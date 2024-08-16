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Справедливий кінець "СВО", салат "Курськ", "Многоходовочка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Справедливий кінець "СВО"

фотожаба

Сьогоднішня росія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

фотожаба

Визволення з рабства

фотожаба

Треба було раніше думати...

фотожаба

"Многоходовочка"

фотожаба

Площа для Героїв

фотожаба

Стан справ

фотожаба

Як козаки "Північний потік" зупиняли

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ, - WSJ

фотожаба

За аналогією...

фотожаба

Скоро...

фотожаба

Знову бюрократія...

фотожаба

Нові шеврони

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці беруть у полон кадирівців на Курщині: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВIДЕО

фотожаба

Цитати великих

фотожаба

Коротко...

фотожаба

Страви національної російської кухні

фотожаба

Перезавантаження

фотожаба

Да и некуда...

фотожаба

"Вiд Курська до Курська"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4399) путін володимир (23811) росія (65146) фотожаба (13857)


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Топ коментарі
+32
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16.08.2024 20:59
+25
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16.08.2024 20:54
+23
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16.08.2024 20:49
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А дійсно чому не придумати якесь блюдо , хай буде салат "курськ" За часів Наполеона он скільки соусів понапридумували .
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16.08.2024 20:46 Відповісти
Салат "курськ" ну дуже "апетитно" виглядає
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17.08.2024 07:59 Відповісти
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16.08.2024 20:48 Відповісти
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16.08.2024 20:49 Відповісти
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16.08.2024 20:50 Відповісти
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16.08.2024 20:53 Відповісти
Жаба з медведом ****** і гундяєм шикарна.
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16.08.2024 20:54 Відповісти
сьогодні вдала підбірка
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16.08.2024 20:55 Відповісти
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16.08.2024 20:54 Відповісти
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16.08.2024 20:59 Відповісти
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18.08.2024 14:19 Відповісти
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16.08.2024 21:00 Відповісти
- Галубая луна галубая луна..
- Галубааайа!!!
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16.08.2024 21:13 Відповісти
Ті дві стареньки чекали "насільніков бандєровцев" - шоб в последній раз їх снасільнічали по-мужскі...
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18.08.2024 14:20 Відповісти
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16.08.2024 21:01 Відповісти
Ах! Этот дым на кордоне...
Ах... потом вломят...
Ахмат не догонят...

Пот на ладонях...
Двигатель стонет...
Ахмат не догонят...
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16.08.2024 21:01 Відповісти
Однажды Кирилу...
Приснился Медведев с Путином...

Сон был в ясную ночь...

И Кирил....

Впрочем, был тоже не прочь...
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16.08.2024 21:06 Відповісти
Валізка має бути розкрита!
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16.08.2024 21:12 Відповісти
Не смішно. Гарнюньо.
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16.08.2024 21:24 Відповісти
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16.08.2024 22:28 Відповісти
Ти диви який цікавий фотошоп...рило то справжнє...і воно цілком і повністю відповідає представникам недорозвинутих та розумово відсталих народів

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16.08.2024 22:36 Відповісти
Сподіваюсь, Ви не чукчів чи евенків вважаєте "недорозвинутими, відсталими народами".
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17.08.2024 00:38 Відповісти
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16.08.2024 23:25 Відповісти
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17.08.2024 06:38 Відповісти
 
 