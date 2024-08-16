Справедливый конец "СВО", салат "Курск", "Многоходовочка". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Справедливый конец "СВО"

Сегодняшняя россия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных на Курщине, - источник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Освобождение из рабства

Надо было раньше думать...

"Многоходовочка"

Площадь для Героев

Состояние дел

Как казаки "Северный поток" останавливали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ, - WSJ

По аналогии...

Скоро...

Опять бюрократия...

Новые шевроны

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы берут в плен кадыровцев на Курщине: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВИДЕО

Цитаты великих

Коротко...

Блюда национальной русской кухни

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Да и некуда...

"От Курска до Курска"

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