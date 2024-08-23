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Справжній голуб миру, справедливий кінець для путіна, пророцтво. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Справедливий кінець

фотожаба

Проект пам'ятника Володимиру Невеликому. Скульптор С. Лещенко. Музей Історичних рішень при Міністерстві єдності України 2024

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко прирівняв Зеленського до Володимира Великого

фотожаба

Дійсно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією

фотожаба

За "поребриком"

фотожаба

Все!

фотожаба

Обов'зково!

фотожаба

Казки для дурнів

фотожаба

Зміна риторики

фотожаба

Підтримка і посильна допомога

фотожаба

Все може змінитися

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна контролює 1263 кв. кілометри та 93 населені пункти в Курській області, - Сирський

фотожаба

Справжнє кохання

фотожаба

а далі ще буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": На нафтобазі, яка горить п’яту добу у Ростовській області РФ, пролунав новий вибух. ВIДЕО

фотожаба

Нічого не зрозуміло...

фотожаба

Пророцтво

Читайте на "Цензор.НЕТ":  У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ атаковано паливні цистерни: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

фотожаба

Справжній голуб миру

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Автор: 

політика (4393) путін володимир (23803) РПЦ (512) фотожаба (13851)


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Топ коментарі
+26
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23.08.2024 21:34
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23.08.2024 21:19
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23.08.2024 21:21
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23.08.2024 21:19 Відповісти
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23.08.2024 21:36 Відповісти
Ракета "Стугни" все одно літає швидше!
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23.08.2024 22:22 Відповісти
А чим Маруся недовольна? Аж з одягу вискакувала- тільки не барига. Їжте тепер.
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23.08.2024 23:27 Відповісти
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23.08.2024 21:21 Відповісти
У плєшивого свій особистий стиль носіння навушників.
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23.08.2024 21:49 Відповісти
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23.08.2024 21:22 Відповісти
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23.08.2024 21:30 Відповісти
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23.08.2024 21:31 Відповісти
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23.08.2024 21:34 Відповісти
Дотепно, але є глузування над державним прапором у вигляді верхньої стрічки ордену, під якою оце. Краще перекрасити на "зелений", або ж власівський триколор.
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24.08.2024 07:16 Відповісти
У ф16 один стабілізатор, чи як його там
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23.08.2024 21:47 Відповісти
"Один стабилизатор" (чи як його там) - на гербі Комсомольська-на-Амурі. Ото справжній ф-16.
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24.08.2024 07:19 Відповісти
Та да, то більше Ф-15 ))
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24.08.2024 07:45 Відповісти
"володимиру невеликому" пам'ятника в Україні ніколи не буде 👎👎👎
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23.08.2024 21:57 Відповісти
Навіть на Прорізній біля Паніковського.
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23.08.2024 22:17 Відповісти
кацапы, вы с вашим старым полудурочным хозяином попали в стандартную ловушку.
ловушку невозвратных затрат.
если начиналось все с допустимых затрат и быстрой выгоды (Киев за три дня), то с каждым днем-месяцем-годом это старое чучело с его глупыми хотелками обходиться вам дороже, а выгода уже не предвидится даже в отдаленной перспективе.
и даже довоенный статус-кво уже невозможно вернуть.
все будет только хуже с каждым днём пока эта гнида у власти.
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23.08.2024 22:04 Відповісти
Стук в дверь антиядерного бункера Изнутри голос:

- Кто там?

- Открывайте, Владимир Владимирович! Нас послали за «политическим *******»!

- Вы хотели сказать - «за политическим убежищем»?

- Да нет! Именно за Вами, Владимир Владимирович!!
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23.08.2024 22:28 Відповісти
Друга жаба - автор не треба провокувати, зелень це сприйме як "потужний кейс", далі страшно й подумати.
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23.08.2024 22:43 Відповісти
"Проект пам'ятника Володимиру Невеликому" - Зачет!!!
..я уже и знакомым переправил и на ФБ разместил.. Просто именины сердца
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23.08.2024 23:39 Відповісти
ВОЙНА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗЛОСТЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ !!! ВОЙНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДОБРОМ И МИЛОСЕРДИЕМ !!!
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23.08.2024 23:47 Відповісти
Адміни, забаньте оце будь ласка. Щось про милосердя для орчатини, замість "злоби" щодо неї ж. Капсом, звісно (людині погано, волає).
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24.08.2024 07:23 Відповісти
НЕ ПЗДИ ЧЁРТ !!!
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24.08.2024 15:37 Відповісти
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24.08.2024 18:16 Відповісти
Ніт мілосердіє, це для тих хто вірить в мп ! Який пропонує та освячує танки ,для вбивства українців ...вивозять наших дітей у арабські та чеченські гареми ...справжне милосердіє ,настане всесвітьне ,коли здохне х* йло і сруцький світ припинить своє існування !от тоді і настане ...міло для ...сердіє !!!
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24.08.2024 01:04 Відповісти
Справа навіть не в танках та не в дітях. З часів ***** Першого, РПЦ була структурним підрозділом Міністерства Внутрішніх Справ Росії, та очолювалася не Патріархом, а Обєр-прокурором Священого Сіноду. Патріарший престол їй повернула Радянська Влада у 1917 році, але відділіла, було, церкву від держави. Але у 1943 році монархіст Сралін (священик за освітою) відновів її дореволюційне положення - як підрозділу спецслужб та пропагандисту Кремля. До цього часу. Ось саме тому - геть с пляжу.
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24.08.2024 07:30 Відповісти
думаєш х..ло здохне і всі проблеми вирішаться, нажаль, ні.
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24.08.2024 19:59 Відповісти
 
 