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Справедливый конец "СВО", салат "Курск", "Многоходовочка". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Справедливый конец "СВО"

фотожаба

Сегодняшняя россия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных на Курщине, - источник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

фотожаба

Освобождение из рабства

фотожаба

Надо было раньше думать...

фотожаба

"Многоходовочка"

фотожаба

Площадь для Героев

фотожаба

Состояние дел

фотожаба

Как казаки "Северный поток" останавливали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ, - WSJ

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По аналогии...

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Скоро...

фотожаба

Опять бюрократия...

фотожаба

Новые шевроны

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы берут в плен кадыровцев на Курщине: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВИДЕО

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Цитаты великих

фотожаба

Коротко...

фотожаба

Блюда национальной русской кухни

фотожаба

Перезагрузка

фотожаба

Да и некуда...

фотожаба

"От Курска до Курска"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6966) путин владимир (31260) россия (95526) фотожаба (14383)


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Топ комментарии
+32
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16.08.2024 20:59
+25
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16.08.2024 20:54
+23
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16.08.2024 20:49
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А дійсно чому не придумати якесь блюдо , хай буде салат "курськ" За часів Наполеона он скільки соусів понапридумували .
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16.08.2024 20:46 Ответить
Салат "курськ" ну дуже "апетитно" виглядає
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17.08.2024 07:59 Ответить
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16.08.2024 20:48 Ответить
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16.08.2024 20:49 Ответить
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16.08.2024 20:50 Ответить
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16.08.2024 20:53 Ответить
Жаба з медведом ****** і гундяєм шикарна.
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16.08.2024 20:54 Ответить
сьогодні вдала підбірка
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16.08.2024 20:55 Ответить
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16.08.2024 20:54 Ответить
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16.08.2024 20:59 Ответить
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18.08.2024 14:19 Ответить
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16.08.2024 21:00 Ответить
- Галубая луна галубая луна..
- Галубааайа!!!
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16.08.2024 21:13 Ответить
Ті дві стареньки чекали "насільніков бандєровцев" - шоб в последній раз їх снасільнічали по-мужскі...
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18.08.2024 14:20 Ответить
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16.08.2024 21:01 Ответить
Ах! Этот дым на кордоне...
Ах... потом вломят...
Ахмат не догонят...

Пот на ладонях...
Двигатель стонет...
Ахмат не догонят...
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16.08.2024 21:01 Ответить
Однажды Кирилу...
Приснился Медведев с Путином...

Сон был в ясную ночь...

И Кирил....

Впрочем, был тоже не прочь...
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16.08.2024 21:06 Ответить
Валізка має бути розкрита!
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16.08.2024 21:12 Ответить
Не смішно. Гарнюньо.
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16.08.2024 21:24 Ответить
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16.08.2024 22:28 Ответить
Ти диви який цікавий фотошоп...рило то справжнє...і воно цілком і повністю відповідає представникам недорозвинутих та розумово відсталих народів

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16.08.2024 22:36 Ответить
Сподіваюсь, Ви не чукчів чи евенків вважаєте "недорозвинутими, відсталими народами".
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17.08.2024 00:38 Ответить
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16.08.2024 23:25 Ответить
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17.08.2024 06:38 Ответить
 
 