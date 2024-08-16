Справедливий кінець "СВО", салат "Курськ", "Многоходовочка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Справедливий кінець "СВО"
Сьогоднішня росія
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Визволення з рабства
Треба було раніше думати...
"Многоходовочка"
Площа для Героїв
Стан справ
Як козаки "Північний потік" зупиняли
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ, - WSJ
За аналогією...
Скоро...
Знову бюрократія...
Нові шеврони
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці беруть у полон кадирівців на Курщині: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВIДЕО
Цитати великих
Коротко...
Страви національної російської кухні
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Да и некуда...
"Вiд Курська до Курська"
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Ах... потом вломят...
Ахмат не догонят...
Пот на ладонях...
Двигатель стонет...
Ахмат не догонят...
Приснился Медведев с Путином...
Сон был в ясную ночь...
И Кирил....
Впрочем, был тоже не прочь...