Столичний блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Київському блогеру Олександру Слобоженку повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, із січня 2020 по серпень 2023 року Слобоженко набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

"Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку. З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах. Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: Прокуратура відсудила ще 93 мільйони, які Міноборони переплатило за пальне для ЗСУ

Таким чином блогер ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.

Також Слобоженко оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб, щоб приховати придбане майно.

Йому повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України). Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.

Йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який був героєм розслідування журналіста Михайла Ткача "Непридатні". У ньому розповідалось про групу молодиків з України, які виїхали за кордон як непридатні до військової служби або волонтери.

Після публікації матеріалу із Ткачем зв'язалася особа, яка представилася Олександром Cлобоженком, та запропонувала видалити розслідування за грошову винагороду. Після цього журналісту та іншим працівникам "Української правди" почали погрожувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж







