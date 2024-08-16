Справедливий кінець "СВО"

Сьогоднішня росія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Визволення з рабства

Треба було раніше думати...

"Многоходовочка"

Площа для Героїв

Стан справ

Як козаки "Північний потік" зупиняли

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ, - WSJ

За аналогією...

Скоро...

Знову бюрократія...

Нові шеврони

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці беруть у полон кадирівців на Курщині: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВIДЕО

Цитати великих

Коротко...

Страви національної російської кухні

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Да и некуда...

"Вiд Курська до Курська"

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