16.08.2024 19:35 Відповісти
 
 