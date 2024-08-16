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Столичный блогер Слобоженко уклонился от уплаты налогов более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Киевскому блогеру Александру Слобоженко сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, с января 2020 по август 2023 года Слобоженко приобрел необоснованные доходы - виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен.

Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн

"Средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, которая предоставляет услуги по так называемому арбитражу Интернет-трафика. С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивали и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и в других городах. Все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались", - отметили в Офисе Генпрокурора.

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Таким образом блогер уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть из этих средств он легализовал - приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум-класса.

Также Слобоженко оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц, чтобы скрыть приобретенное имущество.

Ему сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Сейчас принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщение им о подозрении.

Речь идет о блогере Александре Слобоженко, который был героем расследования журналиста Михаила Ткача "Непригодные". В нем рассказывалось о группе молодых людей из Украины, выехавших за границу как непригодные к военной службе или волонтеры.

После публикации материала с Ткачем связалось лицо, которое представилось Александром Слобоженко, и предложило удалить расследование за денежное вознаграждение. После этого журналисту и другим работникам "Украинской правды" начали угрожать.

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Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн
Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн
Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн
Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн

Автор: 

Киев (25518) налоги (3238) блогер (218) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+19
З такими "непридатними" можна й до Кольського півострова дійти. Молодий, м'язистий, ідеальний типаж для водія Челенджера.
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16.08.2024 14:46
+16
А скільки було коментаторів, які про нього розказували як про патріота, який додатить мільйони на армію, влаштовує під час війни патріотичні перегони по нічним вулицям Варшави (маючи хворе серце, як він каже).
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16.08.2024 14:45
+11
Ні, король вже Йаргонелч!
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16.08.2024 14:51
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Правила форума Совет форумчан
А скільки було коментаторів, які про нього розказували як про патріота, який додатить мільйони на армію, влаштовує під час війни патріотичні перегони по нічним вулицям Варшави (маючи хворе серце, як він каже).
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16.08.2024 14:45 Ответить
З такими "непридатними" можна й до Кольського півострова дійти. Молодий, м'язистий, ідеальний типаж для водія Челенджера.
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16.08.2024 14:46 Ответить
про що викажете ?! то людина з хворим сердцем - Майстер спорту, чемпіон України з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8 шосейно-кільцевих мотоперегонів (2018)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .

утім, серце у цього пц таки дійсно хворе, як і у більшості українців!
хворе ЗЄльоной гниллю
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16.08.2024 14:54 Ответить
Україна - Королівство кривих дЗЄркал, король Йогопуп-??

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16.08.2024 14:47 Ответить
Ні, король вже Йаргонелч!
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16.08.2024 14:51 Ответить
зачьот !

Йаргонелч - король країни кривих дЗЄркал !

сумно, панове, у що перетворилась Україна
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16.08.2024 14:57 Ответить
Так ось такі і раділи приходу ЗЕшобли до влади бо бачили ЩО і ЯК робить сама шобла і...тупо забила на "а подєліться с другом?". От за ними зараз і почали приходити. А карати будуть показово їх не за те, о ті зробили - це вже давно не секрет, а за те, що...спалились та ще й стали бикувати! Яйця ж по 17 ще ніхто ж навіть і пальцем не ворухнув, а тут одразу цілий мільярд нарахували!
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16.08.2024 14:49 Ответить
чому не інкримінували цьому @андону ст.345-1 КК України - погроза журналісту?! (до 3 років позб.волі)
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16.08.2024 14:50 Ответить
Сто рил в його підпизці...

Які теж сракою займають БМВ...

Чим більше його *******...

Тим йому краще...

Його від радощів рве...
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16.08.2024 14:50 Ответить
Раскулачить и на фронт, как зека-добровольца.
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16.08.2024 14:50 Ответить
Добровольця-розмінувальника.
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16.08.2024 17:20 Ответить
буга -га..до виє...ся петух..як так.."розуму"хватило тіпа заробити грошей...а зберегти..))
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16.08.2024 14:52 Ответить
І ШО?
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16.08.2024 14:52 Ответить
дибилизация полным ходом, тик-ток и такие "блогеры", ведут людей в каменный век
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16.08.2024 14:55 Ответить
Він Х¥Й ,,ложив" на прокурорів , !
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16.08.2024 15:02 Ответить
Здібний сукин син...
А де навчають на "арбітрів інтернет трафіку"?
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16.08.2024 15:07 Ответить
На курсах онлайн
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16.08.2024 15:12 Ответить
Умный хлопец. Или за ним стоит кто-то постарше.
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16.08.2024 15:09 Ответить
Стояли. Похоже не захотел дальше оплачивать услуги.
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16.08.2024 15:14 Ответить
а что??? так можно было???
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16.08.2024 15:13 Ответить
Це ж який дебіл платить такі кошти за подібні послуги?
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16.08.2024 15:16 Ответить
Він заробляв на рашке і плакався в ютьюб що втратив багато грошей через те що патріот.
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16.08.2024 16:52 Ответить
Так він заробляв, чи патріот? Патріоти ніколи не скаржаться.
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16.08.2024 17:23 Ответить
А чому незареєстрованої компанії? В Youcontrol пробивається вона, як зареєстрована. Тільки зареєстрована не на Слобоженка, а на якусь пані. По ходу він вирішив перестрахуватися і компанію теж переписав...
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45229678/
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16.08.2024 15:17 Ответить
Це він зовнішністю намагається бути схожим на російського шамана«ярускава»?
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16.08.2024 15:18 Ответить
Шо за хер?
Це тиму інстасамка без цицьок?
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16.08.2024 16:01 Ответить
Интернет никакой стране не принадлежит.
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16.08.2024 19:35 Ответить
 
 