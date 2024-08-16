Столичный блогер Слобоженко уклонился от уплаты налогов более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Киевскому блогеру Александру Слобоженко сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, с января 2020 по август 2023 года Слобоженко приобрел необоснованные доходы - виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен.
"Средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, которая предоставляет услуги по так называемому арбитражу Интернет-трафика. С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивали и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и в других городах. Все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Таким образом блогер уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть из этих средств он легализовал - приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум-класса.
Также Слобоженко оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц, чтобы скрыть приобретенное имущество.
Ему сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Сейчас принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщение им о подозрении.
Речь идет о блогере Александре Слобоженко, который был героем расследования журналиста Михаила Ткача "Непригодные". В нем рассказывалось о группе молодых людей из Украины, выехавших за границу как непригодные к военной службе или волонтеры.
После публикации материала с Ткачем связалось лицо, которое представилось Александром Слобоженко, и предложило удалить расследование за денежное вознаграждение. После этого журналисту и другим работникам "Украинской правды" начали угрожать.
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утім, серце у цього пц таки дійсно хворе, як і у більшості українців!
хворе ЗЄльоной гниллю
Йаргонелч - король країни кривих дЗЄркал !
сумно, панове, у що перетворилась Україна
Які теж сракою займають БМВ...
Чим більше його *******...
Тим йому краще...
Його від радощів рве...
А де навчають на "арбітрів інтернет трафіку"?
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45229678/
Це тиму інстасамка без цицьок?