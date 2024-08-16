Справедливый конец "СВО", салат "Курск", "Многоходовочка". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Справедливый конец "СВО"
Сегодняшняя россия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных на Курщине, - источник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Освобождение из рабства
Надо было раньше думать...
"Многоходовочка"
Площадь для Героев
Состояние дел
Как казаки "Северный поток" останавливали
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ, - WSJ
По аналогии...
Скоро...
Опять бюрократия...
Новые шевроны
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы берут в плен кадыровцев на Курщине: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВИДЕО
Цитаты великих
Коротко...
Блюда национальной русской кухни
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Да и некуда...
"От Курска до Курска"
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Ах... потом вломят...
Ахмат не догонят...
Пот на ладонях...
Двигатель стонет...
Ахмат не догонят...
Приснился Медведев с Путином...
Сон был в ясную ночь...
И Кирил....
Впрочем, был тоже не прочь...